TEST BMW M135 xDrive – Rychlé, ale chladné

Když se začátkem loňského léta poprvé odhalilo nové BMW řady 1, značka nás přiměla přemýšlet, zda je velkým faceliftem nebo novou generací. Stále zakládá na modulární architektuře UKL2 a dalo by se říct, že vypadá pořád stejně. David Haidinger, český tiskový mluvčí BMW, k tomu však při prvních českých jízdách řekl, že novinek je tolik, že se v Mnichově rozhodli vynechat modernizaci, označovanou u BMW Life Cycle Impulse (LCI), a představit „jedničku“ jako nové pokračování.

S novým BMW řady 1 jsem se poprvé mohl svézt už v polovině loňského října, když jsem záměrně sáhl po dvou variantách s největším očekávaným obchodním úspěchem – 120 a 120d. S první uvedenou jsem se v minulých měsících už také svezl při našem normálním testování, ale jen o několik týdnů dříve mi společnost dělala i vrcholná sportovní verze, jakou jsem úplně na začátku schválně vynechal.

Je to sportovní hatchback BMW M135 xDrive, který následuje novou filozofii pojmenovávání benzinových bavoráků. V obchodním označení totiž chybí v minulosti typické písmeno „i“ (injection). A přestože je důvod této změny relativně jednoduchý, osobně si myslím, že se automobilka obává neexistujícího problému. Vyčistila tím cestu rodině elektromobilů BMW i se slovy, že by si klientela mohla plést spalovací a elektrické modely.

Stále mám nutkání o M135 mluvit jako o M135i, jak tomu bylo ještě v předchozí generaci, takže tím spíše rozházela nás ostatní. Zanechme však staromileckého mudrování a pojďme se konečně věnovat novému modelu z pohledů novinek a faktů.

BMW M135 xDrive | Svět motorů/Michal Kollert

Opticky vypadá nižší, ale rozměrově je vyšší

Nová generace jedničky, včetně sportovního modelu M135, technicky vychází z předchůdce, ale je tu několik designových novinek, s nimiž si modely snad ani nespletete. Novinka sice působí kompaktně, ale ve skutečnosti je delší, širší i vyšší, a protože nikdy nebude existovat elektrická verze, automobilka zachovala klasické dveřní kliky místo novějších aerodynamických, zahlazených ve dveřích.

Největší stylingovou změnou jsou nové „ledvinky“ s kombinovanými lamelami, nejnovějším tvarem i kontroverzním LED osvětlením. To je však prvek, který na testovaném BMW M135 nenajdete, protože se na výrobní lince objevil až s listopadovou produkcí a náš vůz je starší. Celkově je design navržen více do šířky, takže nová jednička i přes nárůst milimetrů do výšky působí rozkročenější a širší.

Sportovní verze M135 nese agresivnější a dynamičtější design a volitelně můžete sáhnout i po dalších funkčních i designových vylepšeních. S příplatkovým M sportovním paketem Pro za 40.638 korun dostanete nejen zatmavené světlomety M Shadowline, M bezpečnostní pásy, M sportovní přední sedadla a tmavé okenní lišty, ale také pořádné M sportovní brzdy, jež se do základních 18“ kol musí vejít tak tak. I v příplatkových 19“ kolech vypadají obrovské.

V interiéru se inspiruje většími sourozenci

Jedním z hlavních důvodů, proč se BMW rozhodlo představit nejnovější jedničku jako novou generaci, je výrazně modernější kabina. Pokračuje v duchu současných větších modelů, takže má architekturu zakládající na Operačním systému 9 se širokoúhlou obrazovkou kombinující digitální přístrojový štít s centrálním dotykovým displejem.

Nový infotainment s Operačním systémem 9, jak jej BMW nazývá, má pevná dotyková tlačítka, přibyly zkratky v dolní části displeje a domovská obrazovka s mapou vestavěné navigace nabízí widgety vlevo, mezi nimiž si můžete listovat podle potřeby. Standardem je i bezdrátová konektivita s Apple CarPlay nebo Android Auto.

S novou palubní deskou z modelu zmizelo klasické ovládání klimatizace fyzickými tlačítky pod displejem, které se přesunulo do menu a na spodní lištu dotykové obrazovky. Vypadá to a funguje přesně tak, jak to z nejmodernějších bavoráků známe. Ostatně, když budu upřímný, tady vlastně moc zásadních novinek nenajdete. Vše následuje trend nastavený posledními předcházejícími modely.

Výdechy ventilace jsou schované v palubní desce a ze středové konzole zmizelo tradiční ovládací kolečko iDrive, takže všechno nastavení musíte obsluhovat dotykem nebo multifunkčním volantem na přístrojovém štítu. S operačními systémy 8 a 9 jsem ale nikdy nebyl kamarád, a ač jsem si ukazatel využití pohonu přepnul na otáčkoměr, občas se mi z nepochopitelných důvodů vrátilo původní nastavení.

BMW M135 xDrive | Svět motorů/Michal Kollert

Pozitivní i negativní módní trendy

K novým bavorákům mám jedno doporučení. Jsou výrazně příjemnější pro život, když si v nich vytvoříte uživatelský profil (samozřejmost při vlastnictví) a budete s nimi pracovat i skrze mobilní aplikaci. Jen s vlastním profilem budete mít jistotu, že si váš vůz bude pamatovat všechna nastavení z poslední jízdy, protože jezdit v defaultním režimu je vážně otrava. V BMW je to navíc relativně jednoduché, protože pro spárování vozu s vaší aplikací stačí naskenovat QR kód na obrazovce infotainmentu.

I ve vozech značky BMW se s novou loňskou legislativou objevil bezpečnostní prvek Intelligent Speed Assistance (ISA) upozorňující na překročení aktuální nejvyšší povolené rychlosti. Před každou jízdou jej rychle deaktivujete podržením tlačítka SET na volantu.

A je tu i velké negativum – ambientní osvětlení nové jedničky na krajích palubní desky se totiž ve tmě odráží na bočních oknech přesně v prostoru výhledu do zrcátek. Ve tmě to zakrývá přibližně třetinu plochy zrcátek na vnitřních stranách blíže k vozu a třeba při jízdě na okreskách to značně komplikuje sledování, kde máte boky vozu a kde začíná krajnice. V dešti s mokrými zrcátky i okny je to ještě výrazně horší.

Ambientní osvětlení si však můžete kromě změny barvy i volitelně vypnout v menu nastavení nebo snížit jeho intenzitu. Řešením tak může být volba méně výrazného barevného odstínu, snížení jasu nebo úplné vypnutí, ale vypínání po jednotlivých segmentech bohužel v BMW nejde.