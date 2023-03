TEST Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro – Benzinový šestiválec ji sluší

Provedení 55 TFSI quattro představuje jedinou motorizaci Audi A7 Sportback, kterou do pohybu uvádí zážehový šestiválec. Jak k tomuto velkému liftbacku pasuje?

Obrovskou pochvalu si A7 zaslouží za nenáročnou startovací a postartovací proceduru. Tlačítkem nahodíte motor, zařadíte, dlouhým stiskem tlačítka na levé páčce vypnete udržování v pruhu, na spodním displeji vypnete stop-start a jedete. A jak už víte, vcelku snadno si ještě můžete pohrát s teplotním komfortem. Jízdní režim si Audi pamatuje, takže po nastartování se probudí ve stejném módu, v jakém jste motor naposledy zhasli. Že není potřeba kvůli každé blbosti listovat v infotainmentu mi vyloženě dělalo radost. I když by to tak mělo být samozřejmé.

Řešení se dvěma obrazovkami je výrazně lepší než integrace většiny ovládacích prvků do jediného displeje. U Audi se mi navíc líbí, že si u panelů můžete nastavit haptickou odezvu na stisk, díky ní práce s dotykovými obrazovkami alespoň trochu připomíná tradiční tlačítka. Musíte totiž opravdu přitlačit. Jen samozřejmě konkrétní plochy nenajdete po hmatu tak jako tlačítka, takže musíte věnovat pozornost tomu, abyste se prstem trefili, kam potřebujete. A lepší by mohla být i odezva, několikrát se mi stalo, že jsem měl pocit, že mačkám „správně“, přišla i zpětná odezva, po funkční stránce se ale nedělo nic.

Hodně dobře je na tom zavazadelník, který pojme 535 litrů a po sklopení opěradel (vznikne téměř rovná ložná plocha) až 1390 litrů. Díky vysoko se vyklápějícímu víku a poměrně nízké nákladové hraně je do kufru snadný přístup, příjemný je také štědrý půdorys a pod podlahu se vejde i plnohodnotná rezerva.

Ze starších testů A7, S7 a RS 7 už víme, že velký liftback nabízí slušnou porci vnitřního prostoru i pro cestující vzadu. Potěší je především místo na nohy, špatné to však není ani s prostorem nad hlavou, navzdory svažující se střeše.

Příplatků však naše A7 dostala víc, MNOHEM víc, tolik, že výbava na přání zvedla cenu vozu o více než 880 tisíc korun. Sportback 55 TFSI quattro startuje na 2.001.900 Kč, testovaný exemplář však vychází na 2.884.700 Kč. Rozdíl v obou částkách docela hezky vystihuje, že Audi prostě nabízí velmi dlouhý seznam výbavy na přání. A to dokonce naše auto za téměř 2,9 milionu korun nebylo ani vyloženě luxusně vybaveno. Tedy – vybaveno bylo skvěle, ale z komfortních prvků chyběl například vyhřívaný volant, nedostalo se ani na odvětrávání sedadel nebo masážní funkci. V ceníku tyto záležitosti však samozřejmě najdete. A mimochodem, A7 je standardně čtyřmístným vozem, tři místa na zadní lavici jsou také za příplatek.

Proto snad nemusím rozebírat design, současná A7 se na silnicích pohybuje několik let a jsem si skoro jistý, že jste se s ní už několikrát setkali. To spíš upozorním na zvláštnosti testovaného kusu. Spojené jsou s příplatkovým S line exteriérovým paketem, sada za 50.400 Kč přidává zejména odlišné nárazníky s vsadkami s voštinovou strukturou, specifické postranní mřížky pro nasávání vzduchu, difuzor v matné titanově černé barvě nebo specifické boční prahy dveří. Za zmínku ale stojí také 21palcová litá kola Audi Sport za 93.200 Kč a metalický lak Modrá Ultra za 39.900 Kč.

Ještě dodám, že automobilka Audi aktuální druhou generaci téměř pět metrů dlouhého liftbacku představila v říjnu 2017. A že letos by měla přijít s faceliftem.

Motor, jízdní vlastnosti

Silný a sametový

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro pod přední kapotou ukrývá turbodmychadlem přeplňovaný třílitrový vidlicový šestiválec, který poskytuje maximální výkon 250 kW v rozmezí 5200 až 6400 otáček za minutu a nejvyšší točivý moment 500 Nm mezi 1370 až 4500 min-1. Liftback akceleruje z klidu na stovku za rovných 5 sekund a rozjede se na 250 km/h.

„Civilní“ 55 TFSI tak je dokonce o chlup svižnější - minimálně z nuly na sto, než sportovněji laděná S7 TDI se vznětovým šestiválcem o výkonu 253 kW a „krouťáku“ 700 Nm. Ta na 100 km/h zrychlí za 5,1 sekundy.

Zážehový šestiválec je spojen se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, které Audi říká S tronic, poháněna jsou všechna kola. Jde ovšem o řešení s přídomkem ultra, tedy systém, který umí za jízdy odpojovat zadní nápravu. Auto tak podle situace může fungovat jen jako předokolka a zadní nápravu zapojuje do děje v případě potřeby. Pohon všech kol tedy pomáhá především s trakcí.

Testovaná motorizace A7 vyloženě sluší. Šestiválec je mimořádně kultivovaný a na volnoběh nebo při nízkém zatížení o jeho chodu prakticky nevíte. S rostoucími otáčkami se pak začne ozývat, ale není to žádná divočina, jen jednoduše příjemný a plný zvuk, který naznačuje sílu pod kapotou.

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro

A té má motor hodně. Třílitr se hezky sbírá z nízkých otáček, ve středních pak vyloženě ožívá a následně velice přesvědčivě a přitom tak nějak nenuceně táhne až k omezovači v šesti a půl tisících. A7 55 TFSI dokáže z 80 na 120 km/h po kickdownu zrychlit za méně než 4 sekundy, navíc ochotně akceleruje i ve vyšších rychlostech, a to i hodně nad českými zákonnými limity.

V6 si skvěle rozumí se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou S tronic, která řadí rychle a hladce. Jen občas jsem si říkal, že by mohla ochotněji podřazovat. Převodovka se samozřejmě standardně snaží držet motor v co nejnižších otáčkách, někdy snad až příliš. Jinými slovy, občas jsem měl pocit, že jsem musel až moc přitlačit akcelerátor, aby podřadila. Řešením může být snadné přepnutí do sportovního nastavení, buď pro celé auto, případně jen pro převodovku. V něm pak dvouspojka nechává vyšší otáčky. Nechybí ani možnost manuálního řazení pádly u volantu.

Převodovka v A7 55 TFSI se také úplně nezbavila drobného nešvaru všech dvouspojkových skříní, jímž je příležitostné pocukávání v nejnižších rychlostech, třeba když se pohybujete v neplynule jedoucí koloně. Typický příklad - blížíte se k brzdícímu autu před vámi a převodovka už počítá s tím, že zastavíte, jenže vůz před vámi se rozjede, vy přidáte plyn a dvouspojka ne úplně jemně zařadí.

A spotřeba? Motor je vybaven 48V mild-hybridní technologií s řemenem poháněným startér-generátorem, jejímž cílem je snížit spotřebu (a emise pochopitelně). Při jízdě rychlostí v rozmezí 55 až 160 km/h tak vůz dokáže vypnout spalovací motor a až 40 sekund může všechno běžet z 48V baterie. S vypínáním motoru bez zátěže jsem se přitom setkával skutečně často, jeho opětovné nastartování působilo vždy docela hladce.

I proto mě občas překvapila čísla v příslušném okénku palubního počítače na digitální přístrojovce. Například jednu asi 80 kilometrů dlouhou trasu vedoucí mimo velká města a dálnice A7 s benzinovým šestiválcem zvládla s průměrem 7,7 l/100 km. Ano, bylo v to v klidném provozu, ale rozhodně jsem se necoural, nejel jsem eco-rallye.

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro

Příjemně dopadla také cesta přes Krušné hory kousek za německé Drážďany, jež zahrnovala horské silnice, průjezd několika městečky i jízdu po dálnici. Audi to zvládlo za 8,3 l/100 km.

Svižnější svezení se samozřejmě ve spotřebě promítlo, s 340koňovým šestiválcem není problém dostat se na dvouciferné hodnoty, ale vážně mě mile překvapilo, jak úsporná A7 55 TFSI dokáže být, aniž bych se o to musel nějak výrazně snažit.

Po Praze ale motor odebíral 12,3 l/100 km, na dálnici pak 8,9 l/100 km. Po týdenním testu palubní počítač ukazoval dlouhodobou průměrnou spotřebu 9,2 l/100 km.

Parádní balanc

Jak jsem benzinový šestiválec popisoval jako nesmírně kultivovaný, tak stejný přívlastek si zaslouží zbytek vozu. Jízdní projev A7 55 TFSI na příplatkovém adaptivním vzduchovém podvozku (za 60.300 Kč) je okouzlující, zvlášť z pohledu komfortu. Velký liftback krásně filtruje většinu nerovností, které z český silnic známe. Spáry, záplaty, zvlněné a rozbité úseky nebo vyjeté koleje A7 v podstatě pohlcuje. Ani pneumatické pérování však nezabrání občasné tvrdé ráně po trefení hlubšího výmolu nebo ostré nerovnosti. Není to nic hrozného, ale všimnete si a příjemné vám to není. I proto bych raději volil jiné obutí než naše o rozměru 255/35 R21. Menší ráfky a větší pneumatiky by podle mě autu prospěly. I na jedenadvacítkách však obecně A7 jezdí komfortně.

Přitom nepůsobí vyměkle nebo gumově, ani trochu, je spíš tužší. Auto se na zvlněné vozovce nehoupe, karoserie je stále hezky usazená k silnici, jen kopíruje povrch, a kola na rozbité cestě neodskakují, stále jsou v kontaktu s podkladem. Dlouhý rozvor pak přispívá k výborné stabilitě.

A špatně A7 nejezdí ani v zatáčkách. I díky řízení všech kol (za 57.300 Kč), liftback ochotně mění směr, bez velkého přemlouvání se suverénně stáčí do oblouku a potěší mechanickou přilnavostí. Vyloženě sportovní projev však od A7 nečekejte, při hodně dravé jízdě se projevuje maličko těžkopádně, a to nejen při reakcích na pohyb volantu, ale někdy i na brzdách. Ani řízení s elektromechanickým posilovačem nepůsobí zrovna ostře, není tak strmé a „rychlé“. Jinými slovy - s A7 55 TFSI se na nějaké zábavně profilované silnici svezete hodně svižně, když budete chtít, ale nezapomenutelné zážitky si domů asi neponesete. Ono je to vlastně stejně jedno, od velkého luxusního liftbacku v „civilní“ verzi podobné vlastnosti očekávat nemůžeme.

Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro

Důležitější je, že A7 55 TFSI ohromí jako dopravní prostředek, v němž budete rádi trávit čas. O komfortním a stabilním podvozku už byla řeč, pochvalu si vůz zaslouží za odhlučnění kabiny, které je skvělé, přestože má A7 bezrámové dveře.

Parádní jsou sedadla, o sametovém šestiválci již také víte. A nesmím zapomenout na příplatkové HD Matrix LED světlomety (součást akčního paketu Gravity), které svítí fantasticky.