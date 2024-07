TEST Audi SQ7 4.0 TFSI quattro – Proč měnit, co funguje?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Audi Q7 je v zatím nejmodernějším pokračování na světě už bezmála deset let. Druhá generace v minulosti vlajkového SUV značky Audi se poprvé představila už v lednu 2015 na severoamerickém autosalonu v Detroitu a s modernizacemi přežívá až do dnešních dnů. Nejnovější, pořadí již druhý facelift se oficiálně odhalil koncem letošního ledna a novinkami se inspiroval u vylepšeného a stylovějšího SUV kupé Audi Q8.

Novinky letošního faceliftu

Audi Q7 se vyrábí už devět let, ale i díky poslední modernizaci zatím bezpečně odolává zubu času. Původní model z prvních let výroby stále připomíná celou řadou exteriérových prvků, ale s letošním osvěžením nadále zůstává luxusním SUV, jež působí, jako by se přesunulo z rýsovacích prken návrhářů na výrobní linky teprve včera.

Audi nám to v minulých měsících ukázal u jiných stárnoucích modelů, jako třeba u fenomenální Audi A6 Allroad quattro. Jsou to právě minimalistické a nepříliš výstřední elegantní křivky, co z Audi Q7 i dalších vlajkových modelů značky dělá relativně nadčasová auta. Nejnovější evoluce proto přináší jen minimum drobností, kterých si na první pohled snad ani nevšimnete. A platí to též u námi testovaného vrcholného sportovního modelu SQ7.

Designéři přepracovali přední masku chladiče Singleframe, nabídli možnost optických paketů Black a Black Plus, vylepšili příplatkové světlomety HD Matrix LED se systémem Audi Laser Light a vůbec poprvé vybavili Q7 inovativními zadními svítilnami s OLED technologií. Nabídku rozšířila nová volitelná kola, nebo trojice odstínů laku, s nimiž jsme se seznámili už na faceliftovaném Audi Q8 – zlatá Sakhir, modrá Ascari a červená Chilli.

V luxusním interiéru pak moc novinek nenajdete, protože i nadále zakládá na již známé architektuře se třemi displeji infotainmentu MMI. Ten kombinuje digitální přístrojový štít se dvěma dotykovými obrazovkami na palubní desce. Nejvýraznější změnou tu je aktualizovaná verze multimediálního systému s podporou aplikací třetích stran, jako jsou třeba streamovací hudební služby Spotify nebo Amazon Music.

Proč měnit, co funguje

Absolutní minimum novinek v kabině může na první pohled zklamat, ale je jedině dobře, že Audi zachovalo jeden z nejlepších interiéru moderní éry. Ten se vyznačuje hlavně povedenou ergonomií s intuitivním ovládáním – na horním dotykovém displeji ovládáte multimédia, navigaci nebo nastavení vozu, na spodním pak komfortní funkce, jako klimatizaci nebo vyhřívání sedadel. Jediným neduhem, projevujícím se v zimě, je digitální tlačítko pro vyhřívání multifunkčního volantu, kvůli němuž musíte zabrousit až do menu klimatizace. Bohužel jej nenajdete po boku virtuálního ovládání vyhřívání sedadel.

V dnešní době stále přísnější evropské legislativy navíc oceníte možnost přihlásit se ke svému uživatelskému profilu, abyste si mohli individualizovat nabídku rychlých přístupů a předvoleb. Díky tomu pak můžete vypínat otravného „pomocníka“ Intelligent Speed Assistance (ISA), tedy akustické varování o překročení aktuální maximální povolené rychlosti podle dat vozu, nikoliv reálného světa.

Jak se tahle zatracená funkce vypíná v modernizovaném Audi Q8? Překvapivě jednoduše – nový asistent ISA lze vypnout jediným kliknutím na spodní dotykové obrazovce infotainmentu, kde jej najdete v menu s přednastavenými předvolbami.

Audi SQ7 4.0 TFSI quattro

Hitparáda příplatků

V Česku se nové audiny nejčastěji prodávají v bílé, šedé a černé barvě. Námi testovaná stříbrná SQ7 v odstínu Satellit tak nijak zvlášť nevystupuje z řady a právě tady začíná i velká hitparáda příplatků. I u nejvýkonnější a nejluxusnější verze Audi Q7 se jich totiž může objevit velká spousta.

Za volitelnou stříbrnou barvu Satellit si připlatíte 41.700 Kč, 22” kola Audi Sport stojí 90.200 Kč a další prvky můžete najít i v interiéru. Sportovní sedadla plus stojí 67.900 Kč, nezávislé topení a ventilace je za 49.800 Kč, červené prošívání interiéru Audi Sport GmbH stojí 33.200 Kč a tak bychom mohli pokračovat. S drahými příplatky můžete svou SQ7 výrazně zdražit proti základní ceně a přehled všech volitelných prvků na testovaném voze najdete v tabulce pod naším testem.