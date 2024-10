TEST Piaggio Porter NP6 – Velká skříň do malých prostor

Naznačil jsem, že porter má víc než jednu palivovou nádrž. Ta druhá, resp. i třetí je na LPG nebo CNG o objemu až 110 litrů. Vůz se prodává vždy v kombinaci pohonu na benzin a plyn, buď LPG, kde může být nádrž na 15 l nebo 46 l plynu u jednomontáže a 55 l u dvojmontáže, nebo CNG, které může mít jednu nebo dvě 55l nádrže.

Znamená to snížení reálných emisí, ve srovnání s naftovým pohonem nesrovnatelně jednodušší výfukový systém a taky snazší servis. Dlouhý dojezd na naplnění všech nádrží je samozřejmost, ale tohle není auto, které by mělo najíždět hromady kilometrů najednou, takže to tady není tak podstatné, jako to, že vůz může déle pracovat bez potřeby doplnění paliva.

Co dalšího má porter společného s náklaďáky? Třeba umístění motoru – je uprostřed, pod sedačkami. Jde o řadový zážehový čtyřválec o objemu 1,5 litru a já ho mám ve verzi pohonu na benzín nebo LPG s 46l nádrží. Za ním pracuje pětistupňová manuální převodovka, kloubová hnací hřídel a diferenciál pohánějící zadní kola, která lze mít i s dvojmontáží pro vyšší užitečnou hmotnost.

Ta je u užitkového auta samozřejmě velmi důležitá a podle katalogu v ní porter docela boduje – u podvozku připraveného na nástavbu je až 1.610 kg s dvojmontáží a 1.275 kg s jednomontáží na zadní nápravě. V případě testovaného kusu je užitečná hmotnost 800 kg.

Volit je možné taky rozvor náprav v rozsahu 2.650–3.250 mm a celková délka vozu se bude samozřejmě odvíjet od použité nástavby. K mání je i verze s pohonem všech kol za třísettisícový příplatek. Co dvakrát oslnivé není, je jen nejvyšší hmotnost přívěsu – nepřesahuje jednu tunu, resp. 1.200 kg pro verzi HD s kratšími převody.

Piaggio Porter NP6 | auto.cz/David Rajdl

Plynem k nižším emisím

LPG sice nemá zvýhodnění pro dálniční známku jako CNG, ale síť jeho čerpacích stanic je mnohem hustší a taky je toto palivo levnější – jeho cena odpovídá zhruba polovině ceny benzinu. Piaggio sice uvádí spotřebu plynu oproti benzinu vyšší, 10,8–12,5 litru oproti 8,8–10 l/100 km benzínu, ale emise CO 2 jsou i tak nižší – 174–202 g/km u LPG oproti 199–227 gramům u benzinu.

Toť technika. Jak to jezdí? Inu – jako malý náklaďák. Klasický McPherson s příčným stabilizátorem vpředu nepřekvapí, vzadu pracuje tuhá náprava s listovými pery a teleskopickými tlumiči. Podle toho se vůz taky chová, dokud ho nenaložíte. Na nerovnostech je jeho záď lehce neposedná, i když krabice jistou zátěž představuje.

Stovka koní samozřejmě není mnoho a na dynamice vozu to je znát. Výrobce uvádí nejvyšší rychlost podvozku jako 120 km/h, já na dálnici dosahuji „náklaďákové“ devadesátky a zůstávám na ní. V kabině je docela hlučno, jak by člověk od užitkového auta čekal, a motor pod sedačkami tomu moc nepomáhá. Na druhou stranu, rázy od výmolů nejsou slyšet tak moc, jako by byly v klasické skříňové dodávce.

Nutno ovšem uznat, že porter není o jízdních vlastnostech – je o nástavbách, které je možné na jeho záď upevnit. Samozřejmá je skříň, která jistě bude moci být i chlazená, zmínil jsem také valník, ale je možné mít i sklápěčku, posypovou nástavbu spolu s radlicí vpředu, techniku pro svoz odpadu, zdvižnou plošinu a řadu dalšího. Skříni, kterou mám já, trochu chybí jedna důležitá věc – oka pro upevnění nákladu. V dolních rozích jsou však kolejnice, kam je možné oka nasadit a posouvat dle potřeby.