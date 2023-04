TEST Audi A6 Avant Sport 45 TDI quattro – I s nejslabší V6 má své kouzlo

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Politika Audi a dalších prémiových značek, kdy si musíte za každou zajímavou srandu v kabině připlácet, je bohužel dobře známá a moc toho s ní neuděláme. Prvky jako Virtual Cockpit Plus, sportovní sedadla nebo head-up displej je ale těžké nedoporučit. A to ani nezmiňuji různé sady asistenčních paketů, které usnadňují cestování na dlouhých cestách i manévrování v městských centrech.

Například prvky interiérové výbavy v kožence vyjdou na 23.300 Kč, za Virtual Cockpit plus zaplatíte 22.700 Kč, head-up displej přijde na 42.200 Kč, audio Bang & Olufsen Premium Sound stojí 23.300 Kč, sportovní sedadla vpředu v kombinaci mikrovlákna a kůže jsou za 42.200 Kč, elektrické nastavování předních sedadel stojí 29.300 Kč, ambientní osvětlení přišlo na 17.200 Kč, nezávislé topení s dálkovým ovládáním je za 51.300 Kč a takhle bych mohl pokračovat ještě v několika dalších odstavcích.

Iluzi dokonalosti však kromě displejů přitahujících otisky opět rozbíjí pohled do ceníku. Pokud totiž chcete být hýčkáni, což A6 skutečně umí, musíte propátrat konfigurátor a sáhnout hlouběji do peněženky.

O kabině Audi A6 Avant už jsme toho v minulosti také napsali mnoho, proto si dovolím jen v rychlosti zopakovat, proč si ji vlastně tak často pochvalujeme. Ve velké míře to souvisí především s polohou za volantem a uživatelským prostředím, které je sice ve velké míře dotykové, ovšem promyšlené, ergonomicky zvládnuté a celkově funkční.

Celkově je však potřeba před finální konfigurací opět smeknout. Auto totiž vypadalo majestátně a reprezentativně, nepřitahovalo však pozornost laciným způsobem. Dvacetipalcová kola hezky vyplňují podběhy a neutrpěl ani jízdní komfort. Strach o jejich kondici jsem však měl pravidelně při parkování i při vjezdu do různých podzemních či nadzemních garáží s výraznými betonovými obrubníky.

Značka Audi navíc nabízí celou řadu možností, jak si vůz vyšperkovat a individualizovat. Čas strávený v konfigurátoru se však rychle může zvrhnout do černé díry na peníze, což ostatně naznačuje i skutečnost, že příplatková výbava zvedla cenu testovaného vozu o více než 700.000 Kč. K tomu se ale ještě dostaneme.

Označení S line v masce a na blatnících prozrazují, že vůz dostal S line exteriérový paket s unikátními nárazníky, ozdobnými prvky a specifickými dekory, za který se připlácí 55.800 Kč. Dokoupené jsou také světlomety HD Matrix LED se skvělým výkonem a účinným vypínáním segmentů, které by mohly oslňovat okolní řidiče, za něž se platilo dalších 63.300 Kč. Litá 20palcová kola s 5paprskovým designem přišla na 66.400 Kč a elegantní vnější lakování šedá Chronos z peněženky vytáhlo dalších 39.900 Kč.

Vraťme se ale k nyní testované Audi A6 Avant 45 TDI, tedy klasickému kombíku, který do redakční garáže dorazil ve výbavě Sport. Standardně tak nabízí 18“ kola s 5ramenným designem a pneumatikami o rozměru 255/55 R18, mřížku chladiče v matné titanově černé barvě s orámováním v chromu a lamelami v matném hliníkovém provedení, vsadku difuzoru v matné titanově černé barvě, optické naznačení výfuků v chromu nebo linku spojující zadní světla.

Osobně jsem pak měl možnost vyzkoušet si během uplynulých let model A6 Avant jako plug-in hybrid a jako allroad quatro se vznětovým šestiválcem 50 TDI i zážehovým šestiválcem 55 TFSI. A zážitky to byly vždy natolik silné a příjemné, že doteď považuji Audi A6 allroad quattro za jedno z mála aut, které je schopné udržet s člověkem krok prakticky za všech okolností a životních situací.

Motor, jízdní vlastnosti

Ve světě se neztratí

Teď se ale konečně dostáváme k tomu nejzajímavějšímu, tedy pohonné jednotce. Audi A6 Avant nekoupíte s menším motorem než je 2,0litrový čtyřválec - ať už vznětový, nebo zážehový. Tohle auto si ale už z podstaty zaslouží šestiválec, přičemž v současné nabídce běžné A6 Avant najdete rovnou tři. Dva vznětové a jeden zážehový. U modelu allroad quattro jsou pak dostupné dokonce tři vznětové šestiválce, ale to už odbíháme.

Nejslabší šestiválec pro A6 Avant nese označení 45 TDI a jedná se o vznětový přeplňovaný třílitr, naladěný na 180 kW (245 k) a působivých 500 Nm točivého momentu. Je tak sice slabší než základní benzínový dvoulitrový čtyřválec 45 TFSI (195 kW), točivý moment ale odpovídá vrcholnému benzínovému šestiválci 55 TFSI quattro s výkonem 250 kW.

Dodejme, že motor je doplněn o mild-hybridní technologii s 48V palubní sítí (jako všechny šestiválce pod kapotou A6), která sestává z řemenem připojeného startéru-generátoru a lithium-iontové baterie.

Základní vznětový šestiválec je spojen výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou S tronic a výkon standardně putuje na všechna kola prostřednictvím systému quattro ultra. Jde tedy o „permanentně dostupný pohon všech kol s aktivně řízenou distribucí točivého momentu“, kdy jsou primárně poháněna přední kola. Zadní kola jsou připojována dle potřeby, dokonce prediktivně ještě před možnou ztrátou adheze, a řidič o činnosti systému v podstatě neví.

A jak se v praxi projevuje motor? Abych pravdu řekl, po přesednutí z plug-in hybridního vozu jsem byl zprvu trochu nesvůj z času, který šestiválec potřebuje k rozhýbání auta. Na jeho ležérnost a nenucenost, doprovázenou nádherným hutným zvukem při akceleraci, jsem si ale velice rychle zvyknul.

Bohužel jsem si ale musel zvyknout i na fakt, že pokud potřebujete rychle vjet do křižovatky, je ve výsledku nejlepší přepnout si převodovku na chvíli do sportovního režimu a nemít s plynovým pedálem slitování. Obojí platí dvojnásob při potřebě prudké akcelerace z nižších rychlostí, kdy převodovka s podřazením poměrně dlouho váhá a občas si umí i cuknout.

Audi A6 Avant Sport 45 TDI quattro

Ona váhavost je ostatně pořád jedna z největších vad na kráse dvouspojky S tronic. Motor sice zbytečně nepodtáčí, převody mění svižně a s výjimkou popojíždění v nižších rychlostech i hezky plynule, při potřebě prudce zrychlit má ale najednou na všechno strašně moc času. Za pochvalu ale stojí 48V mild-hybridní systém, díky kterému je systém stop-start svižný a tichý, zatímco vypínání motoru při plachtění je téměř nepostřehnutelné.

Výkon 180 kW je na kombík s pohotovostní hmotností kolem 1965 kilogramů naprosto dostačující, což potvrzuje i zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,4 sekundy. Nástup točivého momentu 500 Nm již od 1500 otáček je opojný a příjemně zatlačí posádku do sedadel. Motor pak se svým hutným zvukem neúnavně zrychluje daleko za české dálniční limity. Nakonec ho ale stejně zastaví maximální rychlost omezená na 250 km/h.

U vznětového šestiválce je navíc velmi příjemný i pohled na spotřebu, která se dlouhodobě pohybovala kolem 7,7 l/100 km. Při troše snahy se lze dostat i pod tuto hranici, naopak svižnější přesuny a častější jízdy ucpaným centrem znamenaly spotřebu v rozmezí 8 až 9 l/100 km. Ani při ostřejším tempu jsem se naopak nedostal přes hranici 10 l/100 km. Při nádrži o objemu 73 litrů se tak rozhodně nemusíte bát, že byste byli neustále připoutáni k čerpacím stanicím.

Komfortně a jistě

Za volantem Audi A6 allroad quattro jsem si velmi oblíbil komfort a schopnosti adaptivního vzduchového podvozku, pokud ho ale chcete i v základní A6, znamená to investici 60.300 Kč. V kombinaci s 20“ litými koly, obutými do pneumatik o rozměru 255/40 R20, pak ale podvozek krásně zvládá filtrovat většinu běžných nerovností i zpomalovacích prahů. Vlastně se mi během týdne nestalo, že by se od podvozku ozvala nějaká nepříjemná rána. Celkový akustický komfort i ve vyšších rychlostech pak kromě kvalitního odhlučnění vylepšovala i dvojitá akustická skla (+6.100 Kč).

Na rozdíl od mnoha předchozích testovaných Audi A6 jsem si ale tentokrát musel poradit bez systému dynamického řízení všech kol, který jsme u dlouhodobáku obzvlášť oceňovali v našich redakčních garážích. Žít se dá sice i bez něj, ostatně na dálnicích a okreskách jsem si na něj vlastně ani nevzpomněl, při parkování na stísněných parkovištích či v parkovacích garážích se mi po něm ale zastesklo. Tahle investice v hodnotě 57.300 Kč totiž dokáže ušetřit pěkných pár nervů.

Audi A6 Avant Sport 45 TDI quattro

Na ostré vymetání zatáček A6 Avant 45 TDI nemá moc povahu, ve sportovním režimu si ale nechá líbit mnohé. Pohon všech kol quattro s technologií ultra jsem bohužel opět nemohl vyzkoušet na sněhu, minimálně za vydatných dešťů ale audina působila vždy stabilně a nachytat se nedala ani při prudkém odpichu z křižovatky. Osobně bych tak nakonec po prvotní skepsi nad absencí „klasického“ stálého pohonu quattro asi neměl problém svěřit se do rukou této technologii.