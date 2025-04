TEST Renault Kangoo vs. BYD ETP3 – Když hledáte levnou dodávku

BYD ETP3

Elektrifikace dává u užitkových vozidel velký smysl, zejména u těch, co se mají pohybovat po městě a s častým zastavováním, tedy typicky rozvážkové služby. Jenže i ta nejlevnější elektrická dodávka je stále o stovky tisíc dražší, než obdobná spalovací, ekonomicky to tedy nemusí vždy dávat smysl. A překvapivě to platí i u dodávek z Číny, které se většinou také cenou nepodbízejí.

Výjimku jsme našli u dovozce Top Drive Club, který prodává evropskou variantu malé dodávky BYD ETP3. V oficiální nabídce českého BYD není, a platí to i pro většinu západních prodejců čínské značky, oficiálně je asi jen ve Skandinávii. Každopádně je plně lokalizovaná pro Evropu a není problém ji zde ani servisovat.

Co je důležité, cena u jediné dostupné výbavy je 499.000 Kč včetně DPH. To není nižší nejen ve srovnání s elektrickými modely stejné velikosti, ale také s těmi spalovacími. ETP3 míří mezi ty nejmenší dodávky typu Citroën Berlingo, Fiat Doblò nebo Renault Kangoo a po konci velmi levného Renaultu Express na českém trhu u nás není žádný podobný model, který by začínal pod půl milionem korun včetně DPH.

BYD ETP3 má jedinou velikost, ve které má ložná plocha kapacitu 3,5 m3 a maximální zatížení 780 kg. Tomu je podobný například Renault Kangoo Furgon, který má ložnou plochu 3,3 m3, ale maximální zatížení jen 576 kg. Taková verze stojí podobných 503.000 Kč, jenže bez DPH – se započtením daně jsme na 608.630 Kč. Pokud se chceme přiblížit nosností, je zde druhá varianta L2H1, která má 4,3 m3 a uveze 734 kg. Vyjde na 546.000 Kč bez DPH (660.660 Kč vč. DPH). Právě delší kangoo jsme si vzali do společného testu na porovnání.

BYD ETP3 je momentálně nejstarším modelem v nabídce největší čínské značky. Poprvé se ukázal už v roce 2014, ještě jako spalovací model, u kterého se ale počítalo i s plug-in hybridním pohonem. Jak je už od pohledu zjevné, spadá ještě do kopírovacího období BYD a velmi zjevně se inspiroval u Nissanu NV200. Od roku 2015 se vyráběla elektrická verze, dnes už je v nabídce pouze ta a to zřejmě jen v dvoumístné užitkové verzi.

Na délku má ETP3 4.460 mm, což je opět velmi podobné základnímu Kangoo Van se 4.486 mm. Proti tomu je Číňan o kus vyšší, má totiž 1.875 mm vs 1.808 mm kanga.

BYD ETP3 vs. Renault Kangoo | auto.cz/Marek Bednář

Za volantem vysoko

V interiéru máme ovšem dost odlišný pocit, v BYD se sedí velmi vysoko. Do oken se díváme třeba mnohem většímu Volkswagenu Transporter. Zjevné je to i v přímém srovnání s Kangoo, kde se naopak sedí stejně nízko jako v běžném osobním autě.

Na vině je zastavěná baterie, kterou BYD nepověsil pod klasický spalovací podvozek, jak je jinak u podobných přestaveb běžné. Místo toho zjevně proběhla větší úprava na elektrickou variantu – anebo s ní takto počítala už ta původní, spalovací. Baterie je každopádně v podlaze zasunuta tak, že není nejnižším bodem podvozku a z boku není na spodku vůbec vidět.

Po otevření dveří se ukáže vysoký schod pod sedačkami, ale podlaha je zcela rovná. Na druhou stranu to dává řidiči jistou výhodu, z auta je lepší výhled a má větší přehled o dění kolem. Na podobně malou dodávku je to trochu nezvyklé, stejně jako volant svou pozicí připomínající větší dodávky – je trochu více naležato, nastavitelný je jen výškově.

Také kabina vzhledem připomíná starší datum uvedení ETP3, ale vynahrazuje to bohatou výbavou. Standardně zde totiž je výhřev obou sedaček, elektronická parkovací brzda, automatická klimatizace, bezklíčové odemykání i startování, loketní opěrky sedadel, elektricky nastavitelná zpětná zrcátka, multifunkční volant, či středový displej multimédií.

Ten má opět poněkud zastaralou grafiku i rozlišení, ale rádio či hudbu přes Bluetooth přehrát umí a také je zde slušně fungující parkovací kamera, ačkoliv má nízké rozlišení. Naopak zde chybí tempomat, s jízdou mimo město se zjevně nepočítalo.

Vybavený až na půdu

Výbava je v Česku jediná a možnost příplatků neexistuje a platí to i pro barvu. Pokud chcete jinou než bílou tak máte smůlu. Bezpečnostní výbava zahrnuje dva airbagy a klasickou výbavu základních asistentů ESP a ABS, naopak moderní věci typu upozornění na překročení rychlosti nebo opuštění jízdního pruhu BYD nemá.

Zpracování odpovídá užitkovému vozu – ale není špatné, nic nevrže a dokonce ani nemá tak silný typický zápach plastů a lepidla. Výhodou také je, že auto má standardně malé okénko v plechové přepážce a okno v zadních dveřích, takže se dá běžné používat vnitřní zpětné zrcátko.

Pro srovnání, základní kangoo dostává dva hlavové a dva boční airbagy, tempomat a celou suitu moderních asistentů. Stejně jako BYD má zadní parkovací senzory a parkovací kameru, musí se ale obejít jen s manuální klimatizací, klíčkovým odemykáním a startováním a mechanickou ruční brzdou. Vyhřívaná sedadla jsou za příplatek 6 tisíc korun.

Oba vozy mají LEDkové denní svícení, hlavní světlomety jsou halogenové, oba mají plechovou přepážku mezi sedačkami a nákladovým prostorem, ale pouze BYD má posuvné dveře na obou stranách. U renaultu jsou ty levé za příplatek 10 tisíc korun. Francouz má zadní dveře dvoudílné, což je výhodou nejen při nakládání vysokozdvižným vozíkem. BYD umí nabídnout jen zadní čelo otvírané nahoru, což zase může být lepší pro ruční vykládku u chodníku.

Nákladová plocha má standardně podlahu z žebrového plechu, při nakládání však může přijít k úrazu plastový kryt okolo zámku na podlaze tam, kde dosedají vrata. Oka pro uchycení jsou zde jen čtyři a nepůsobí zrovna bytelně. V autě jsme nicméně tři dny na paletě vozili přes 400 kg vážící šestiválcový motor a oka vydržela zcela bez úhony, stejně jako podlaha.

Přesto je zjevné, že zamýšleným použitím je zde opravdu spíše převážení balíků, ne nakládání těžkých břemen „ještěrkou“. Zásadním omezením pro české zájemce může být nemožnost instalace tažného zařízení, pro model není vůbec homologované. Základní kangoo může tahat brzděný přívěs o hmotnosti až 1.500 kg.

BYD ETP3 | auto.cz/Jakub Šuplata

Renault Kangoo

Již pár let známý Renault Kangoo k testu dorazil bohužel v prodloužené variantě L2, která je o půl metru delší než testovaný BYD. S délkou 4.910 mm a rozvorem náprav přesně 3,1 metru pojme v nákladovém prostoru dvoumetrový předmět v celé své výšce; sice těsně, ale půjde to. Mezi podběhy se vejde europaleta s rezervou téměř 5 cm, což sice není moc, ale u nejmenších dodávek je to běžné.

Na jeho nákladovém prostoru je zajímavější, řekněme, pokus o náhradu žirafonu za příplatek 12.500 korun – průvlak nad hlavu spolujezdce pro dlouhé předměty. Tady je maximální délka skoro 2,7 metru, ovšem výklopné konzole u stropnice omezují hmotnost naložených předmětů na nevysokých 30 kg.

Napadlo mě, zda nebudou zde uložené latě na nerovnostech mlátit do plastového obložení nad hlavou spolujezdce, což by činilo jízdu krajně nepříjemnou pro oba členy osádky. Jako na zavolanou jsem zrovna potřeboval odvézt paletu s bednou složenou ze čtyř obvodových rámů, na sobě nezávislých. Představte si něco na způsob švédské bedny ve školní tělocvičně, jen to místo cvičebního nářadí je obal standardizovaný pro paletovou přepravu.

Ty rámy mají v rozích panty a dají se složit naplocho, takže jsem si ze dvou (a palety) vyrobil v podstatě zmenšení nákladového prostoru, vhodnější pro přepravu drobnějších předmětů, a dalšími dvěma jsem testoval konzole pro dlouhé předměty. Jejich přední konec jsem podložil hadrem a ke konzolím je pevně přikurtoval. A následně o nich celou cestu doslova napříč republikou vůbec nevěděl – nevydaly jediný zvuk.

Renault Kangoo | auto.cz/David Rajdl

„Zavazadlový prostor“ jsem k podlaze, která má sama o sobě výborné protiskluzové vlastnosti, přikurtoval samozřejmě také. Testované kangoo má celkem dvanáct ok k uchycení nákladu a jsou velmi bytelná, takže nebyl problém s bednou ani s čtyřmetrákovým řadovým šestiválcem, který jsem si do „kuřáku“ nechal naložit coby zátěž, abych otestoval spotřebu a jízdní vlastnosti naloženého auta.

O těch se však rozepíšu až v další kapitole. Zatím je jasné, že prostorem pro náklad musí vyhrát kangoo. Nejde však o délku. Jednak, nakládání manipulační technikou je tady umožněné zadními vraty, které se ve standardu otvírají do 180°. A jednak, kotevní oka jsou opravdu pořádná. Kdybyste sem chtěli rukama naskládat krabice, není problém, ale zatímco komfortní zóna BYDu končí u těch krabic, kangoo je mnohem variabilnější.

Zrcátka par excellence

Právě variabilita bude tématem i nadále. Kangoo je sice v základu vybavené znatelně hůř než BYD a testovaný kousek má docela dost příplatkové výbavy, ale princip je ten, aby si každý dokázal přizpůsobit kangoo svým potřebám. Proto taky je jeho katalog příplatků tak neskutečně dlouhý – to je u evropských dodávek standardem.

Za co však připlácet není potřeba, je systém zrcátek. Skříňové dodávky mají často problém s mrtvým úhlem na pravé straně, nejsou-li vybaveny přídavnými silně vypouklými zrcátky, běžnými u těžkých nákladních aut. Ta kangoo nemá, ale místo nich tu jsou aspoň asférické části „špíglů“ na obou stranách vozu.

Za příplatek 800 korun je tu taky velké zrcátko s názvem Wideview na spolujezdcově stínítku. To, když si ho pečlivě nastavíte, pomáhá vidět do mrtvého úhlu a není tak nutné připlácet za radarové sledování mrtvého úhlu; „můj“ kousek ho nicméně má coby součást paketu Dálnice 1 za 25 tisíc korun. Jen je škoda, že zrcátko Wideview je ploché, nikoliv konvexní, jako u většího traficu.

Renault Kangoo | auto.cz/David Rajdl

Interiér obecně působí o trochu kvalitněji než u BYDu a díky nižší pozici za volantem také prostorněji. Snáze se sem nastupuje, a to i díky oběma předním dveřím otevíratelným do 90° úhlu. Líbí se mi taky hezky měkké čalounění sedaček či slušné odhlučnění i rázů z nákladového prostoru. Podobně jako u BYDu či třeba malých dodávek Stellantisu však výhled šikmo dopředu omezují tlusté A-sloupky.

Zastavím-li se ještě u exteriéru, stojí za zmínku, že LEDkové tu jsou přesně čtyři prvky osvětlení – zadní obrysovky, kterými kangoo svítí trvale i ve dne, dále denní svícení vpředu, přední blinkry a bůhvíproč přední mlhovky. Snad jsem neviděl jiné auto, které by mělo k halogenovým hlavním světlometům – výborně fungujícím, nutno dodat, i díky odděleným parabolám pro potkávací a dálková světla – LEDkové přední mlhovky. Párové couvačky i mlhovky vzadu jsou jen příjemným bonusem, ovšem v mých očích plusem oproti BYDu.