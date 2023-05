TEST Audi TT Coupé 45 TFSI quattro – Na odpočinek ve skvělé formě

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Do rukou krásně padne volant s výrazným tvarováním a alcantarovým potahem, líbí se mi také volič automatické převodovky. Poctivá páka s velkou hlavicí je perfektně po ruce, když je potřeba. To samé ale nemohu říct o pádlech u volantu pro manuální řazení. Nebo spíš „pádlíčkách“. Jsou malá a protože se pohybují společně s volantem, může se stát, že je při řízení budete hledat.

Motor, jízdní vlastnosti

Motor: Rychle i úsporně. A s hezkým zvukem

Audi TT na odpočinek míří v zážehových verzích 40 TFSI, 45 TFSI, 45 TFSI quattro, TTS a TT RS. Až na RS všechny motorizace využívají turbodmychadlem přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, a to s výkony 145, 180 a 235 kW. Vrcholné „ereso“ pohání 2,5litrový pětiválec (také přeplňovaný), poskytující 294 kW.

V případě testovaného provedení 45 TFSI quattro dvoulitr dává maximální výkon 180 kW mezi 5000 až 6700 otáčkami za minutu a nejvyšší točivý moment 370 Nm v širokém pásmu od 1600 do 4300 min-1. Spojen je se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem, manuální převodovku Audi už nějaký čas pro TT nenabízí.

Kupé s pohonem všech kol akceleruje z klidu na stovku za 5,8 sekundy, což je vcelku sympatický čas. Audi TT Coupé 45 TFSI quattro nepůsobí vyloženě divoce, ale rychlé rozhodně být umí. A ani se nemusíte nějak moc snažit, koncernový dvoulitr s turbem totiž také v tomto modelu potěší všestranností a ohromnou přístupností. Jde totiž o motor, který působivě táhne v širokém rozmezí otáček: netrápí se ani v nízkých, nad 2000 už táhne docela hezky a ve středních otáčkách pak vyloženě zabere. A když vydržíte, zjistíte, že mu sluší i výlety až k omezovači – přestože výraznou výkonovou špičku nenabídne.

V praxi to znamená, že motoru je skoro jedno, v jakých zrovna pracuje otáčkách, spolehlivě zabrat dokáže prakticky vždy. Sílu přitom dvoulitr servíruje jemně a plynule, potěší také rychlými reakcemi na plyn, zvlášť ve sportovním nastavení.

Audi TT Coupé 45 TFSI quattro

A vyzdvihnout musím zvuk linoucí se z koncovek výfuku. Je krásně sytý, trochu naštvaný, ale nepůsobí přehnaně agresivně. Ke schopnostem a vzhledu auta se skvěle hodí. V kabině zvuk může být zesílen uměle (ve sportovním režimu Dynamic ho dostanete automaticky). Já osobně bych se bez toho obešel, ale musím uznat, že v Audi zesílení netrhá uši a účinkuje docela přirozeně.

Motor si slušně rozumí se sedmistupňovou dvouspojkou, která většinou řadí rychle a logicky, i když občas dokáže trochu zazmatkovat, zvlášť v „nesportovních“ jízdních režimech. Užitečná je samozřejmě možnost ručního řazení, které v TT obstaráte buď prostřednictvím zmíněné klasické páky s velkou hlavicí, případně díky pádlům na volantu. V případě práce s pákou si však musíte zvyknout na „otočenou“ logiku, nahoru se řadí od sebe, podřazuje se k sobě. O malých pádlech na volantu už byla řeč. Odezva na ruční řazení je každopádně velice dobrá.

Mrzí mě trochu, že manuální režim stoprocentně manuálním není. Stále se v něm po prošlápnutí plynového pedálu dostavuje kickdown, tedy podřazení i o několik kvaltů, aby se motor dostal do optimálních otáček, před omezovačem zase převodovka samočinně zvolí vyšší stupeň.

A spotřeba? Můj dlouhodobý průměr činil 9,4 l/100 km, což plus mínus odpovídá údaji, který palubní počítač nabízel před jeho vynulováním na začátku testu. Po 6786 kilometrech ukazoval 9,9 l/100 km.

Spotřeba se samozřejmě výrazně liší v závislosti na zacházení s vozem. Zatímco mimo dálnice a velká města Audi TT Coupé 45 TFSI quattro dokázalo plynulou jízdou cestovat i za 7,1 l/100 km, výlet do Krušných hor znamenal průměr 15,2 l/100 km.

Příjemně všestranné

Výlet jsem si mimochodem skvěle užil, tyhle kopečky totiž na obou stranách česko-německé hranice nabízejí úžasné silnice, většinově tak akorát zakroucené a s velice kvalitním povrchem. A přesně na takových dovede Audi TT Coupé 45 TFSI quattro s příplatkovými adaptivními tlumiči prodat všechny svoje přednosti. Jen škoda těch zimních pneumatik, které schopnosti vozu trochu podkopávaly. Pod brzdami se auto kvůli nim více vrtělo a při ostrých změnách směru se zase smýkalo – bohužel spíš „po předku“.

I na nevhodném obutí ale testované TT ukázalo, že jde o jízdně schopné auto, které se po okreskách dovede pohybovat působivým způsobem. V zatáčkách se tohle kupé s tuhou karoserií, poměrně krátkým rozvorem a rozumnými převisy karoserie může opřít o dostatečně tvrdý podvozek, v oblouku a s výjezdem pak umí pomoci pohon všech kol, když do dění zapojí zadní nápravu. Nějakou divočinu ale nečekejte, TT je především efektivní stroj pro přesnou jízdu. Odpovídá tomu i řízení, které je sice docela strmé, ale mnoho informací o dění pod vámi neposkytuje.

To už je o něco „upovídanější“ podvozek. Zvlášť ve sportovním nastavení, v němž je dost tuhý, ucítíte každou nerovnost a každou změnu povrchu. Trefení hlubokého výmolu pravidelně následuje tupá rána, skvělé ale je, že z pohledu ovladatelnosti a jistoty to nepředstavuje příliš velký problém. Při přejezdu nerovností ve vyšším tempu se totiž nestává, že by vyvedly automobil z rovnováhy. Rázy se nepřenášejí ani do řízení.

Audi TT Coupé 45 TFSI quattro

Trochu tak trpí jen komfort. I když trpí je asi silný výraz, za mě je pohodlí i ve sportovním režimu stále ještě více než přijatelné, tužší podvozek mě nijak neobtěžoval. A musím dodat, že tvrdší charakter podvozek vykazuje také v komfortním nastavení, takže občasného drncání se v TT holt nezbavíte. S komfortem souvisí ještě trochu vyšší hlučnost v interiéru v dálničním tempu, což je daň za použití bezrámových oken.