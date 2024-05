TEST Audi A6 allroad 55 TDI quattro – Snad nejlepší auto pro život

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

To nejlepší na moderních spalovacích audinách, včetně allroadu, však najdete až po nastoupení do luxusního interiéru. Audi ve vyšších modelových řadách zakládá na ergonomicky promyšlené a intuitivní architektuře s 12,3“ digitálním přístrojovým štítem Audi virtual cockpit a dvěma 10,1“ dotykovými obrazovkami infotainmentu MMI s haptikou.

Velkou zajímavostí allroadu současně je, že exteriérový design můžete ovlivnit nejen volbou odstínu laku, různých kol nebo černých doplňků. Při zadávání do výroby jej totiž můžete zbavit typických tmavých lemů obou nárazníků, bočních prahů nebo lemů blatníku, ale připlatíte si za to. Jenže pak allroad vypadá jako obyčejná „A-šestka“ s vyšší světlou výškou a ztrácí své kouzlo.

Koncem letošního května tomu bude už jeden rok, co Audi oficiálně představilo decentní facelift standardních modelů A6 a A7 , ale minimálně na exteriérovém designu musíte novinky hledat lupou. Univerzálnější allroad přijede se stylingovou modernizací až letos, ale ani přesto byste mu netipovali pět let stáří.

Motor, jízdní vlastnosti

Audi A6 allroad se v Česku prodává s pěti různými motorizacemi, z nichž jediná základní má pouze čtyři válce – oficiálně pojmenovaná 40 TDI quattro. Současně je v nabídce dostupných motorů i jediná, která spaluje benzin a jmenuje se 55 TFSI quattro. Nám se pak k nejnovějšímu testu vrcholného kombíku značky teď dostala do rukou nejsilnější naftová motorizace, kterou je varianta 55 TDI quattro.

Nejsilnější naftový šestiválec

Zakládá na přeplňovaném třílitrovém vznětovém vidlicovém šestiválci standardně spojeném s 48V mild-hybridní technologií a disponuje stejnou silou, jakou má i filozoficky sportovnější Audi S6 Avant. Audi A6 allroad 55 TDI quattro má maximální výkon 253 kW (344 koní) při 3850 až 4000 ot./min. a točivý moment vrcholí 700 newtonmetry v nejsilnějším středním pásmu, při 1750 až 3250 ot./min.

S naftovým šestiválcem sice Audi A6 allroad sice není natolik sametově kultivované jako s jediným benzinovým šestiválcem, ale disponuje úplně stejnými dynamickými parametry. Oficiální technická data uvádějí, že obě verze zrychlují z 0 na 100 km/h za 5,2 sekundy a vyvinou elektronicky omezenou maximální rychlost 250 km/h. Maximální rychlost ani akcelerace z nuly na stovku však nejsou tím nejlepším, co si za volantem allroadu můžete užívat.

Je to zejména nenucenost, co z allroadu s šestiválcovou naftou dělá tak příjemné svezení. Zrychluje bez zaváhání a s přirozenou silou točivého momentu už od nízkých otáček. Se standardním osmistupňovým automatem Tiptronic i pohonem všech kol quattro se samosvorným středovým diferenciálem je navíc na dálnicích stabilní snad při všech klimatických podmínkách, pochopitelně když pojedete rozumně rychle.

Ať už jedete stovkou nebo i vyšší rychlostí, stačí přidat plyn a allroad se ochotně začne sbírat a zrychlovat. Předjíždění na okreskách i na dálnicích zvládnete během pár vteřin, aniž by se to výrazně projevilo na reálné spotřebě paliva. I s nejvýkonnějším šestiválcovým allroadem totiž můžete jezdit dynamicky, aniž byste překročili deset litrů na sto kilometrů. Hlavně po cestování vyššími rychlostmi umí spotřebou až fascinovat.

V komfortu a do 9 litrů

Kompromis mezi bezproblémovou dynamikou a relativně nízkou spotřebou paliva je totiž na naftovém allroadu to nejlepší. Dokonce i s nejsilnějším benzinovým motorem se dá jezdit do deseti litrů, ale s turbodieselem je spotřeba ještě příznivější. Během týdenního testování jsem po necelých 540 kilometrech dosáhl výsledných 8,4 l/100 km. Při svých každodenních cestách jsem stál v pražských kolonách i jezdil po přilehlých okreskách a dálnicích, a rozhodně ne tempem na spotřebu. Audi přitom uvádí oficiální kombinovanou spotřebu 6,7 až 7,1 l/100 km v cyklu WLTP.

Šestiválec se během klidnějšího cestování tiše převaluje v nízkých otáčkách, a když začnete zrychlovat, s rostoucími otáčkami začne okamžitě táhnout. Už od prvního allroadu jsou navíc všechny generace vybaveny komfortním vzduchovým podvozkem a v nejmodernějším pokračovateli disponuje adaptivním nastavením i regulací světlé výšky, takže si jej při výjezdech mimo asfalt můžete manuálně přizvednout. A volitelně můžete sáhnout také po řízení všech kol.

Audi A6 allroad 55 TDI quattro

Vzduchový podvozek allroadu umožňuje nastavení světlé výšky v rozsahu 55 milimetrů. V nejvyšším ručně aktivovaném režimu lift je oproti klasickému A6 Avant vyšší o 36 milimetrů, zatímco v off-roadovém režimu Allroad o 24 milimetrů. V režimech Auto/Comfort se je o 6 milimetrů nižší a ve sportovním režimu Dynamic je světlá výška o 16 milimetrů nižší než v běžném kombíku.

Zvládne cokoliv

V minulosti jsem v allroadech jezdil hlavně v adaptivním jízdním režimu Auto, jež se plynule přizpůsobuje podle aktuálních jízdních podmínek, ale teď už jsem šel na jistotu. Už od prvních kilometrů jsem sáhl po pohodlném nastavení Comfort a následně si užíval hladkou jízdu za všech okolností. Měkčí nastavení podvozku navíc velkým kolům dovoluje odskakovat od velkých děr, takže nehrozí jejich poškození.

V jednom okamžiku, kdy jsem na krajnici nechtěně vymetl až zatraceně velký výmol, při vyhýbání se protijedoucímu náklaďáku, začal jsem žasnout. Neozvala se žádná rána ani nepřišel otřes do interiéru – allroad si s nerovností prostě poradil a jel dál. Dokonce ani na jinak obrovských 21“ kolech Audi Sport není tvrdý. Jízdní komfort se opravdu blíží ještě pokročilejším limuzínám, a když jej náhodou chcete přitvrdit a celkově udělat tužší s rychlejšími reakcemi na plyn, prostě jej přepnete do režimu Dynamic.

Celkově si tak Audi A6 allroad s nástrahami českých měst, okresek, dálnic i lesních nebo polních cest umí poradit bez velkých zaváhání. S mild-hybridní technologií šestiválce pak tu a tam zhasne motor, a to i když jezdíte s vypnutým režimem stop/start. Během týdenního testu se mi to však stalo jen párkrát a děje se to tak, že si toho všimnete maximálně podle ručičky otáčkoměru, která si jde na chvilku odpočinout do nulové polohy.