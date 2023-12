TEST Mazda 3 e-Skyactiv X – Normální auto pro ty, které baví řídit

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Již drahně měsíců známá Mazda 3 patří k autům, která se neodmítají – alespoň u mě. Takže když se mi v plánu aut objevil kousek s unikátním motorem Skyactiv-X, nemohl jsem se dočkat, až si ji pojedu vyzvednout.

Šedo-bílo-béžová barva testovacího kousku nechá vyniknout zejména tvary zadních světel. Téměř všechny ostatní designové prvky vozu jsou do značné míry maskované ať už lakem Platinum Quartz, nebo černou barvou kol a částí přední masky, které v jiných verzích mohou být chromové. Přesto – nebo právě možná proto, že tu není mnoho chromu, u nějž je otázka, jak by ladil se světlým lakem – mu to na silnici vážně sluší.

Zmíněným světlům máloco vytknout. Sice chybějí klasické přední mlhovky a vzadu je jen jedna, ale potkávací světla svítí velmi efektivně, mají ostřikovače i dobře pracující funkci LED Matrix. Také mě vůz nechá zapnout obrysovky na páčce, aniž by denní svícení vpředu pohaslo, a já tak můžu jezdit osvětlen z obou stran. I v takovém režimu si však mazda zachovává automatické rozsvícení potkávacích světel, vypne „jen“ automatické dálky s matrixy. A ve všech případech natáčí kužel dálkových světel, což je na opuštěné silnici ve tmě skvělé.

Mazda 3 e-Skyactiv X

Stejně jako ostatní mazdy, i „trojka“ bliká tak, že směrovku rychle rozsvítí a pomalu zhasíná. Podle automobilky to má napodobovat tlukot srdce; ať to je jakkoliv, tenhle detail mě vážně baví.

Testovaný kousek tentokrát není výbavou úplně napěchovaný, verze Exclusive Line znamená druhý ze čtyř stupňů výbavy. Na palubě už ale je téměř všechno, co by jeden potřeboval, jako vyhřívané sedačky či třeba samozatmavovací levé zrcátko. Téměř proto, že tak užitečné matrixy jsou součástí příplatkového paketu Style spolu se zatmavenými okny za B-sloupkem a pár dalšími drobnostmi. Příjemné je také odmrazování čelního skla pod stěrači, ovšem k tomu se člověk dostane jen v paketu Komfort, který zejména kvůli koženému čalounění a elektrickému nastavování řidičova sedadla stojí přes 50 tisíc.

Asistenty „po novu“

Navzdory tomu, že je Mazda 3 na trhu bez podstatných změn už od roku 2019, tenhle exemplář má jízdní asistenty dle evropských pravidel platných pro nově homologovaná auta od července 2022. To znamená i systém ISA, „inteligentní asistent rychlosti“, který, stejně jako v drtivé většině ostatních aut, často hlásí rychlost chybně.

Mazda 3 e-Skyactiv X

Snad čtvrt hodiny jsem v infotainmentu hledal, kde se jeho nepříjemně hlasité pískání, kdykoliv dle tachometru překročím číslo na dopravní značce o jediný kilometr v hodině (ale ve skutečnosti jedu stále podlimitní rychlostí kvůli odchylce tachometru), vypíná. Čím dál víc mě jímala hrůza, že necelou tisícovku kilometrů budu muset absolvovat za neustálého pískání nepřesného, a tedy neužitečného asistentu – až jsem si najednou všiml tlačítka vlevo od volantu, které vypíná všechna zvuková hlášení.

Sice bych chtěl vypnout jen ten jeden zvuk, některé další by se třeba hodily, ale nakonec, o všem mě auto informuje i na displeji. Ani o informaci, že si auto myslí, že překračuji povolenou rychlost, nepřicházím. Pořád na mě několikrát bliká ikonka dopravní značky, stejně jako před nově schválenými pravidly.

Mnohem víc cením, že utišení ISA je takhle jednoduché; pokaždé na to po nastartování zapomenu a vypínám to až ve chvíli, kdy na mě vůz začne pískat – třeba když kousek od domu vyjedu z obytné zóny, ale auto si stále chybně myslí, že mám jet nejvýš 20 km/h. I kdybych to tlačítko musel podržet, bylo by to mnohem bezpečnější, než to hledat někde v infotainmentu.

Mazda 3 e-Skyactiv X

Tlačítka slouží také k ovládání infotainmentu; „trojka“ patří k té hrstce nových aut, jejichž centrální displej není dotykový. Automobilka to vysvětluje tak, že displej je dál od řidiče, takže jeho oči musí méně přeostřovat ze silnice na displej, což je pro něj snazší a méně únavné. Jenže takhle se na displej nedá dosáhnout, takže když ho chcete používat, máte na to otočný ovladač s pár tlačítky na středovém tunelu.

Rychle si na to zvykám a daří se mi pracovat s displejem bryskně. Nakolik je tohle ovládání bezpečnější než dotykový displej, těžko říci, stejně člověk má jednu ruku jinde než na volantu a myslí spíše na displej než na provoz před sebou, takže je lepší tady něco hledat, když stojíte třeba na červené na semaforu. Aspoň ale díky umístění displeje není pohled na něj daleko linii pohledu na silnici – a v tom, podobně vysvětlení Mazdy, spatřuji největší benefit.

Existuje však i moment, v němž je fakt, že displej není dotykový, neskutečně otravný – když chci zadat do navigace přesnou adresu. Je jedno, jestli se rozhodnu použít aplikaci v Androidu Auto nebo vestavěný navigační systém, kroucení kolečkem se nevyhnu.

Mazda 3 e-Skyactiv X

Bez výhrad příjemné jsou naopak fyzické ovladače klimatizace, ale ta má zas jinou nevýhodu. Stejně jako snad ve všech mazdách se na automatický režim trochu mlží čelní sklo, takže musím klimatizaci manuálně nastavit na okno a nohy. Konečně mohu vozu vytknout snad jen absenci nabíjecích portů pro zadní sedačky nebo zavazadelník, který se třeba s takovým Volkswagenem Golf nemůže svým objemem měřit.