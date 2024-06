TEST Audi Q5 40 TDI quattro Perfection – Hodně muziky za neuvěřitelnou cenu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

S příplatkovými zadními sedadly plus navíc můžete vybavit interiér posuvnou zadní lavicí v podélném směru s nastavitelným sklonem opěradel, dělením v poměru 40:20:40 a sklopnou loketní opěrkou se dvěma držáky na nápoje. Stojí to 10.500 korun A mimochodem, jeden z předních držáků na nápoje může být klimatizovaný/chlazený za 4500 korun.

A máte hned několik způsobů, jak to můžete řešit – využít konektivity Apple CarPlay či Android Auto, nebo si za ni připlatit. V oficiálním českém konfigurátoru však zjistíte, že není zrovna zadarmo. Pořádná navigace s 3D mapami, body zájmu, intuitivním zadáváním cílů nebo službou Audi connect online traffic information plus pro aktuální dopravní informace totiž stojí necelých 67 tisíc korun.

Základem architektury interiéru je palubní deska s 12,3“ full HD digitálním přístrojovým štítem Audi Virtual Cockpit plus v kombinaci s volně stojícím 10,1“ dotykovým displejem infotainmentu MMI radio plus s bluetooth konektivitou. Po faceliftu se v modelu objevil v modernější generaci MIB3. To nejlepší na druhém Audi Q5 však je způsob, jakým ovládáte funkce vozu i výbavu.

Motor, jízdní vlastnosti

Zvýhodněná Audi Q5 a Q5 Sportback se v Česku prodávají výhradně s naftovou motorizací 40 TDI quattro, která je hned po výkonově slabším motoru 35 TDI druhým nejsilnějším turbodieselem v nabídce. Ten zakládá na turbodmychadlem přeplňovaném dvoulitrovém vznětovém čtyřválci o maximálním výkonu 150 kW (204 koní) a točivém momentu 400 newtonmetrů. Standardem motorizace 40 TDI quattro je pohon všech kol a sedmistupňová dvouspojková převodovka S tronic.

Musíte překonat rozjezd

A jelikož každá jízda začíná rozjezdem, pojďme si nalít čistého vína s největším problémem této kombinace se seznámit už na začátku. V minulých měsících jsem to kritizoval u všech koncernových čtyřválcových dieselů a „Q-pětka“ rozhodně nebude výjimkou. Nekompromisní emisní předpisy výrazně otupily projev těchto motorů při rozjezdu, kvůli čemuž se neumí rozjet s okamžitě.

Zažijete to při nejednom odbočování – čekáte na odbočení doleva přes křižovatku, máte ve výhledu dostatečnou mezeru, ale protože to chcete stihnout rychle, už při stání dáte audině téměř plný plyn. Jenže ona se nerozjede. Stojí a čeká, zatímco se emisemi uškrcený turbodiesel snaží domluvit s dvouspojkovou převodovkou, co bude dál. Pocitově to trvá až neuvěřitelně dlouho, a když se konečně rozjedete, díky čtyřkolce z ničeho nic vystřelíte a proletíte před nebezpečně se přibližujícím protijedoucím autem.

Během testování jsem si však všiml, že tento problém lze vyřešit docela jednoduše. Předvídejte, zbytečně neriskujte, jezděte plynule a dejte pohonu čas. Když totiž ji totiž uvolněním brzd necháte samovolně rozhýbat a následně začnete plynule zvyšovat zatížení, rozjede se mnohem dynamičtěji a komfortněji. A pokud jezdíte v „déčku“, můžete si vypomoci i aktivací režimu převodovky S s rychlejšími reakcemi.

Audi Q5 40 TDI quattro Perfection

Čtyřválec stačí

Dnes už se bohužel Audi Q5 neprodává s výkonným naftovým šestiválcem 50 TDI quattro, ale v reálném provozu to vlastně ničemu nevadí. S více než dvěma stovkami koní je „Q-pětka“ dostatečně dynamická i na dálnicích, a když na to pořádně šlápnete (třeba u našich německých sousedů), vyvine maximální rychlost až 222 km/h. Jen pro zajímavost, akcelerace z 0 na 100 km/h jí trvá 7,6 sekundy, tedy pokud se zvládnete správně rozjet.

Už od nízkých otáček má čtyřválcový turbodiesel dost zátahu a při městském i dálničním cestování je příjemně tichý a kultivovaný. Při jízdě si už navíc rozumí s dvouspojkovou převodovkou a změna rychlostí je hladká. Běžné každodenní popojíždění pak zvládnete za skutečných sedm na sto kilometrů, za dálniční přesuny zaplatíte zhruba osm až osm a půl litru podle svého tempa. Audi přitom uvádí oficiální kombinovanou spotřebu 6,9 l/100 km v režimu WLTP a během týdenního testování jsem dosáhl výsledných 8,3 l/100 km.

Celkový komfort

Čtyřválcovou „Q-pětku“ jsem si v minulosti vyzkoušel i na malých 18“ kolech v pneumatikách s vysokou bočnicí, díky nimž byla úžasně pohodlná a jemně filtrovala i ty nejmenší nerovnosti. U testovaného vozu jsem se však musel vypořádat s většími dvacítkami, na nichž byla na nekvalitním asfaltu jízda trochu tvrdá, ale když jsem se pohyboval na normálních silnicích s rozumným povrchem, nic dramatického se nedělo. Občasné bouchání od podvozku už je jednou z typických vlastností velkých kol.

A pokud pravidelně jezdíte větší vzdálenosti, musím upozornit na ještě jeden volitelný prvek v námi testovaném voze. V Audi jej vybavili příplatkovou větší palivovou nádrží s objemem 70 litrů. Standardem modelu je 65 litrů a tuto položku výbavy standardně doplňuje i dvojnásobně objemná nádrž na močovinu AdBlue – z původních 12 vzroste na 24 litrů. Za to všechno navíc zaplatíte jen 2600 korun.