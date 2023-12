TEST Citroën Berlingo Profi+ – Dobrá volba rozumu

Po několikaměsíční pauze se v Česku dá opět koupit osobní dodávka koncernu Stellantis se spalovacím motorem. Je to ryzí dělník, který ale může být poměrně dobře vybaven a úkolů, které mu dáte, se zhostí srdnatě. Jen od něj nečekejte, že by vás jakkoliv bavil.

Design, interiér

Když koncern Stellantis před pár lety trochu nečekaně stáhl z nabídky osobní verze svých malých dodávek se spalovacími motory, setkalo se to u českých zákazníků s nepochopením i odporem. Citroën Berlingo zde byl vždycky populární nejen u živnostníků, ale i u rodin – v osobní verzi totiž dokázal vždycky nabídnout výbornou praktičnost spolu se slušným komfortem za zajímavou cenu.

Exodus vozů MPV v posledních letech navíc podnítil zájem o osobní verze dodávek – a najednou jich z trhu spousta zmizela. Elektro-verze berlinga a jeho sourozenců je pro řadu zákazníků příliš drahá a navíc tam, kde nafťák nabídne tisíc kilometrů na jedno natankování, zvládne „elektrika“ s bídou čtvrtinu na jedno nabití.

České zastoupení Citroënu ovšem našlo způsob, jak zákazníkům nabídnout to, co chtějí – malou dodávku plnou sedaček se spalovacím motorem. Vzalo prostě verzi „combi“ s prosklením i za B-sloupky a vymontovalo pevnou přepážku – zjednodušeně řečeno. A právě s takovým vozem jsem strávil několik dní.

Když jsem přebíral klíče, přemýšlel jsem nad tím, jestli vlastně je co testovat. Současná generace berlinga a jeho sourozenců je na trhu už nejméně čtyři roky. Jezdil jsem s ním ve spoustě různých provedení – s benzinem poháněnou toyotou, s naftovým citroënem nacpaným výbavou doslova až po střechu, s elektrickým furgonem od Opelu i s Peugeotem Rifter s totožným pohonem.

Všechna provedení mají společné tvrdé plasty v interiéru, tlusté a významně výhled omezující A-sloupky, ale třeba také výborně čitelný přístrojový štít, stahovací okna bočních posuvných dveří, stolečky zezadu předních sedaček, tři zcela na sobě nezávislá sedadla ve druhé řadě nebo třeba zadní čelo, kterému se za příplatek otvírá jen sklo.

Varianta značky Citroën k tomu na přídi přidává dělená světla, kterých tu jsou celkem tři páry. Potkávací a dálková světla mají oddělené paraboly, a navíc tu jsou ještě klasické mlhovky, takže nasvícení vozovky při jízdě ve tmě je velmi dobré. Vzadu potěší rozměrné obrysovky, díky kterým se řidič nemusí obávat, že by ho systémy automatického přepínání dálkových světel vozidel za ním nezaregistrovaly, a také stojí za vyzdvihnutí párové couvačky i mlhovky.

Prakticky prostorné

Nejkratší verze karoserie při pohledu ze strany nedává velké naděje co do rozměrů zavazadelníku, ovšem díky krabicoidním tvarům zádě by si na objem kufru stěžoval, myslím, vážně málokdo. Pravidelné rozměry navíc umožňují snáze využít prostor beze zbytku. Co tu hledám marně, jsou háčky na tašky, ale v podlaze nacházím bytelná oka k upevnění nákladu, takže funkci háčků snadno zastane „gumicuk“.

Zavazadelník je samozřejmě čalouněný kobercem a obložený plastem a také má dvojdílné plato, takže ani zde nic podstatného nekřičí, že tohle auto je papírově dodávka. Odlišností si člověk všimne jen ve stropě, kde jsou jasně viditelné záslepky kotevních bodů přepážky, a také v podobě nálepek říkajících, že „řidič je vždy povinen řádně zajistit přepravovaný náklad“ ke kotevním okům.

Citroën Berlingo Profi+

Těch tu je celkem šest – čtyři v zavazadelníku a dvě po stranách zadních řady sedadel. Její opěradla jsou individuálně sklopná, byť ne do roviny s podlahou kufru, ovšem snadno vymontovatelné – tedy bez použití nářadí – sedačky patrně nejsou.

Když do druhé řady sedám, abych chvíli pracoval na počítači, všímám si, že pro dospělého tady zas tolik pohodlí není. Také chybí středová loketní opěrka, uprostřed je stejná sedačka, jako na stranách. Výklopný stoleček se hodí, ovšem unese tak tak malý notebook; rozhodně si o něj nemohu opřít ruce.

Zpoza volantu oceňuji ve vztahu k zadním místům jednu věc – elektricky ovládanou dětskou pojistku. Má vlastní tlačítko vlevo od volantu. Co mi naopak chybí, jsou použitelné držáky nápojů; ty nahoře na palubní desce stačí sotva na malou plechovku a kruhový držáček na středové konzole není dost široký a hluboký ani na ni.

Středový tunel je jen lehce obložen plastem; zapomeňte na nějakou vysokou konzolu s obří schránkou, kterou dokáže nabídnout Peugeot Rifter. Loketní opěrky tu jsou, ukotvené v opěradlech předních sedadel a vcelku pohodlné, ale chybějící velkou uzavíratelnou schránku mezi sedačkami musím považovat za opomenutí.

Citroën Berlingo Profi+

Stejně tak mi nesedí otočný volič převodovky, ale to je o osobních preferencích – na otočné voliče jsem si nikdy nezvykl ve srovnání s pákami či přepínači, jako má dnes většina ostatních aut francouzsko-německé větve koncernu Stellantis s jinou než manuální převodovkou. Dobrými nápady jsou 230V zásuvka v prostoru pro nohy spolujezdce a také fakt, že je spolujezdcovo opěradlo sklopné tak, aby se ve voze daly převážet dlouhé předměty.