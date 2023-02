TEST BMW 230e xDrive Active Tourer – Rodinný PHEV

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Řada 2 od BMW se stále drží dvojí identity – na jedné straně máme kupé s pohonem zadních kol, na straně druhé pak malé MPV s poháněnými předními koly, které k číselnému modelovému označení přidává ještě Active Tourer. Dobré prodeje praktičtěji zaměřené řady 2 údajně překvapily i samotné BMW, takže jsme se v závěru roku dočkali pokračování. Tentokrát ovšem už bez prodloužené sedmimístné verze Gran Tourer.

Loni v létě pak BMW rozšířilo paletu pohonných jednotek řady 2 Active Tourer o dvě plug-in hybridní provedení – 225e xDrive a 230e xDrive. Do redakčního testu jsme přizvali právě silnější provedení 230e, které kromě pohonu všech kol slibuje také vysoký výkon i točivý moment, ale zároveň nízkou spotřebu paliva a emise.

Design

Protože už jsme s novou generací řady 2 Active Tourer loni zvládli odjezdit první kilometry na mezinárodní prezentaci a následně v tradičních redakčních testech proklepli motorizace 223i a 218d, nemá asi smysl znovu nějak detailně rozebírat design vozu. BMW vzhled svých aut v posledních letech pojalo dost svérázně a jistě na něj už máte dávno vlastní názor. Za sebe jen řeknu, že nejsem velký fanoušek, byť například dokola omílané ledvinky na tomto modelu nejsou tak provokativní, jako na některých jiných. Jen zrovna v plug-in hybridní 230e jsou otvory v nich zacloněny plastem a hromada matného a lesklého plastu na přídi na mě nepůsobí zrovna prémiově.

Vzhled testovaného exempláře byl vyšperkován příplatky za více než sto tisíc korun. Jenom M Sportovní paket přijde na 96.200 Kč, k čemuž je potřeba připočíst například metalický lak Skyscraper Grey za 20.332 Kč a 18palcová M kola za 21.944 Kč. BMW je v tomto ohledu zkrátka typická prémiovka – možnosti individualizace jsou široké, ale také něco stojí.

Interiér

Interiér testovaného BMW 230e xDrive Active Tourer byl proveden v kombinaci Aclantary a umělé kůže Sensatec Black s modrým prošíváním. Přidejte k tomu sportovní sedadla řidiče a spolujezdce s vyhříváním a praktický mnichovský vůz může působit až lehce sportovním dojmem. Díky bohatému použití Alcantary na čalounění a výraznějšímu bočnímu vedení dokáží přední sedadla dobře podržet tělo. Někomu může vyhovovat také vyšší posed, mně už s rozměrnou a 184 centimetry vysokou postavou ve výhledu trochu překáželo vnitřní zpětné zrcátko.

Před řidičem se nachází pás, do něhož je integrován 10,25palcový displej nahrazující přístrojovou desku a 10,7palcová dotyková obrazovka infotainmentu. Protože systému BMW Live Cockpit Plus a jeho nepříliš přehlednému a intuitivnímu řešení věnoval kolega Standa samostatné video, nebudu zbytečně opakovat to, co již bylo řečeno. Souhlasím s tím, že to BMW umělo lépe a současné provedení není nejšťastnější, ale majitelé řady 2 Active Tourer si budou muset zkrátka zvyknout.

Co se prostornosti týče, pak vepředu nemám výhrad, zatímco vzadu je interiér trochu těsnější, než bych u podobně zaměřeného auta čekal. K nějaké průměrné postavě mám daleko, ale sám za sebe se v Active Toureru posadím, jen už nemám rezervu na kolena ani nad hlavou a ve třech dospělých to na zadní lavici nevidím na dlouhé cesty. Jako auto pro mladou rodinu s jedním, dvěma menšími dětmi ale bude praktičtější dvojka fungovat skvěle. Odkládacích prostorů je dostatek, jen vepředu bych preferoval větší uzavřené místo v loketní opěrce před velkým otevřeným pod ní. I to zmiňuje Standa ve výše uvedeném videu.

Ještě se vrátím k sedadlům a zmíním, že zadní lavice má standardně opěradla dělená v poměru 40:20:40 s možností nastavení jejich sklonu, což je u podobně zaměřeného modelu sympatické. Samostatně nebo v rámci paketu Travel, kterým byl vybaven i náš exemplář, je pak možné získat lavici dělenou v poměru 60:40 a posuvnou v rozsahu 130 milimetrů. Výše uvedené komentáře pro prostor na zadních sedadlech pak platily pro nejzazší polohu lavice.

Pro objem zavazadlového prostoru BMW uvádí hodnotu 406 litrů v základním uspořádání (218i/218d nabízí 470 l) a 1.370 se sklopenými opěradly zadních sedadel. Pro nastavitelná opěradla zadních sedadel mnichovská automobilka vymyslela ještě takzvanou Cargo funkci, která upřednostňuje objem zavazadlového prostoru před prostorem pro posádku. V takovém případě má řada 2 Active Tourer nabídnout 495 litrů objem místo původních 406 l. Pod podlážkou zavazadlového prostoru se nachází pouze prostor na nabíjecí kabely a pár drobností nebo povinnou výbavu.

