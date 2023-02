Audi A6 Avant 55 TFSI (250 kW) quattro S tronic v dlouhodobém testu. Zlobí nás vůbec něco?

Asi vás nepřekvapím a rovnou na začátku „prozradím“, že Audi A6 Avant s benzinovým šestiválcem je pro mě stále tím nejlepším dlouhodobákem, jaký jsem v Auto.cz zažil. Už jsem to napsal a dokonce i řekl do našeho nového televizního pořadu Svět motorů (mrkněte na třetí díl prvního března), za ideál už roky považuju velký kombík s velkým motorem.

Pojďme si tedy shrnout/připomenout základní fakta, proč nad nejnovějším dlouhodobákem tak plesám – velkým kombíkem A6 Avant pochopitelně je (vyšší střední třída = víc než dost místa uvnitř, očekávatelně litrů v kufru, mohlo by být klidně i trochu víc, taky jsem už zmiňoval) a velký motor (taky splněno bezezbytku, k dispozici přece máme vidlicový šestiválcový třílitr s výkonem 250 kW).

Můj ideální automobilový stav tedy máme znovu definovaný a teď už k tomu, co jsme s bílým kombíkem mezitím zažili.

V zásadě žádná předstartovní příprava

Tohle pro mě začíná být jedna ze zásadních vlastností, které hodně ovlivní to, jestli mám auto nakonec rád/nerad. Možná je to smutné, ale je to tak. Drtivou většinu jízdních asistentů vypínám, jsem netrpělivý při propojování mobilu s infotainmentem a stejně tak trpím, když si hned po nastartování nemůžu zapnout třeba vyhřívání sedaček, protože systém zkrátka ještě nenaběhl a fyzická tlačítka vzala voda.

Audi A6 Avant lze v tomto směru považovat za lázně. Sednu, nastartuju, tlačítkem na levé páčce vypnu udržování v pruhu (ne vždy, občas je po nastartování již deaktivované, zatím jsem neodhalil algoritmus, na jehož základě asistent hned po nastartování funguje/nefunguje), bezdrátově připojím telefon a jedu. Občas tedy ještě zapnu vyhřívanou sedačku. Bez prodlevy, i když se tato funkce aktivuje na displeji. Jednou jedinkrát jsem čekal pár sekund, než jsem si mohl zapnout teplo pod zadkem, „tlačítko“ chvilku neodpovídalo. Možná nějaká aktualizace, nevím… jinak vždy všechno funguje prakticky bez prodlevy a hlavně spolehlivě.

Chápu, že majitelům starších aut může pochvala typu „sednu a jedu“ znít zvláštně, nepatřičně, co je na tom ostatně tak zvláštního? Jenže ono to skutečně je čím dál tím zvláštnější, koneckonců, nemusíme chodit daleko – viz neustálá softwarová tápání jiných modelů koncernu VW. Jak jsem už řekl, možná trochu smutné, že mi dělá velkou radost taková trivialita, pro mě však v kontextu nejnovějších modelů jedna z nejpříjemnějších vlastností dlouhodobé audiny.

Video se připravuje ...

Jeden z nejnutnějších příplatků…

… se jmenuje dynamické řízení všech kol a přijde na sedmapadesát tisíc lidí. Není to málo, ostatně, výší příplatků jsou prémiové kruhy proslulé. Nicméně, zde se investice velmi vyplatí. Že řiditelná náprava eliminuje nedotáčivost, kterou byly audiny dlouhá léta proslulé, to bych u velkého kombíku nepovažoval za největší přednost. Přece jenom, většinu času bude s největší pravděpodobností jezdit rovně po dálnici. Za dramaticky lepší obratnost ale budete vděční při každém parkování a jiných podobných manévrech.

A další nutný příplatek…

… je nezávislé topení, tedy pokud nemáte garáž. Já bych položku za jednapadesát tisíc zaškrtl bez rozmýšlení, to je taková pohoda, nasednout do vyhřátého auta, nemuset škrábat okna… Kdo jednou zkusil, nemůže jinak.

Bufík můžete kromě dálkového ovladače aktivovat taky prostřednictvím infotainmentu, topení si jednoduše nastavit dopředu na určitý den i čas. Blaho!

Audi A6 Avant 55 TFSI (250 kW) quattro S tronic

Co spotřeba?

Výše zmíněné střípky berte jako výběr nejpříjemnějších uživatelských vlastností, které jsem za tři měsíce zatím stačil nasbírat. Ostatní klady, zmíněné v úvodním článku do dlouhodobého testu, pochopitelně přetrvávají, takže jen telegraficky – prostorný interiér se skvělými předními sedačkami a kufrem tak akorát, vzduchový podvozek pohodlný i na jednadvacetipalcových kolech, silný a nesmírně kultivovaný benzinový šestiválec, jehož spojení s dvouspojkovou převodovkou funguje až na naprosto ojedinělé výjimky dokonale (S tronic občas mírně škubne v nejnižších rychlostech, třeba když dojíždíte na červenou - převodovka už počítá s tím, že zastavíte, ona ale padne zelená, vy přidáte plyn a dvouspojka ne úplně hladce zařadí).

Jak je to ale s největším negativem? Klesla po zajetí do té doby dost nadprůměrná spotřeba? Připomenu – první tisícovku kilometrů jsem absolvoval za 10,2 litru, druhou za 9,5. Upozorňuji, že jsem poctivě zajížděl a i druhou tisícovku jsem jezdil spíše uvolněně.

Tak, a co se změnilo, když jsem začal jezdit normálně? Tedy svým tradičním mixem s jasnou převahou dálnic (spíše rychleji) a města (spíše ucpaněji)? Inu, posunul jsem se na aktuální dlouhodobý průměr 9,8 litru. Nic moc… S kolegy z redakce tak trošku soutěžíme, kdo zapíše nejnižší průměr. Nejlépe se zatím vedlo… tuším, že mně, s výkonem 8,2 litru na trase Benátky nad Jizerou – Kersko jsem ostatní kolegy zcela deklasoval. Trasa dlouhá necelých pětadvacet kilometrů však snad už ani nemohla být nízké spotřebě více nakloněna, prakticky celou dobu jsem jel z kopce, dlouhý a plynulý průjezd Lysou nad Labem městskou rychlostí taky jako když najdete.

Dovedu si představit, že když někdo bude jezdit na dálnici skutečně nejvýš kolem povoleného limitu a ve městě nestráví mládí, mohl by se dlouhodoběji dostat někam k devíti litrům, největší výtka k dlouhodobé audině však zůstává jednoznačně zachována i po zajetí.

Audi A6 Avant 55 TFSI (250 kW) quattro S tronic

A co ostatní?

Už jsem zmínil, že občas musím audinu dát z ruky (velmi nerad). Co tedy na náš nejlepší dlouhodobák všech dob říkají další členové redakce?

Ondřej Mára: Skvělé svezení, ale živit bych to nechtěl

V minulém roce jsem měl to štěstí, že jsem si mohl několikrát vyzkoušet Audi A6 Avant v pohorkách, tedy verzi allroad quattro. A nemá smysl tajit, že jsem si tohle auto během opakovaných setkání nesmírně oblíbil. Vlastně jsem došel až do té fáze, že A6 allroad s naftovým šestiválcem považuji za jedno z nejuniverzálnějších aut na trhu, s nímž bych si asi vystačil naprosto ve všech ohledech. Elegantní, prostorné, moderní, dobře vybavené, skvěle jezdící a v kombinaci s některým z třílitrových vznětových šestiválců i dostatečně výkonné při slušné spotřebě.

Nepřekvapivě téměř stejné dojmy si odnáším z každé jízdy s naší dlouhodobou Audi A6 Avant. Jakkoliv se řadím mezi odpůrce čistě dotykových řešení všeho, technikům z Audi se podařilo postavit skutečně funkční, příjemný a snadno ovladatelný systém s dvojicí obrazovek, na který se zvyká velmi snadno. Volant nemá žádná nesmyslná kapacitní tlačítka, virtuální přístrojový štít má příjemné rozhraní i skvělou grafiku a nechybí ani bezproblémově fungující zrcadlení telefonu.

Po stránce prostoru nemohu kombíkové A6 nic vytýkat. Za volantem si najde pohodlnou pozici snad každý, bez ohledu na tělesnou stavbu. Osobně jsem si vyloženě užíval nízký posez v kombinaci s možností mít natažené nohy, opřené ruce a jednoduše jsem si vychutnával každý kilometr. I při maximálně pohodlné pozici vpředu přitom stále zbýval i dostatek prostoru v zadní řadě sedadel. Zavazadelník se standardním objemem 550 litrů možná není v tomto segmentu zas tak ohromující, přesto ho považuji za naprosto dostačující.

Jednoduše skvělý je vzduchový podvozek, který vás nechá zapomenout i na skutečnost, že jsou na některých částech frekventovaných pražských komunikací stále kostky. Vzduchové odpružení je zkrátka odfiltruje. Stejně tak si dokáže poradit i s většinou nerovností na rozbitých českých okreskách, a to i na absurdně velkých 21“ litých kolech, která s cenovkou přes 90.000 Kč vzbuzovala respekt na všech parkovištích.

Celkem slušně si však tenhle 4,9 metru dlouhý kombík umí poradit i s okreskami, kde se až překvapivě mrštně proplétá zatáčkami a jeho kabina zůstává příjemně stabilní. Zkrátka žádné dvě tuny na chůdách, jakkoliv i tenhle kombík váží v základu přes 1,9 tuny.

Největší kámen úrazu pro mě nakonec představovala snad jen motorizace, tedy třílitrová zážehová V6 s přeplňováním, která nabízí nejvyšší výkon 250 kW a 500 Nm točivého momentu. Na úvod se sluší říct, že motor dokáže doslova ohromit svou tichostí a kultivovaností. Ostatně jednou se i stalo, že ho spolucestující na zadních sedadlech podezíral z elektrifikace a jízdy na baterky. To by ho však nenapadlo, pokud by zahlédl informace o spotřebě.

Audi A6 Avant 55 TFSI (250 kW) quattro S tronic

Upřímně řečeno si doteď myslím, že udávaná kombinovaná spotřeba 7,4 až 7,8 l/100 km je spíš jen tiskovou chybou. Osobně se mi sice podařilo jet s A6 Avant 55 TFSI za 8,6 l/100 km, bylo ovšem pět hodin ráno a má 30 kilometrů dlouhá trasa do práce, zahrnující dálnici, vesnice a z poloviny jízdu po Praze, byla prakticky bez jakéhokoliv provozu. Jakmile jsem však s autem cestoval během klasického provozu, nedokázal jsem spotřebu šestiválce stlačit pod deset litrů.

To jsem přitom ani zdaleka nevyužíval plný potenciál motoru, který jinak převodovka drží spíš v nižších otáčkách. Při plném zrychlení sice převodovka chvilku váhala, jakmile se ale rozmyslela, nastoupil parádní zátah za doprovodu příjemného hlubokého hučení motoru. Zezadu se ale ozýval vír v nádrži, jejíž plné dotankování bylo při objemu 73 litrů vcelku nákladnou záležitostí.

Se vznětovým šestiválcem bych naší dlouhodobé A6 Avant asi ani neměl co vyčítat, ačkoliv je pravda, že bych se nezlobil ani za kola menšího průměru. Nikoliv kvůli komfortu, ale čistě kvůli praktičnosti a menším starostem při parkování/najíždění do garáží, atd. Jinak se ale jedná o skvělé auto, které osobně řadím mezi téměř dokonale univerzální vozy. Obzvlášť ve verzi allroad quattro s naftovými motory.

Audi A6 Avant 55 TFSI (250 kW) quattro S tronic

Filip Melich: A já bych to klidně živil, jen si takové auto nemůžu dovolit

Velkým tématem téhle dlouhodobé A6 Avant je jednoznačně spotřeba paliva. Předháněčka o nejnižší zaregistrovanou hodnotu mi přijde úsměvná, ať už se jí zrovna účastním nebo ne. Abych tedy netrhal partu, tak doplňuji, že jsem se s třílitrovým šestiválcem dostal nejméně na 8,5 l/100 km. Jednu chvilku na displeji dokonce svítila hodnota 8,4 l/100 km, ale protože jsem ještě nedojel do cíle, tak se nepočítá. I v mém případě bylo klíčem k úspěchu klidnější tempo a volné silnice/dálnice.

Nízké spotřeby se se zážehovou V6 evidentně dosahovat dá, ale dlouhodobý průměr občasné propady příliš stáhnout nedokážou. Martinův stávající výsledek 9,8 litrů je dost, ale je to zase tak moc? Před několika měsíci jsem měl na test půjčené naftové Audi S6 Avant s podobným výkonem 253 kW. A můj týdenní průměr? Osm a půl litru. Nafta tedy není kdovíjak zázračná spása. A já osobně dám raději přednost tiššímu a charakternějšímu benzínu. I za cenu mírně vyšší spotřeby.

Samozřejmě, že bych rád jezdil za co nejméně, jen pro mě spotřeba dlouhodobé A6 Avant není takovou překážkou. Co mě trápí víc, je cena auta, s příplatky téměř 2,9 milionu korun. To už je v podstatě na úrovni výše zmiňované S6 Avant. A muset si připlácet za takové prvky, jako je třeba zrcadlení obrazovky chytrého telefonu, když funkci umí ve standardní výbavě nabídnout i kdejaká Dacia, mi přijde smutné.

Na kladech auta se s Martinem i Ondrou jednoznačně shodnu. Kdyby naše A6 Avant nestála bezmála tři miliony korun, byl bych ji schopný označit za téměř dokonalé auto (i když by se omezením příplatků dala cena srazit). Je také krásným důkazem, že dobrý kombík je vždy lepší než ekvivalentní SUV. Jediné, co by vám snad mohlo chybět, je vyšší posez, pokud na něm trváte.

Martinem popisované „sednout a jet“ začíná být v dnešní době skutečně vzácné, a i pro mě to byl jeden z důvodů, proč mít auto o další kousek raději. Když jsem poprvé do naší audiny nasedl, rozvalil se za volantem v příjemném sedadle a tlačítkem nastartoval tiše brumlající šestiválec, neubránil jsem se úsměvu od ucha k uchu. A ten mi zůstal po celou cestu, protože tohle auto prostě dělá spoustu věcí správně.

Podvozek je v komfortním jízdním režimu návykově houpavý a šestiválec s dostatečnou výkonovou rezervou se ve většině jízdních situací ani nezapotí. Když jej ale proberete z emisemi vynucené ležérnosti, umí s autem také pěkně cvičit.

Což mi připomíná nedávno testované BMW 230e xDrive Active Tourer, které toho – pravda – nemá s Audi A6 Avant mnoho společného. Přijde mi ale úsměvné, jak dramatický může být ve skutečnosti rozdíl mezi podobnými papírovými údaji. Obě auta váží kolem 1,9 tuny a plug-in hybridní BMW má jen o 10 kW méně, přesto jsou to auta z naprosto odlišných světů. Nejen zaměřením, ale také způsobem, jakým se svou hmotností a výkonem pracují. Technická data vám zkrátka o autech poskytnou jen velmi omezený obrázek. Hlubší pointu v tomto odstavci nehledejte.

Audi A6 Avant 55 TFSI (250 kW) quattro S tronic

Když se závěrem trochu zasním, dokážu si naši A6 Avant představit s pohonným ústrojím, které není svazováno emisemi a je naladěno především s ohledem na rychlost reakcí na řidičovy povely. Před očima mám také jeho interiér, jenž se obejde bez druhé obrazovky a nahrazuje ji poctivými tlačítky. A co je vůbec nejlepší, cena auta se všemi příplatky je minimálně o 500 tisíc nižší. V kontextu dnešní doby toho ale není moc, co bych mohl autu skutečně vytknout nad rámec Martinem, Ondrou i mnou již zmiňovaných věcí. Naše dlouhodobé Audi A6 Avant 55 TFSI je prostě z většiny úhlů pohledu skvělé auto.

Nejlevnější verze modelu 1.530.900 Kč (Audi A6 Avant 35 TDI/120 kW S tronic) Základ s testovaným motorem 1.902.900 Kč (Audi A6 Avant 55 TFSI/250 kW quattro S tronic) Testovaný vůz bez příplatků 1.902.900 Kč (Audi A6 Avant 55 TFSI/250 kW quattro S tronic) Testovaný vůz s výbavou 2.865.000 Kč (Audi A6 Avant 55 TFSI/250 kW quattro S tronic)

Plusy

Prostorný a praktický interiér

Silný a dokonale kultivovaný motor

V drtivé většině případů pohodlný podvozek i na jednadvacetipalcových kolech

I díky natáčení kol zadní nápravy skvěle zatáčí, parádní manévrovatelnost

Asi nejlepší dotykové ovládání infotainmentu, jaké jsem zažil

Minusy