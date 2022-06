TEST Ford Explorer 3.0 V6 EcoBoost Hybrid ST-Line: Americký sen?

Po více jak roce se nám do redakční garáže vrátil Ford Explorer, který se tentokrát pokusil dokázat, že mu není cizí ani sportování.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Ford Explorer, americké SUV uvedené s poslední generací opět i na evropské trhy, nejspíš není třeba dlouze představovat. Ostatně když ho potkáte na ulici, jen velmi těžko si ho s něčím spletete.

Zatímco v zámoří patří Explorer spíš mezi ta menší full-size SUV, na starém kontinentu je s délkou 5049 mm, výškou 1778 mm a šířkou (včetně zrcátek) 2285 nepřehlédnutelným drobečkem. A to ani nezmiňuji tradiční nádech amerického designu s dlouhou a poměrně vysokou kapotou, výraznou maskou chladiče, pořádnými světlomety, atd. Rozvor (3025 mm) navíc hned na první pohled naznačuje, že vnitřní prostor bude takovým tím americkým způsobem královský.

Možná si teď ale říkáte, proč tu máme explorer znovu, když se v prvním klasickém redakčním testu objevil již v dubnu loňského roku a od té doby neprošel žádnou výraznější změnou? Odpověď je jednoduchá - zatímco první testovaný explorer se nám ve verzi Platinum snažil dopřát pohodu na cestách, nyní testovaný explorer ve výbavě ST-Line chce ukázat, že mu není cizí ani sportování.

Rozdíl mezi dvojicí výbavových stupňů, které tvoří na starém kontinentu kompletní nabídku, je přitom evidentní už na první pohled. Zatímco výbava Platinum sází na chromovanou okázalost, ST-Line má doplňky jednoduše (přesto elegantně) lakované černou barvou.

Černá tedy zdobí horní mřížku chladiče, střešní ližiny, spodní lišty obou nárazníků, dekor zadních dveří, logo Explorer na kapotě nebo spodní části bočních dveří. Na obou předních blatnících navíc objevíme logo ST-Line. U testovaného vozu pak ještě stojí za zmínku parádní metalická modrá barva Atlas, za kterou se připlácí 22.900 Kč. Pokud byste ale zatoužili po unikátních lacích, připravte si 32.900 Kč.

S výjimkou tažného zařízení (+29.900 Kč) už si ale za nic jiného připlácet nemusíte. Už ve standardu je totiž auto postavené na 20“ litých kolech, má adaptivní přední LED světlomety, vyhřívané čelní sklo a nechybí ani rozměrná panoramatická střecha s elektrickým ovládáním.

Osobně se mi design Fordu Explorer pořád velmi líbí a zatím stárne velmi důstojně. Na českých silnicích se navíc stále jedná o poměrně vzácný kousek, za nímž se vždy rád otočím. Auto totiž působí v českém provozu výrazně, dominantně a strhává na sebe pozornost. Dvojnásob to platí na parkovišti, kde obvykle přetéká z parkovacího místa a manévrování s ním je místy náročnější.

Americká pohoda

To jsou ale vcelku běžné strasti s americkými auty, způsobené jejich velikostí. Kabina je ovšem místem, kde nadstandardní rozměry naopak oceníte. Místa je totiž ve Fordu Explorer přehršel. A to jak pro posádku, tak pro náklad i různé drobnosti.

Ať už si sednete do kterékoliv ze standardních tří řad sedadel, vždy kolem sebe budete mít dostatek prostoru. Vpředu posádku potěší komfortní a prostorná sedadla se sportovním tvarováním, která mají elektrické nastavení snad ve všech myslitelných směrech, včetně bederní opěrky, funkci vyhřívání i odvětrávání a nechybí jim ani masážní funkce.

Ford Explorer ST-Line

V druhé řadě sedadel najdeme posuvnou lavici i nastavitelný sklon opěradel, díky čemuž si lze vzadu vytvořit opravdu královský prostor. Cestování zde navíc zpříjemňuje spousta světla z velkých oken i standardní panoramatické střechy, vlastní nastavení ventilace, vyhřívané krajní sedačky a nechybí ani nabíjecí USB porty (A i C) nebo klasická domácí zásuvka.

V podlaze zavazadelníku pak najdeme standardně sklopená další dvě sedadla, která se vyklápí i sklápí elektricky prostřednictvím tlačítek v zavazadelníku. Snad jen škoda, že po jejich vyklopení je nutné vymyslet, kam uložit roletku. Ta je navíc uchycena v bocích vozu poněkud nešťastně a u testovaného kousku už bylo na bočních plastech vidět, že její nasazení není zrovna intuitivní a spolehlivé. V závislosti na nastavení druhé řady nicméně explorer nabízí překvapivě využitelnou třetí řadu. Se svými 183 cm jsem byl schopen si relativně rozumně sednout sám za sebe v každé řadě, jen v té poslední už jsem cítil, že rezerva nad hlavou není kdovíjaká. V druhé i třetí řadě navíc najdeme i ISOFIX body.

Po stránce odkládacích přihrádek a prostor není co řešit, explorer je zkrátka připraven pojmout všechno, co si do něj nanosíte. Zejména vpředu stojí za vyzdvihnutí velká přihrádka pod středem palubní desky, prostorné kapsy ve dveřích a velká loketní opěrka. Nedostatkem odkládacích míst však nebude trpět ani posádka vzadu.

Dodejme, že zavazadelník nabízí v pětimístném provedení objem 635 litrů po roletku, respektive 1137 po střechu. Při vyklopení poslední dvojice sedadel se dostáváme na 240, respektive 330 litrů po střechu. Naopak při sklopení všech sedadel nabídne explorer objem po střechu až 2274 litrů. V zavazadelníku se navíc schovává i přihrádka pro elegantní ukrytí nabíjecích kabelů a 18“ ocelová minirezerva.

Video se připravuje ...

Kvalita zpracování sice bývá u Fordu a amerických automobilů obecně vcelku kritizována, osobně mi však tentokrát v exploreru nic nechybělo, ani nevadilo. Slícování i čalounění se zdálo být naprosto v pořádku. Skvěle navíc působilo i černé perforované čalounění s červeným kontrastním prošíváním jak na sportovně tvarovaném volantu, tak i sedadlech.

Volant přitom příjemně padne do rukou, tlačítka jsou na něm logicky rozmístěna a velmi se mi líbí i celková ergonomie kabiny. Na vertikálně umístěný displej jsem si vcelku rychle zvyknul a za pochvalu stojí i stále ve větší míře tlačítkové ovládání většiny hlavních funkcí.

Displeje v kabině, tedy infotainment i digitální přístrojový štít, nabízí vcelku jednoduchou grafiku, ta je však přehledná, intuitivní a většinu času poměrně svižná.