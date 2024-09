TEST BMW i5 Touring eDrive40 – Skvělý společník na každý den

Řeknu to rovnou na začátku – patřím k velkým fanouškům BMW řady 5 minulé generace. Dokonce do té míry, že bych byl s něčím jako 540d nebo M550i xDrive G30 ochoten strávit zbytek života. Nahradit takhle skvělé auto novou generací je vždy těžké, a to zejména pokud musíte investovat čím dál víc peněz do toho, aby vůz splnil stále se zpřísňující emisní nařízení, a také do elektromobility.

Názory, jestli se to mnichovské automobilce s novou generací G60 povedlo, či nikoliv, se různí podle toho, koho se zeptáte – a s jakým provedením jel. Elektrické i5 se dostává spíše chvály, spalovacím verzím naopak zas tolik ne. Co je na tom druhém pravdy, nechme nyní stranou; mám „štěstí“ na to, testovat zatím pouze elektrické verze.

Po lednovém sedanu ve vrcholném provedení M60 se do mých rukou v srpnu dostal touring ve verzi eDrive40, což je pro i5 základní motorizace s pohonem zadních kol. O technice se však rozepíšu v příští kapitole, teď je důležitější, že i5 Touring G61 je jedním z prvních elektromobilů s karoserií kombi na evropském trhu.

BMW i5 Touring eDrive40 | auto.cz/David Rajdl

Jeho design se odhalil už před několika měsíci a kromě zádě na něm není nic odlišného. Zadní světla o dvou horizontálních linkách jsou stejná jako u sedanu, výrazné ledvinky i přední světla také, stejně jako muskulaturní přední nárazník M-paketu. U těch ledvinek se však zastavím – jsou zaslepené, ale s naznačenými vertikálními žebry vypadají mnohem líp, než kdyby jejich vnitřky byly celé černé jako u sedanu M60.

Čeho zvenčí fanoušek nejsem, jsou pomalu se rozsvěcející blinkry. (Nechme teď stranou všechny vtípky na téma, že to je zákazníkovi jedno, protože kdo si koupí BMW, zásadně nebliká, denně v provozu můžeme všichni vidět, že opak je pravdou.) Je to sice výrazný designový prvek a ve světě LEDkových blinkrů je to ojedinělé, ale s „bavorákům“ vlastní rychlou frekvencí cyklovače to znamená, že směrovka svítí na plnou intenzitu zhruba poloviční dobu, než kdyby se rozsvítila normálně. A také mi nesedí lampa sdružující couvačky s mlhovkou dole uprostřed zadního nárazníku. Prostě proto, že couvací světla nejsou pro okolí tak dobře viditelná.

Kombíková „pětka“ také přišla o výklopné zadní sklo. Na rozdíl od minulých generací i současné řady 3 Touring se dá otevírat záď jen celá. Podle automobilky je důvodem kromě nízkého využití prvku zákazníky také sportovnější, aerodynamičtější design zádě a svažující se střecha. „Mechanismus otvírání okna zvlášť by byl na úkor prostornosti,“ nechal se slyšet mluvčí severoamerické divize BMW Alexander Schmuck.

Komfortní interiér není bez nedostatků

Tahám za kliku – za kliky nových „bavoráků“ se bere podhmatem, což řadě lidí nevyhovuje, mi se však líbí čistší design boků; horší je, že s dveřmi je třeba docela dost praštit, aby se zavřely – a nasedám do interiéru. Budu k němu mít tisíc a jednu výhradu, zejména ve srovnání s ergonomicky téměř dokonalou předchozí generací, ale za jednu věc má BMW obrovský palec nahoru – za umělou kůži Veganza, kterou jsou potažené sedačky. Je skoro tak příjemná jako klasická kůže a záda se v ní nepotí, ani když je vedro a ve výbavě chybí ventilované sedačky.

Sedadlům s nastavitelným sklonem sedáku i šířkou bočnic opěradla chybí možnost nastavování bederní opěrky, ovšem i tak jsou skvěle pohodlné i na dlouhé trasy. A zmíněná ventilace nechybí, navíc je možné ji zapnout zároveň s vyhříváním.

BMW i5 Touring eDrive40 | auto.cz/David Rajdl

Do ruky dobře padnoucí volant je trochu zklamáním po stránce nabídky tlačítek. Dříve byla na jeho levém rameni možnost nastavovat odstup adaptivního tempomatu od auta před vámi, dnes to je nutno dělat v displeji. Stejně tak míra rekuperace při uvolnění plynového pedálu se šteluje skrz displej, nikoliv pádly pod volantem, což by bylo ergonomičtější a taky by si s tím člověk mohl hrát – zkoušet třeba jen takto správně dobrzdit před zatáčkou nebo křižovatkou.

Nutno dodat, že adaptivní rekuperace funguje zrovna v tomhle autě docela dobře, alespoň mimo město; v něm se leckdy chytá zaparkovaných aut a brzdí před nimi, pro řidiče i okolí nečekaně. A právě tohle – že si nikdy nejsem jistý, co auto po uvolnění plynu udělá – ji pro mě činí nepříjemnou, ba nepoužitelnou.

BMW i5 Touring eDrive40 zpoza volantu • Marek Bednář/Auto.cz

Prohnutá deska s displeji před volantem není novinkou, stejně jako hezká, byť trochu málo variabilní grafika displejů, i jejich perfektní ostrost či dobrá data o hustotě provozu vestavěné navigace. Její největší výhoda však tkví v perfektní databázi nabíjecích stanic, u nichž umí zobrazit i aktuální obsazenost.

A největší nevýhoda naopak v tom, že jakmile připojím a otevřu Android Auto, vestavěná navigace spolu s tou databází nabíječek přestane být dostupná. Navigování ke konkrétní nabíječce je tak složitější, protože je třeba ho zahájit z aplikace provozovatele nabíječek, a k tomu musíte vzít mobil do ruky. Waze nemá nabíječky vůbec a Mapy Google také řadu z nich neznají, navíc mají omezené možnosti filtrování.

Na chuť jsem také pořád nepřišel faktu, že ze středové konzole zmizela skoro všechna tlačítka. Panel na středovém tunelu s otočným ovladačem sice zůstává, ale přistihl jsem se, že ho moc nepoužívám, že pro většinu věcí sahám na displej. Snad je to zvyk z většiny ostatních aut, zčásti mi taky vadí tvrdost tlačítek na onom středovém panelu.

BMW i5 Touring eDrive40 | auto.cz/David Rajdl

Tvrdost je taky problém podsvícené lišty, která se po vzoru řady 7 táhne přes celou palubní desku. Je krásná, dokud se na ni díváte, ale na ta tlačítka, která na ní nejsou dotyková, jako dvojblinkry či zkratka pro přístup do nastavení sedaček, se musí zatlačit opravdu silně.

Navzdory nevýhodám je mi však za volantem téhle „pětky“ opravdu krásně. O materiálech už jsem hovořil, prostornost je podobně skvělá na předních i zadních místech. Víc než pětimetrová délka vozu také znamená slušně velký kufr, byť bez dvojité podlahy, a za sedačku spolujezdce se dá naložit až 2,1 m dlouhá věc a pořád zpoza volantu vidíte dost dobře směrem doprava.