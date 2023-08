Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zavazadelník nabízí standardní objem 647 litrů, po sklopení zadních opěráků se pak dostáváme až na 1491 litrů. Kufr má pravidelné tvary, zadní opěráky se sklápí elektricky a skvělým detailem je i přepážka integrovaná do podlahy, umožňující snadný převoz menšího nákladu, který tak nebude v kufru zbytečně lítat. Pod podlahou může být buď rezerva, nebo sada na opravdu defektu.

V otázce prostoru nemám Range Roveru Sport příliš co vyčítat. Jakmile se vyhoupnete za volant, což může být s ohledem na výšku vozu pro menší osoby náročnější, jste příjemně obklopeni vzdušnou kabinou. Při svých 183 centimetrech jsem navíc neměl nejmenší problém posadit se sám za sebe – se slušnou rezervou. V kabině je také dostatek odkládacích prostor, přičemž schránka mezi řidičem a spolujezdcem nabízí v rámci paketu Hot Climate Pack (34.291 Kč) i funkci chlazení.

Range Rover Sport First Edition P530

Ve zkratce tak na palubě nechybělo snad nic, co si lze od prémiového SUV přát. Samotná palubní deska snoubí eleganci i moderní technologie a zvolené materiály i jejich zpracování působí na úrovni. Přední sedadla, elektricky nastavitelná ve 22 směrech a s funkcemi vyhřívání, ventilace i masáží, nabízí opravdu široký rozsah nastavení, dostatek komfortu a současně umí i podržet při snaze o dynamičtější jízdu.

Testovaný vůz dostal sedadla čalouněná semianilinovou kůží, interiér v odstínu Ebony, rozšířené čalounění kůží, čalounění stropu velurem v odstínu Ebony, dekorativní obložení First Edition v provedení Satin Forged Carbon, vyhřívaný volant, moc hezky hrající audiosystém Meridian a mnoho dalšího.

Většina funkcí je nicméně ukryta do multimediálního systému, se kterým se ale pracuje docela jednoduše. Systém běží plynule, má logické menu a řadu zajímavých funkcí pro jízdu v terénu. Potěší také plynulý chod přístrojového štítu s jednoduchou grafikou, ale dostatkem informací. Přivykání na moderní koncepci ovládání je docela intuitivní a rychlé, dodnes se ale nemohu zbavit zvláštního dojmu z tlačítek na volantu, která působí lacině a nepatřičně.

Auto tak působí velkolepě, současně mu ale nelze upřít ani prémiový punc či trochu té sportovnosti. Hlavním symbolem síly jsou však především čtyři koncovky vystupující ze zadního nárazníku. Záď také zaujme nenápadnými koncovými světly či dvojicí ploutví na střeše, přičemž do jedné je integrována kamera propojená s digitálním zpětným zrcátkem. Oproti klasickému Range Roveru zde však nenajdeme dělené zadní dveře.

Teď už se ale pojďme podívat na testovaný kousek, tedy Range Rover Sport ve výbavě First Edition, která nabízí spoustu parády. Ostatně ve standardu je jak zelená barva karoserie Giola Green, tak i kontrastně černě lakovaná střecha s posuvným panoramatickým střešním oknem. Standardem jsou rovněž digitální LED světlomety s projekcí obrazu a solidním výkonem, černě lakované třmeny brzd, zatmavená skla, vyhřívané čelní sklo s vyhřívanými tryskami ostřikovačů, atd.

V tomto testu mohou alespoň v rychlosti připomenout, že technickým základem je tužší platforma MLA-Flex, pracující s více materiály, po stránce designu pak automobilka vsadila na minimalistický přístup, dramatické proporce, čistotu tvarů a decentně sportovní nárazníky. Co se rozměrů týče, nabídne Range Rover Sport 4946 mm na délku, 2047 mm na šířku a 1820 mm na výšku. Rozvor 2997 je shodný se základní (krátkou) verzí plnotučného Range Roveru.

Motor, jízdní vlastnosti

Klidná síla

O tom, že je Range Rover Sport velice příjemným společníkem, mě zvládl přesvědčit již zážehový šestiválec D300, testovaný v loňském roce. Teprve s nyní testovanou motorizací P530 však auto konečně dostojí slovu „Sport“ v názvu. Jeho klidná síla je ohromující a nesmírně návyková.

Abych ale nepřeskakoval. Označení P530 znamená, že se pod kapotou ukrývá 4,4litrový dvakrát přeplňovaný motor V8, který dodala automobilka BMW. Motor je naladěn na nejvyšší výkon 390 kW v rozmezí 5500 až 6000 ot/min, zatímco nejvyšší točivý moment 750 Nm nabízí již v rozmezí 1800 až 4600 ot/min.

Motor je spojen s osmistupňovou měničovou automatickou převodovkou ZF, která posílá výkon na systém pohonu všech kol s uzávěrkou středového a zadního diferenciálu. Práci pohonného ústrojí je přitom možné sledovat v živém přenosu na displeji, kde je krásně patrné spínání uzávěrek středového a zadního diferenciálu například při akceleraci, případně při rychlé jízdě zatáčkami. Celý projev auta je přitom krásným koncertem.

Ihned po nastartování se osmiválec chová kultivovaně a tiše si šeptá pod kapotou. Rozjezdy jsou plynulé, řazení působí hladce a téměř neznatelně. V automatickém jízdním režimu range rover s lehkostí a nenápadností proplouvá městem či krajinou. Tahle nenápadnost ale dokáže být i zrádná. Stačí akcelerátor podržet jen o chvilku déle a rychlosti se začnou vymykat zákonným limitům. A to bez jakékoliv snahy na sebe upozornit nebo dělat divadlo. Osmiválec zkrátka nabírá tempo s úchvatnou lehkostí.

Range Rover Sport First Edition P530

Pokud ale nechcete být nenápadní, stačí se chopit řazení pádly pod volantem, nebo přepnout vůz do dynamického režimu. Zvuk začne působit důrazněji a převodovka začne motor vyhánět do vyšších otáček. Zhruba mezi třemi až čtyřmi tisíci otáček se pak motor začne projevovat hrubším osmiválcovým hromobitím, které je nesmírně snadné si zamilovat. Stejně jako jeho dynamiku.

Ačkoliv se hmotnost Range Roveru Sport pohybuje kolem 2,5 tuny, osmiválec ho zvládne vystřelit z klidu na stovku za 4,5 sekundy. To je zhruba stejný čas, jako v případě Lexusu RC F nebo minulé generace BMW M2. Problémem pak nejsou ani pružná zrychlení, díky kterým si budete třeba nájezdy na dálnici vyloženě užívat. Motor zkrátka neztrácí elán ani ve vyšších rychlostech, maximální rychlost je však omezena na 250 km/h.

Jakkoliv by mi vznětový šestiválec k životu bohatě stačil, charakter zážehového přeplňovaného osmiválce je famózní a je velmi snadné si ho zamilovat. O něco horší je to ale s jeho apetitem. Automobilka uvádí kombinovanou spotřebu 11,6 l/100 km, osobně jsem se ale nedostal pod 12,3 l/100 km. A to jsem se musel krotit. Jakmile jsem ale nechal motor svobodně dýchat, začala se spotřeba pohybovat v rozmezí zhruba 13 až 16 l/100 km. A pokud jsem si chtěl vyhodit z kopýtka, objevovala se na palubním počítači nesmyslná čísla. Naštěstí má ale nádrž objem 90 litrů, díky čemuž nebudete otroky čerpacích stanic.

Mnoho milých překvapení

Strojovna Range Roveru Sport P530 je skutečně působivá, jenže by byla k ničemu, kdyby tenhle cvalík neměl kvalitní podvozek. Inženýři Land Roveru ale nic nepodcenili a výsledek je opět senzační. I na příplatkových 23“ kolech, obutých do nízkých pneumatik s rozměrem 285/45, totiž Sport na standardním vzduchovém podvozku působí většinu času komfortně, lehce se pohupuje a bravurně filtruje nerovnosti na silnicích.

Jakmile ale zostříte tempo, přihlásí se o slovo systém aktivních stabilizátorů, které tlačí proti karoserii a potlačují tak její náklony. Výsledkem je působivá stabilita v ostrých a rychle projetých zatáčkách, po kterých ale auto bez zásahu řidiče odfiltruje výmoly i záplaty. Ostatně palubní systémy monitorují chování vozu až 500x za sekundu, čemuž se následně podvozek uzpůsobuje.

Je opravdu snadné nechat se unést a pořádně za to vzít, jenže problém nastane ve chvíli, kdy se proti vám na užší zapadlé české okresce objeví jiné auto. Nedej bože autobus či traktor. Ačkoliv je range rover stabilní, při šířce 2209 mm i se zrcátky začnete stejně podvědomě šlapat na brzdu a pomalu se připravovat na průjezd částečně mimo silnici. V tu chvíli se navíc začnete bát o kola nebo o lak a požitek z jízdy se začne vytrácet. Na dostatečně široké silnici ale umí osmiválcový sport překvapivě pobavit a nabídnout moc hezké svezení.

Díky řiditelné zadní nápravě, standardnímu prvku výbavy First Edition, navíc tohle SUV nabízí lepší stabilitu ve vyšších rychlostech a lepší obratnost v těch nižších. Bezmála pětimetrový kolos se tak umí proplétat městskými uličkami s nečekanou agilitou, snadno s ním zaparkujete a otočit se zvládnete takřka na pětníku (průměr otáčení 10,95 metru stopový, 11,42 metru obrysový).

Range Rover Sport First Edition P530

Horší je to s jízdou ucpanými městskými ulicemi, zejména v pražském centru, kde místy začnete podvědomě zatahovat břicho, abyste kvůli některým méně ohleduplným jedincům projeli. Manévrování ale usnadňuje kamerový systém 3D Surround s vysokým rozlišením, díky kterému máte možnost prohlédnout si i okolí auta z různých úhlů. V terénu se pak můžete podívat i pod kapotu.

Ostatně Range Rover Sport se terénu také nelekne. Světlou výšku umí v off-road režimu zvýšit z 216 mm na 281 mm, díky čemuž nabídne nájezdový úhel 29,7 stupně vpředu, 30 stupňů vzadu a přejezdový úhel 21,5 stupně. Brodivost je až 900 mm, speciální asistent navíc pohlídá, že auto v terénu neutopíte.