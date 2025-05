TEST Opel Grandland GS 1.2 Turbo – Velké jméno, velké auto

Opel si v poslední době zvykl stavět své nové modely až poté, co je před tím ukáže coby koncept. Možná více než u kterékoliv jiné značky platí, že co u Opela vidíte na autosalonu, se v pouze nezbytně pozměněné podobě dostane i na silnice. To je částečně i případ druhé generace modelu Grandland.

Jeho velmi moderní až futuristický vzhled se Němci neodvážili pustit mezi zákazníky takzvaně na první dobrou, ale rozhodli se celou věc neponechat náhodě. Novému SUV Grandland předcházel Opel Experimental Concept vystavený na autosalonu IAA v roce 2023, tedy přibližně rok před premiérou sériového auta. Při pohledu na něj zaujmou nejen pro mnohé dost odvážné tvary, ale také velikost, která se propsala i do sériové verze. Zatímco předchozí generace vozu byla typickým zástupcem kompaktních SUV, nová generace má v plánu se posunout o něco výše. S délkou 4650 mm je nové auto o značných 173 mm delší než předchůdce. S tím také koresponduje zvětšení rozvoru o 109 mm na 2784 mm. I tenhle údaje pasuje nový Opel Grandland výše.

Z hlediska designu zaslouží zmínku přední část pojmenovaná Vizor, která je v duchu identity nejnovějších opelů. V případě novinky ale došlo k její další evoluci. Nově se tak prezentuje jako 3D Vizor a zajímavostí je osvětlené logo výrobce. Osvětlený je ale rovněž nápis „Opel“ na zádi.

Z hlediska uživatele je mnohem zajímavější velmi pokročilá osvětlovací technika. Opel byl jednou z prvních neprémiových značek, která nabídla dokonce v kompaktní třídě (model Astra) pokročilé přední světlomety LED s funkcí vystínování ostatních účastníků provozu. Šlo o světlomety IntelliLux Matrix LED s osmi diodami v každém světle.

U nového grandlandu se jde v technice osvětlení ještě dále. Základní verze Edition nabízí plně diodové přední svítilny Intelli-LED. Testovaná vyšší výbava GS má ve standardu vyšší verzi Intelli-Lux HD. Je to první Opel s vyspělejší verzí matrixových světlometů. Ostatně posuďte sami. Poprvé mají u Opelu více než 50.000 světelných zdrojů. Pokud mám být přesnější, tak každý světlomet v sobě ukrývá 25.600 diod coby zdroj světla. Až tak moc se technika za posledních 10 let posunula.

Opel Grandland GS 1.2 Turbo | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

V závislosti na dopravní situaci palubní kamera detekuje účastníky silničního provozu a světlo Intelli-Lux HD je „vyřízne“ ještě rychleji a přesněji než předchozí LED matrixové světlomety. „Světelný tunel“, tedy oblast nezasažená světelným paprskem, je užší než dříve, zatímco zbytek silnice a okolí je mnohem lépe osvětlen. Vědecké studie dokazují bezpečnostní výhody LED matrixových světlometů: Při rychlosti 80 km/h lze předměty před vozem detekovat přibližně o 30 až 40 metrů dříve než u běžných halogenových světlometů. To umožňuje řidiči reagovat na případné překážky o jednu až dvě sekundy dříve – a to je vysoce drahocenný čas, který umožní vyhnout se hrozící kolizi.

Světlomety ovšem nabízejí i další funkce. Třeba režim pro špatné počasí (suplují funkci někdejších mlhovek) nebo mód pro okresní silnice či město. Na základě dat z navigace tvarují světelný kužel tak, aby to bylo co možná nejvýhodnější. A funguje to skvěle: nikdo z protijedoucích řidičů na mě neblikal, což je důkaz, že osvětlení je správně nastaveno. Ne vždy tomu tak v minulosti, třeba i u jiných značek, bylo.

Nový Opel Grandland je sourozencem třetí generace Peugeotu 3008. Opel ovšem velmi zdůrazňuje ekologický přístup k jeho vývoji i konstrukci a mluví o Greenovation. Jde samozřejmě o marketing, jakkoliv snahu udělat auto více ekologické nezpochybňuji. A také zdůrazňuje, že i přes francouzské kořeny výchozí techniky STLA Medium nový grandland zkonstruovali a vyrábějí v Německu, konkrétně v Eisenachu, který máme historicky spojený s výrobou vozů Wartburg.

Prostorný teda je

Vzhledem k výrazně prodlouženému rozvoru lze očekávat i velký vnitřní prostor. I ve druhé řadě si dospělý jedinec bez problémů sedne. V porovnání s předchozí generací se prostor pro nohy vzadu zvětšil o 20 mm. To se nezdá mnoho, avšak třeba při posunutí předního sedadla zcela vzad přijde uvedená hodnota k dobru více než vhod.

Zavazadelník naproti tomu disponuje pouze průměrným objemem 550 litrů. Po zvětšení lze naložit až 1645 litrů. Výborně je vyřešeno zvětšování kufru, neboť opěradlo zadní lavice konstruktéři rozdělili v poměru 40:20:40. Tedy nikoliv běžných 60:40. V případě potřeby tak můžete převážet uvnitř lyže a zároveň pojmout čtyři pasažéry včetně řidiče. Tohle asi nejvíce ocení rodiny se dvěma dětmi, neboť při cestování na hory ve čtyřech nebudou potřebovat střešní nosič. Jde zejména o lyžování, kdy jedete na den, a tedy se nechcete zdržovat montáží „zahrádky“ (střešního nosiče), o boxu nemluvě. Navíc je tu ještě hledisko aerodynamiky…

Opel Grandland GS 1.2 Turbo | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Testované auto přidávalo k už tak bohaté standardní výbavě navíc tři položky. Ta nejdražší vyjde na 65.000 korun a jedná se o doplněk do interiéru pod označením 8BFC (skutečně to nemá žádný název). Za uvedenou částku získáte třeba kožené čalounění Nappa. Opravdu kožené, nikoliv koženkové jako dnes v mnoha autech. Díky tomu se ani v parnu v sedadlech nepotíte, což jsem dostatečně vyzkoušel z důvodu vysokých okolních teplot letošního brzkého jara.

Přední sedadla Intelli-Seat Pro jsou špičková. Mají u Opelu už tradiční certifikát německých ergonomů AGR. Na první pohled vypadají trochu sportovně, neboť nabízejí solidní boční vedení a také možnost prodloužit si sedák. Jsou stavitelná elektricky a nechybí jim ani vyhřívání, odvětrávání, a dokonce ani masážní funkce. Ta má tři programy, ale mně to při řízení nevyhovuje. Spolujezdkyně si však nestěžovala… Všechny uvedené prvky jsou součástí zmíněného příplatku 8BFC, který určitě doporučuji.

Auto mělo navíc také odnímatelné tažné zařízení za 16.000 korun a sadu Tech GS za 45.000 korun. Její součástí je například head-up displej, vyhřívané čelní sklo, 360stupňová parkovací kamera nebo bezrámové vnitřní zpětné zrcátko se samočinným cloněním.

Kabina nabízí v rámci doby a možností solidní ergonomii, z mého pohledu lepší než sesterský Peugeot 3008. Trojice tlačítek pod dotykovou obrazovkou umožňuje přímý vstup do podmenu vozidlo, topení/klimatizace, respektive návrat do hlavního menu.

Klimatizace zároveň disponuje mechanickými tlačítky pro vybrané funkce. Lze si tak jimi zvýšit/snížit teplotu, změnit rychlost proudění vzduchu nebo zapnout vyhřívání čelního/zadního skla či přepnout na vnitřní cirkulaci vzduchu. Škoda jen, že klimatizaci (kompresor) spouštíte výhradně na dotykové obrazovce v menu klimatizace a stejně tak tady manuálně měníte směr proudění vzduchu (nohy, hlava).

Zejména to spouštění klimatizace bych uvítal mezi mechanickými tlačítky. Pokud vám totiž monitor zamrzne, kabinu nevychladíte. Jedinou možností je v dané situaci program rychlého odmlžení čelního skla, jenže to je režim velmi hlučný, jelikož větrák běží na nejvyšší otáčky.

Zejména na dlouhých cestách oceníte flexibilní úložné prostory včetně poloprůhledného Pixel boxu. Ten má zároveň funkci bezdrátové nabíječky mobilního telefonu. Celkový objem schránek a úložných prostorů v kabině činí skvělých 36 litrů.