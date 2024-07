TEST Range Rover Sport D300 Dynamic HSE – Minimalismus ad absurdum

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Víte, jak poznáte, že vaše auto je opravdu, ale opravdu velké? Zpoza jeho volantu se díváte z profilu na nějaké auto a myslíte si, že to je Škoda Kodiaq, ale když přijedete blíž, zjistíte, že jste celou dobu viděli BMW X7. Že to je nemožné, že v největší škodovce a největším BMW jsou příliš velké rozdíly? To jsem si myslel taky, než jsem strávil týden za volantem Range Roveru Sport.

Červený kus – použil bych, jako obvykle, slovo „kousek“, ale jakákoliv zdrobnělina co do rozměrů se sem nehodí – dorazil do redakční garáže ve verzi Dynamic, která obětuje drobet schopností v terénu pro hezčí design nárazníků a pár dalších doplňků s, řekněme, nádechem sportovnosti. Nejvýraznější je snad právě náznak spoileru dole na předním nárazníku, a také fakt, že od dolní linky oken je celá karoserie lakovaná, kdežto „běžný“ range Sport má dole černé plasty.

Spolu s černým lakováním dalších drobností zvenčí auta, jako jsou nápisy či falešné výdechy horkého vzduchu zpod kapoty, snad právě tohle dává vyniknout nasávacím otvorům v rozích nárazníku. Jejich tvar však je stejný jako u základní verze SE.

Range Rover Sport D300 Dynamic HSE

Pár dnů kolem „svého“ range chodím a přijde mi na něm pořád něco trochu divného. Nemůžu ale přijít na to, co to je, až mi to konečně dojde – to auto opticky nemá nárazníky. Podívejte se na něj z profilu, je to vidět zejména zezadu – tam, kde většina ostatních aut má jakousi bradu na horním konci nárazníku, je záď sportu rovná. Ani dopředu nic moc netrčí, ale právě na zádi je to patrné mnohem víc.

Nejsem si jistý, jestli se mi to líbí, tak to prostě považuji za součást celkového minimalismu designu Range Roveru Sport. Ten je totiž snad s výjimkou oblasti před sloupky A velmi přísný. Dominují čisté linie a plochy, malá světla na obou koncích auta – všimněte si předních mlhovek ukrytých tak pečlivě, že je člověk musí docela dlouho hledat – a také kombinace pouze dvou barev zvenčí, červené a černé.

Snad i proto je design poměrně přitažlivý. Dává jednoznačně, avšak v žádném případě ne okázale najevo, že je tak daleko od lidových aut, jak to jen jde při zachování co nejlepší praktičnosti a všestrannosti.

Range Rover Sport D300 Dynamic HSE

Také kliky se vysunou až po odemčení auta, do té doby skoro nejsou vidět. Beru za tu na levých předních dveřích a naskakuji dovnitř. Ani pro mou 184 cm vysokou postavu to není úplná samozřejmost, sedák je poměrně vysoko a nestojím-li u obrubníku, musím do sedačky opravdu naskočit.

Parkovací brzda? Hledej, šmudlo

Interiér je minimalistický ještě víc než zevnějšek. Jednak, úplně všechno je černé, čehož bych běžně fanoušek nebyl, ale tady to ladí s volbou barev karoserie a jejích doplňků. Co už je horší, je fakt, že designéři měli očividně hlavní slovo i co do množství ovládacích prvků v interiéru.

Je tady totiž volant, displej a páka voliče převodovky – a to je v podstatě všechno. Chybí dokonce i vlastní tlačítko parkovací brzdy, ta je spojena s tlačítkem „P“ u voliče a v běžné situaci se nedá ovládat samostatně. V nouzi, při selhání provozních brzd, můžete podle automobilky držet tlačítko P a tím funguje parkovací brzda jako nouzová, ale to je tak všechno.

Zatímco kolegou před dvěma lety testovaný zelenomodrý sport měl mezi voličem převodovky a centrálním displejem ovládací panel klimatizace, v „mém“ červeném kousku chybí i ten – jsou tu místo něj dvířka odkládací schránky, samozřejmě v klavírovém laku téměř neviditelná. Klimatizace se, stejně jako jízdní režimy či třeba redukční převod a taky úplně všechno ostatní, ovládá skrz displej. Vlastně se dost divím, že tu jsou klasická tlačítka oken.

Range Rover Sport D300 Dynamic HSE

To je samozřejmě nadsázka, byť opravdu mírná. Třebaže bych rád měl knoflíky na klimatizaci či jízdní režimy, protože by to ovládání těchto věcí zásadně usnadnilo, některé funkce tu pořád tlačítka mají. Třeba aktivní vedení v jízdním pruhu se spolu s hlídačem čar na silnici vypíná jedním tlačítkem, záleží jak dlouho ho podržíte, a zůstává vypnuté i při dalším startu auta. A personalizované nastavení jízdních asistentů, v němž se dá uložit vypnuté akustické upozornění na překročení rychlostního limitu – jinak poněkud neanglicky nepříjemné – se zapíná tlačítkem na volantu.

Také je nutno dodat, že 13,1“ displej infotainmentu Pivi Pro není vůbec špatný. Reaguje rychle, má krásnou – opět minimalistickou – grafiku, nepřeberné množství věcí, s nimiž si můžete hrát, a bezdrátové Android Auto a Apple CarPlay jsou samozřejmostí. Jen to chce se cestu třeba k úpravě světlé výšky vzduchového podvozku či k jízdním režimům prostě naučit.

Range Rover Sport D300 Dynamic HSE

Akry černé a velmi příjemné semianilinové kůže doplňuje hezky měkké čalounění sedaček, které jsou samozřejmě vyhřívané a ventilované, černá semišová stropnice nebo třeba chladicí box v loketní opěrce. Kdybyste jako já několik dnů marně hledali zásuvky USB-C vpředu, vězte, že jsou o patro níž pod voličem převodovky a velmi dobře schované.

Samozřejmě, také prostornost interiéru je na špičkové úrovni. Všude je hromada místa, ale zároveň ne příliš na to, aby si člověk přišel v interiéru ztracený. I když se posadím „za sebe“, mám místa hromadu a taky vlastní zónu klimatizace. Jen nastupování dozadu není zrovna snadné kvůli výšce vozu – a to jsem si ho spustil do nejnižší, tzv. nastupovací polohy vzduchového podvozku – a poměrně malé vzdálenosti mezi předním koncem dveřního otvoru a sedákem.

Elektrické nastavování nechybí ani zadní lavici, a to navíc s bonusem elektrického sklápění opěradel pomocí tlačítek z kufru. Ta jsou navíc dvoukroková jako tlačítka oken, takže je nemusíte držet všechny ty desítky sekund, než opěradla dojedou do své cílové polohy. Navíc si vůz pamatuje nastavený úhel opěradel a při vyklápění se do něj zase vrátí. Stěžovat si nemůžu ani na velikost zavazadelníku či absenci háčků na tašky.