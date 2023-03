Řídili jsme aerodynamický Hyundai Ioniq 6: Už víme jak, a hlavně za kolik jezdí

Vyrazili jsme do Španělska, abychom zjistili, jak jezdí nový Hyundai Ioniq 6. Známou techniku balí do nového kabátu, který klade větší důraz na aerodynamiku.

Nový člen elektrifikované rodiny modelů Ioniq automobilky Hyundai, Ioniq 6, se sice představil již v polovině loňského roku, přesto svým neotřelým designem stále poutá pozornost. Tohle v Koreji prostě umí. Kromě vnějšího vzhledu auta známe také jeho interiér, techniku, české ceny a mohli jsme si jej staticky prolézt. Byl tedy nejvyšší čas na první jízdní zážitky, za kterými jsme vyrazili na mezinárodní prezentaci v Madridu.

Protože už jsme o autě hodně psali a Standa při statickém setkání natočil video, připomenu jen, že Hyundai své novince rád říká elektrifikovaný streamliner. Zdůrazňuje tím jeho aerodynamickou karoserii, respektive koeficient odporu vzduchu 0,21, který je údajně nejnižší ze všech současných modelů značky. Krom toho vůz stojí na globální platformě E-GMP a techniku v podstatě sdílí se starším sourozencem Ioniqem 5.

Na našem trhu je Hyundai Ioniq 6 nabízen v provedeních Eco s 53kWh akumulátorem a Power se 77,4kWh akumulátorem. Verzi s větší baterií lze navíc pořídit s pohonem všech kol, jinak je elektrický sedan standardně zadokolka. Provedení Eco nabízí maximální výkon 111 kW, zatímco Power nabídne 168 kW ve verzi s pohonem zadních kol a jako čtyřkolka produkuje 239 kW. Co se točivého momentu týče, zadokolky nabídnou shodných 350 Nm, zatímco Ioniq 6 s pohonem všech kol disponuje 605 Nm.

Maximální rychlost Ioniqu 6 je ve všech případech shodná, a to 185 km/h. Zrychlení z 0 na 100 km/h je u nejslabší varianty otázkou 8,8 sekund, prostřední výkonová varianta sprint zvládne za 7,4 s a vrcholné čtyřkolce stačí 5,1 s. Spotřeba elektřiny se odvíjí od motorizace, pohonu kol a velikosti disků, konkrétně výrobce uvádí od 13,9 kWh/100 km do 16,9 kWh/100 km. Dojezd na jedno nabití pak ovlivňují stejné faktory a oficiálně udávané rozmezí je od 429 km do 614 km. Teoreticky nejdále dojedete v Ioniqu 6 s větší baterií, zadním pohonem a 18“ koly (alternativou jsou 20“).

Start na stadionu

Pro úvodní prezentaci a statické setkání byl zvolen madridský stadion Metropolitano, známý též jako Cívitas Metropolitano, který je domovem španělského fotbalového klubu Atlético Madrid, jehož je Hyundai sponzorem. Podobně jako větší sourozenec, také Ioniq 6 klame tělem. Na některých fotografiích se může zdát, že jde o relativně malé auto, ovšem opak je pravdou. Korejský streamliner na délku měří 4.855 milimetrů, na šířku 1.880 mm, na výšku 1.495 mm a jeho rozvor je 2.950 mm.

Názor na design auta si musí udělat každý sám, nicméně mně se na něm líbí jeho neotřelost. Byť, pochopitelně, koncept Prophecy, z něhož Ioniq 6 vzhledově vychází, byl ještě přitažlivější. Tak už to s přerody konceptů v produkční vozy bývá. Zajímavé jsou také „pixelové“ detaily jak ve světlech, tak na jiných místech na karoserii, nebo záď vzdáleně připomínající Porsche 911, případně průhledné kryty antény na střeše nebo vnějších zpětných kamer, které mohou nahrazovat klasická zrcátka.

Po otevření bočních dveří na řidiče i všechny cestující čekají štědré nástupní prostory, byť při nastupování dozadu je potřeba více sklonit hlavu. To ostatně naznačuje i situaci v interiéru. Šestkový Ioniq je králem podélného prostoru, a to i díky bezmála třímetrovému rozvoru, na šířku je místa dostatek, jen na výšku ho není zejména vzadu na rozdávání.

Omezený prostor na hlavu je daní za aerodynamickou karoserii s klesající linkou bočního profilu. Sám za sebe jsem se se svou rozměrnou postavou o výšce 184 centimetrů posadil s bohatou rezervou před koleny, ale hlavou už jsem byl opřený o strop. Bavíme se při tom o voze bez příplatkového střešního okna.

Protože Ioniq 6 nebyl v první řadě navrhován jako rodinný vůz, dostal karoserii sedan. Do zavazadlového prostoru se podle výrobce vejde 401 litrů, které doplňuje 45 litrů v přídi, kde se pod kapotou nachází takzvaný frunk. Jde o hodnotu nabízenou zadokolkami. Ioniq 6 s pohonem všech kol potřebuje dopředu vměstnat ještě elektromotor, přesto byl frunk zachován, jen s menším objemem 14,5 litrů.

Za volantem

K vyzkoušení jsme dostali vrcholné provedení Hyundaie Ioniq 6, což znamená větší 77,4kWh akumulátor a pohon všech kol. V českém ceníku tuto kombinaci najdete pod názvem verze Power a ve výbavách Style a Style Premium, přičemž zájemce přijde minimálně na 1.579.990 Kč. Zkoušený kousek nad rámec standardní výbavy disponoval digitálními vnějšími zpětnými zrcátky DSM.

A digitálními zrcátky, respektive vnějšími kamerami, jejichž obraz je promítán na obrazovky po stranách palubní desky, můžeme rovnou začít. Pokud jste ještě neřídili vůz s podobným technickým řešením, bude to chtít chvíli zvyku. Pohled se vám totiž bude automaticky stáčet tam, kde bývají odrazové plochy klasických vnějších zpětných zrcátek. Líbila by se mi také možnost nastavení vnějších kamer ve větším rozsahu. Během prvních jízd se mi totiž nepodařilo najít nastavení, které by mi zcela vyhovovalo. Snaha displeje zpětných kamer zabudovat do interiéru tak, aby se jednalo o levné řešení, které nebude pěstí na oko, když si vystačíte s klasickými zrcátky, vyústila v osazení obrazovek ve zvláštních úhlech.

Při jízdě samotné Ioniq 6 působí lehce, a to navzdory hmotnosti, která se v závislosti na pohonu a výbavě pohybuje kolem 2 tun. Dokonce i tlumení nerovností bylo – alespoň v Madridu a jeho okolí – na vysoké úrovni, přestože byl vůz osazen většími 20palcovými koly. Podobně kvalitní je rovněž odhlučnění elektrického Hyundaie.

Naplánovaná trasa nás vyvedla z Madridu a po dálnici směrem k Sierra de Guadarrama, východní části Kastilského pohoří. Ještě na dálnici jsem vůz přepnul z normálního jízdního režimu do sportovního a proměna v chování byla znatelná. Digitální přístrojová deska umí zobrazit, která kola se podílejí na pohonu vozu a v jaké míře. Zatímco v úvodu jízdy byla podle displeje v činnosti pouze zadní náprava, po přepnutí do sportovního se s proměnnou mírou přidala i přední. Auto šlo ochotněji za plynem a jízda se stala ještě lehčí, jako by skoro ani nebylo potřeba šlapat na pedál akcelerátoru.

Naopak v ekologickém jízdním režimu Ioniq 6 trochu uvadne a na plyn je potřeba šlapat více, jak se ostatně dalo očekávat. Hlavní pointou je, že ani v tomhle elektrickém Hyundai nejsou jízdní režimy jen tak na oko, ale mají skutečný vliv na jízdní projev auta. Chování vozu pak můžete dále ovlivnit pádly pod volantem, jimiž můžete měnit intenzitu rekuperace.

Na okreskách a horských silničkách je Ioniq 6 přiměřeně obratný, i když se už zde více projevuje jeho vyšší hmotnost. Díky nízko uloženému těžišti je však stabilní a pohon všech kol, zejména ve sportovním jízdním režimu, pomáhá s velice rychlými průjezdy zatáčkami. Od řízení se sice zpětné vazby nedočkáte, ale je dostatečně přesné.

Když jsme se s kolegou novinářem vyměnili za volantem, vůz hlásil průměrnou spotřebu elektřiny kolem 26 kWh/100 km. Připomínám však, že jsme za sebou měli zhruba 80 kilometrů na dálnici, cestu vzhůru horskými silničkami a celou cestu na vysoký výkon běžela klimatizace. Byli jsme zvědaví, co se spotřebou udělá klesání a návrat do Madridu.

Než se však dostaneme k finální spotřebě, ještě zmíním, že Ioniq 6 ani v nejvýkonnějším provedení nepatří k těm elektromobilům, které se snaží šokovat agresivním zrychlením. Přesto je rychlý více než dost. Rychlá jízda mi za volantem nevadila, ale jakmile usedl za volant kolega a hned od začátku nasadil vysoké tempo, chvilku mi nebylo úplně nejlépe, a to se mi v autě normálně špatně nedělá. Ioniq 6 je zkrátka více než dostatečně rychlý.

Navzdory ostrému tempu hned od usednutí kolegy za volant začala na spotřebu vozu působit klesající nadmořská výška. Postupně padala a před Madridem už vůz hlásil průměr kolem 19 kWh/100 km. Při příjezdu ke stadionu Metropolitano spotřeba spadla na finálních 18,6 kWh/100 km. Této spotřeby jsme dosáhli na trase v délce zhruba 170 kilometrů z města do hor a zpět, s automatickou klimatizací pracující na relativně vysoký výkon a především s několika rychle zajetými částmi.

Spotřeba naměřená během prvních jízd není příliš vzdálená údaji výrobce 16,9 kWh/100 km. Uvidíme pak, jaký apetit bude auto vykazovat v redakčním testu. S Ioniqem 5 se stejným akumulátorem, byť pouze s pohonem zadních kol, jsme se při týdenním soužití většinou drželi přes 20 kWh/100 km. Závěrem k Ioniqu 6 ještě zmíním, že po 170 kilometrech v baterii zůstalo 60 % a digitální přístrojová deska slibovala dojezd 277 kilometrů.

Závěr

Hyundai Ioniq 6 se po prvním svezení zdá být velmi povedeným vozem. Technika známá z Ioniqu 5 těží z (mírně) nižší hmotnosti a především aerodynamičtější karoserie, takže dokáže vykázat nižší spotřebu. Vrcholný Ioniq 6 s pohonem všech kol nabídne solidní dojezd na jedno nabití a zároveň vysoký výkon. Plusy jsou rovněž schopný podvozek a podélný prostor v interiéru. Škoda je jen omezeného místa na hlavu ve druhé řadě sedadel.

České zastoupení značky přijímá objednávky na nový elektrický sedan Ioniq 6 už od listopadu loňského roku, přičemž první kusy do České republiky přijíždí v těchto dnech. Ceny modelu začínají na částce 1.159.990 Kč za verzi Eco s menším 53kWh akumulátorem, pohonem zadních kol a ve výbavě Smart. Při zadání individuální objednávky do výroby je potřeba počítat s dodací lhůtou zhruba 12 měsíců.