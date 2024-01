TEST Mazda CX-5 e-Skyactiv G194 – Ke konci života v nejlepší formě

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Co je naopak škoda, je, že v kufru chybí háčky na tašky; musím je nahradit „gumicuky“, nataženými mezi oky pro uchycení nákladu. K velikosti zavazadelníku však nemám výhrad – aniž bych využil schránku pod podlahou, jsem dokázal pod roletku naskládat celou tu hromadu krámů, dárků – a letos i sedmikilové domácí husy od skoro-tchána – kterou každoročně tahám na Vánoce do Jeseníků.

Chvíli přemýšlím, proč sem Mazda zvolila tmavohnědou barvu kůže. Člověk si buď vůbec nevšimne, že sedačky a části čalounění středového tunelu mají odlišnou barvu od zbytku interiéru – to zejména v šeru – anebo všimne, a to ho napadne, že tmavohnědá s černou příliš neladí. Důležitější však je, že jsou všechny sedačky slušně komfortní a nemám problém za volantem strávit s přestávkami celý den.

Motor, jízdní vlastnosti

Čtyřválce o objemu větším než dva litry nejsou v dnešním světě zrovna obvyklé, CX-5 však má v nabídce dva, 2,2l turbodiesel a 2,5l atmosférický benziňák. „Můj“ bílý kousek má pod kapotou ten druhý, spojený s automatickou převodovkou a pohonem všech kol.

Nejvyšší výkon 194 koní a točivý moment 263 newtonmetrů jsou hodnoty na papíře velmi příjemné, ale nečekejte, že byste se k nim dostali, pokud byste ze zvyku z moderních turbomotorů jezdili do třech tisíc otáček. Maxima obou křivek leží poměrně vysoko, jak ostatně ukazuje i tabulka s technickými daty, což znamená jediné – s tímhle autem je třeba jezdit „jako kdysi“.

Ne že by byl motor v nižších či středních otáčkách vyloženě dýchavičný, ale pro rychlou jízdu je prostě nutné podřadit o dva tři kvalty a motor držet nad čtyřmi tisíci. Známé pořekadlo, že zábava začíná v moment, kdy „ztopoříte“ ručičku otáčkoměru – kdy míří přímo nahoru – tady platí bez výhrad. Jen si musíte otáčkoměr v přístrojovém štítu pomyslně otočit o 90° doprava.

Mazda CX-5 e-Skyactiv G194

Dva krajní válce tento motor uměl odpojovat už dřív, pro modelový rok 2023 však dostala CX-5 ke všem „benzinům“ mild-hybridní ústrojí s napětím 24 V. Díky startér-generátoru, připojenému na motor řemenem, je startování motoru poté, co ho stop/start na křižovatce vypne, rychlé a hladké. I průměrná spotřeba 8,6 l/100 km na téměř 1.500 kilometrech mým svižným stylem jízdy je skoro o litr nižší, než když jsem se stejnou motorizací, ovšem bez mild-hybridu, jezdil před třemi lety.

Skoro pořád zamčený „hydroměnič“

Převodovka, nazvaná Skyactiv Drive, v běžném režimu odřazuje někam k 1.200 otáčkám, a tak beru řazení poměrně často do svých rukou, ať už pádly pod volantem, nebo správně orientovanou (tj. odřazení k sobě, podřazení od sebe) pozicí manuální volby kvaltů na voliči převodovky.

Mazda zůstala u samočinné převodovky u „pouhých“ šesti stupňů, protože to pokládá za dostatečný počet, a u planetové konstrukce s hydrodynamickým měničem točivého momentu. Aby však snížila spotřebu paliva při jízdě a zrychlila řazení, převodovka uzamyká měnič vícelamelovou spojkou už na prvním kvaltu. Následně je měnič odemčen jen při změně kvaltů, ale jakmile se změní sepnutí spojek v převodovce a s tím i cesta točivého momentu mezi vstupní a výstupní hřídelí, co nejdřív se zas uzamyká.

Výsledek je veskrze příjemný – převodovka se při rozjezdech a manévrování chová jako klasický „hydroměničový“ automat, kdy musím zejména se studeným olejem vyvíjet na brzdový pedál poměrně silný tlak, chci-li auto udržet na místě, a jeho postupným povolováním můžu přesně regulovat pohyb vozu. Zároveň otáčky na všechny kvalty lineárně rostou s rychlostí jízdy a řazení i podřazování v ostřejším tempu je dostatečně hladké i rychlé.

Mazda CX-5 e-Skyactiv G194

V jakých otáčkách však vůz jezdí, to už je otázkou elektronického řízení převodovky, a to se s facelifty často mění. Tedy, pokud voličem nepřeskočím do manuálního režimu a podřadím levým pádlem, vůz sám poměrně rychle zase odřadí, pokud si myslí, že to bude ku prospěchu. Naopak pokud to udělám, když chci, aby auto z táhlého kopce víc brzdilo motorem, nižší stupeň zůstane zařazený.

Druhou možností, jak udržet otáčky v použitelném pásmu, je přepnout do režimů Sport anebo Offroad. V tom prvním však není možné zapnout tempomat a v tom druhém zase jinak funguje čtyřkolka i elektronické jízdní asistenty.

Video se připravuje ...

Ještě trochu techniky vydržte u systému pohonu všech kol, nazvaného i-Activ AWD. Ten za standardní jízdní situace pohání přední kola, elektronika však monitoruje hromadu různých detailů, aby dokázala co nejlépe předvídat, zda bude potřeba zapojit do hry zadní nápravu. K těm detailům samozřejmě patří natočení volantu, míra sešlápnutí plynového pedálu či sklon vozovky, ale třeba i vnější teplota či dokonce zda běží stěrače – alespoň dle tiskové zprávy na webu automobilky.

V závislosti na tom, jaké podmínky vyhodnotí, rozděluje aktivně točivý moment mezi přední a zadní nápravu. Dozadu zvládne poslat až 50 % hnací síly a při rozdělování točivého momentu mezi koly jednotlivých náprav pracuje systém G-Vectoring Control, který je de facto vektorováním točivého momentu.

Mazda CX-5 e-Skyactiv G194

Výsledkem je sebejistá jízda za všech okolností – a že jsem za dvoutýdenní vánoční testování zakusil snad všechny jízdní podmínky na všech typech silnic i kvalitách povrchu. Od suchého asfaltu s teplotami nad bodem mrazu přes posolené a mokré cesty kolem nuly po vánici a silnice pokryté spoustou sněhu – Mazda neměla nikde problém.

Ba naopak, podvozek mě příjemně překvapil svou sebejistotou na jakémkoliv povrchu, relativní pohodlností i filtrováním nerovností. Nedočkáte se nepříjemných ran, a co mě těší nejvíce, ani nepříjemné nejistoty na rychle přejížděných terénních vlnách, s nimiž měl vůz problémy v předchozí iteraci.

Právě proto jsem zvolil titulek takový, jaký je. Když jsem totiž s CX-5 ve stejné motorizaci jezdil posledně, byl jsem trochu zklamán tvrdým podvozkem, který zároveň mizerně zvládal rychlou jízdu po ne zrovna špičkovém povrchu. Tohle všechno však s modernizací zmizelo a CX-5 jezdí mnohem, mnohem lépe po stránce pohodlnosti při klidné jízdě i opory, když potřebujete přidat i víc než jen trochu.

Nesmím zapomenout ani na adaptivní tempomat, který sám o sobě funguje velmi hezky a má jednu vlastnost, která se ve sněhu nesmírně hodí – dá se vypnout a používat jako normální „hloupý“ tempomat. Když se za jízdy kryt radaru v přídi zanese sněhem a břečkou, vůz zahlásí, že nevidí a že je řízení na vás, v nastavení najdete vypnutí adaptivní funkce tempomatu a ten začne prostě udržovat rychlost.