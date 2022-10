TEST Audi S6 Avant – Cestovatelský ideál

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Místa pro cestující je vepředu i vzadu dostatek, a to jak pro kolena, tak pro hlavy. Přední sedadla je možné nastavovat v širokém rozsahu, a i když se sedadlo řidiče odsune směrem vzad pro usnadnění výstupu, „sám za sebou“ si se svými 184 centimetry s místem na kolena stále vystačím. Cestování v tomhle autě je díky nabízenému prostoru a komfortu radost. A jen pro kompletnost, funkce odsunu řidičova sedadla občas zazlobila a po nastartování neposunula sedadlo zpět do původně nastavené polohy.

Zatímco mimo Evropu se mohou majitelé Audi S6 radovat z přeplňovaného šestiválce 2.9 TFSI o výkonu 331 kW (450 k), pro evropské trhy německá automobilka připravila naftové pohonné ústrojí . Nejen to, Audi S6 Avant je mild-hybridem, takže jeho třílitrovému vznětovému motoru (253 kW/349 k) pomáhá elektřinou poháněný kompresor (EPC). A co by to bylo za Audi, kdyby v něm chyběl automat a pohon všech kol quattro? Blíže se ale na techniku podíváme později.

Motor, jízdní vlastnosti

Mild-hybridní nafťák

Zatímco velká SUV Q7 a Q8 krátce po modernizaci přezbrojila z nafty na benzín, S6 se stále drží vznětové motorizace. Ovšem jen v Evropě – jak již bylo řečeno, mimo Evropu je k dostání s dvojitě přeplňovaným 2,9litrovým zážehovým šestiválcem o výkonu 331 kW (450 k) a točivém momentu 600 Nm, používaným například v letos testovaném RS5 Sportback. Jeho maximální rychlost je omezena na tradičních 250 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 4,4 sekundy. Udávaná spotřeba je 10,7 l/100 km. Údaje vychází ze specifikace sedanu S6 pro severoamerický trh.

Zato v Evropě máme Audi S6 k dispozici s mild-hybridní (MHEV) pohonnou soustavou. Jejím základem je třílitrový vznětový vidlicový šestiválec přeplňovaný turbodmychadlem, doplněný 48V palubní sítí, elektricky poháněným kompresorem (EPC), generátorem BAS (Belt Alternator Starter) a 0,48kWh lithium-iontovou baterií umístěnou pod podlahou zavazadlového prostoru. Generátor BAS je připojen ke klikové hřídeli a při zpomalování dokáže rekuperovat až 8 kW.

Použitá technologie MHEV umožňuje vozu vypnout spalovací motor už v rychlosti 22 km/h a v případě potřeby jej opět rychle nastartuje. Podle informací výrobce je Audi S6 schopné jet až 40 sekund s vypnutým spalovacím motorem a v reálných podmínkách uspoří až 0,4 litru paliva. Elektřina uložená v lithium-iontové baterii pak pohání kompresor EPC, který je umístěný přímo na motoru. Ve většině jízdních situací nasátý vzduch proudí obtokem kolem něj, ale pokud je od motoru potřeba vyšší výkon a turbodmychadlo ještě není dostatečně roztočené, uzavře se klapka v obtoku a vzduch začne proudit přes EPC. Odtud pak stlačený vzduch putuje rovnou do válců. EPC je schopný reagovat do 250 milisekund a výrazně potlačuje turbodíru.

Audi S6 Avant

Součástí pohonné soustavy je také osmistupňová převodovka Tiptronic a permanentní pohon všech kol quattro se samosvorným mezinápravovým diferenciálem. Takto vybavené Audi S6 produkuje 253 kW (344 k) v rozmezí od 3.850 do 4.000 ot/min a točivý moment až 700 Nm od 1.750 do 3.250 ot/min. Na mimoevropské provedení tedy ztrácí 78 kW (106 k), ale vynahrazuje si to bonusovými 100 Nm. Maximální rychlost je omezena na totožných 250 km/h, zatímco zrychlení z 0 na 100 km/h je o něco vlažnější – sedan to zvládne za 5,0 sekund (tedy o šest desetin pomaleji než benzinový sedan S6) a kombi za 5,1 s. Oficiálně udávaná spotřeba paliva je pak o více než 4 litry nižší, konkrétně s námi testovanými 21palcovými pneumatikami si má S6 Avant podle Audi říct o 6,5 litrů nafty na 100 kilometrů.

Náš kousek

Jak už je u novinářských vozů tradicí, nedostali jsme auto v základní výbavě, takže se seznam použité techniky rozšířil o elektronicky řízené vzduchové odpružení s automatickou regulací světlé výšky (26.300 Kč), sportovní diferenciál na zadní nápravě (45.300 Kč) a dynamické řízení všech kol (57.300 Kč). Daní za všechnu tu sofistikovanou techniku je vysoká hmotnost vozu, které se v případě našeho kousku vyšplhala do okolí 2.160 kilogramů – bez řidiče či nákladu, avšak z 90 % plnou nádrží.

Díky bohu za to, že propracovaná technika dokáže poskytnout podobně sofistikovaný jízdní projev, jinak by se vysoká hmotnost těžko obhajovala. V jízdním režimu comfort se dokonce S6 Avant na nerovnostech mírně pohupuje a na dírách podvozek decentně podupává bez toho, aby velká kola vyloženě mlátila. Projev je to působivý, ale ze začátku vyvolává obavu, jestli se velké a těžké auto nedostane do krize v zatáčkách. Už ta první ukazuje, že jde o zbytečné obavy, S6 Avant je jisté a oblouky vykrajuje sebevědomě.

A to se pořád bavíme o jízdním režimu comfort. V dynamicu (dále jsou k dispozici režimy efficiency, auto a individual) podvozek ztuhne a projevy auta se přiostří. Jde však o decentní proměnu, která nejde na úkor cestovnímu komfortu. Trochu jej kazí pouze typický akustický projev vznětového motoru. Jinak je cestování na dlouhé vzdálenosti tím, v čem S6 Avant vyniká nejvíce. Kilometry ve velkých porcích polyká bez námahy, přičemž zůstává přiměřeně schopné v zatáčkách. Jen není vyloženě hravé, což pochopitelně ani není jeho účelem.

Audi S6 Avant

Audi S6 Avant je dobře odhlučněné, ale hlas naftového motoru nejde úplně potlačit. Což mně osobně nevyhovuje, ale je mi jasné, že řadu lidí to netrápí a někomu se to může i zamlouvat. Až na zvukový projev ale vlastně nemůžu motoru nic vytknout. Je silný, pružný, reaguje ochotně a ani systém stop-start mě v něm netrápil tolik jako jinde. Přesto jsem jej často vypínal, protože především ve městech s častým zastavováním a v kombinaci s automatem jsou občas zpomalené rozjezdy trochu k vzteku. Víceméně podobně ale funguje stop-start v kombinaci s automatem prakticky všude.

I přes vypínání stop-startu jsem se během týdne pohyboval s průměrnou spotřebou 8,5 litrů nafty na 100 kilometrů. Je to sice o 2 litry více než udává výrobce, ale i tak mi to na podobně velké, těžké a výkonné auto přijde jako přijatelná hodnota. Při troše snahy nebo na dálkových trasách se dá spotřeba stlačit ještě níže, mně se to párkrát podařilo téměř k 7l/100 km.