Jízdní dojmy s užitkovými vozy Toyota: Cestou nejmenšího odporu

Zvýšené nakupování na internetu a rozvíjející se rozvoz zboží s sebou nesou i větší poptávku po dodávkách. Zdá se to být lukrativní trh, ze kterého si chce Toyota ukousnout řádný kus koláče. Největší světový výrobce osobních automobilů mezi „dělnickou“ třídu vstoupil v roce 1968 pick-upem Hilux, který se časem stal světovým bestsellerem. Rok nato přišla dodávka Hiace. Důležitým krokem pro Toyotu Professional byl rok 2016. Představen byl model Proace, první produkt spolupráce s koncernem Stellantis. V té době Toyota prodávala v Evropě zhruba 46.000 užitkáčů a patřilo jí jen 1,8 % trhu. V roce 2019 do portfolia zařadila malý proace city a po dvou letech prodala už 118.000 užitkových vozidel s podílem 4,6 % na evropském trhu. Letos do nabídky vstupuje velký proace max a Toyota má ambice v Evropě příští rok udat 170.000 užitkových vozů, dosáhnout podílu 7 % a dostat se mezi šest nejvýznamnějších prodejců.

Toyota Proace Max vstupuje na český trh s nečekaně bohatou výbavou Marek Bednář Profi

Velký hráč

K optimistickým výsledkům má Toyotě pomoci i poslední novinka Proace Max. Skříňová dodávka je také produktem spolupráce s koncernem Stellantis a jde o přeznačený Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper nebo Opel Movano. Prodává se ve třech délkách a třech výškách. Přepravní kapacita se pohybuje od 10 do 17 m3 a pohodlně do něj naložíte až pět europalet. V nabídce jsou i dvojkabiny, sklápěčky nebo podvozek pro další přestavby. Základní pohonnou jednotkou je osvědčený turbodiesel o objemu 2,2 litru. Ten může mít výkon 88, 103 nebo 132 kW, přičemž obě silnější verze mohou být spojeny i s osmistupňovým automatem.

Nás ale nejvíce zajímala elektrická varianta s výkonem 200 kW, točivým momentem 410 Nm a baterií o kapacitě 110 kWh, kterou lze dobíjet stejnosměrným proudem o výkonu 150 kW (80 % za 55 minut) a střídavým o výkonu 11 kW (příští rok palubní nabíječka posílí na 22 kW). Podle Toyoty má dojezd 420 km, což by bohatě stačilo všem rozvážkovým službám, řemeslníkům i třeba stavebním firmám. Nejprve tedy sedáme do nejdelší dodávky se střední výškou střechy a plně nabitými bateriemi. Uvnitř si všímáme digitálního vnitřního zpětného zrcátka, 7“ barevného přístrojového displeje, 10“ dotykové středové obrazovky multimediálního systému s jemným zobrazováním nebo otočného ovladače převodovky. Všechny tyto prvky má elektrický max ve standardu. Rozjezdy jsou maximálně plynulé stejně jako samostatná jízda. A když dáme plný plyn, vystřelí prázdný „maxík“ vpřed jako zběsilý. Chválíme pádla pod volantem na nastavení čtyř úrovní rekuperace – při minimální hezky plachtí.

Chvilku jedeme i stovkou, ale většinou jen popojíždíme městskou zástavbou. Trasu 44 km zvládáme průměrnou rychlostí 43 km/h a se spotřebou 28,7 kWh/100 km. V baterii zbývá ještě 87 % energie na 370 km. Při plném naložení bude asi dojezd 410 km nereálný, ale i 350 km bude super.

Za volantem nejlevnější i nejdražší Toyoty Proace: Komfortní dělník i tichý rodinný obr Marek Bednář Novinky

Rodinný ideál

Oba menší užitkáče, které se prodávají i v osobních verzích, se představují s pozměněným designem přední části. Lehce je upravena palubní deska s novými budíky, multimediálními systémy nebo volanty. Bohatší je v obou případech bezpečnostní výbava zahrnující boční airbagy nebo elektronické funkce, které byly dříve za příplatek – například předkolizní systém, udržování vozidla v jízdním pruhu, automatická dálková světla, systém rozpoznávání dopravních značek, ale i zadní parkovací senzory. Prodloužená osobní verze Proace City Verso (Citroën Berlingo, Peugeot Rifter…) se vznětovou patnáctistovkou o výkonu 96 kW a osmistupňovým automatem opět ukazuje, jak příjemným společníkem dokáže být. Uvnitř najdete spoustu místa, podvozek je komfortní, kultivovaný turbodiesel má slušnou sílu a automat funguje plynule. Spotřeba 5,5 l/100 km by jistě mohla být nižší, kdybychom ve městě neposkakovali od jednoho semaforu k druhému. Zůstává i benzinový tříválec s výkonem 81 kW a slabší diesel se 75 kW.

Posun v elektrice

Výrazného technického vylepšení se dočkalo elektrické provedení s výkonem 100 kW. Upravený je elektromotor, nové jsou baterie, byť se stejnou kapacitou 50 kWh, rekuperaci lze nastavit do tří hladin pádly pod volantem a může mít i tepelné čerpadlo. Normovaný dojezd se tak zvětšil o výrazných 50 km na 330. Bereme tedy elektrické proace city v užitkové verzi. Máme nabito na 100 % a palubní počítač ukazuje dojezd 320 km. Plynulost jízdy elektrického pohonu je opět skvělá, ale podvozek je tužší a dynamika slabší než u předchozího turbodieselu. Testovací trasa nás nyní vede jen do města, takže 35 km proploužíme průměrnou rychlostí 38 km/h. Palubní počítač ukazuje průměrnou spotřebu 19 kWh/100 km, což by znamenalo reálný akční rádius 263 km.

Nový Volkswagen Transporter oficiálně: Obecně schopnější pracant s rozmanitou technikou Daniel Fuglevič Profi

Také elektrické provedení střední řady Proace se dočkalo mnoha vylepšení, která mají u verze s 75kWh baterií zajistit prodloužení dojezdu o 20 km na 350 km – lepší elektromotor, tři úrovně rekuperace. Skříňová verze by tak měla bez problémů pokrýt veškeré potřeby lokálního rozvozu zboží bez nutnosti dobíjet – stejnosměrným proudem DC to zvládne výkonem až 100 kW. Okruh s délkou 45 km projíždíme průměrnou rychlostí 39 km/h a s kombinovanou spotřebou 25,4 kWh/100 km, což znamená akční rádius lehce pod 300 km. Mrzí nás, že i při nejnižší úrovni rekuperace auto dobíjí a hodně zpomaluje. Plachtění jako u velkého maxe by bylo fajn.

Toyota zaplnila mezeru v užitkových skříňových vozech a nyní si u ní vybere každý podnikatel nebo řemeslník. A to má v záloze ještě terénní pick-up Hilux, který brzy dorazí se 48V mild-hybridem.

Toyota Proace Max Electric - První statické dojmy • Marek Bednář/Auto.cz

Plusy

Tři řady užitkových vozů

Přepravní kapacity od 3,3 do 17 m 3

Paleta pohonných jednotek

Dojezd proace max eletric

Bohatá bezpečnostní výbava

Osobní verze stále se spalovacími motory

Minusy