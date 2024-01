TEST Renault Arkana 1.6 E-Tech full hybrid 145 – Mladší tvář a nový „sportovní“ vrchol

Zmodernizované SUV kupé od Renaultu přijíždí s osvědčenými pohony a novými výbavovými stupni. My jsme testovali vrcholné provedení, které zapomnělo na zkratku R.S. Místo ní Francouzi do popředí staví znovuzrozené označení Alpine.

Design, interiér

Renault Arkana je v podstatě prvním „lidovým“ SUV kupé na trhu. Na rozdíl od ruské verze nevychází z druhé generace Dacie Duster, nýbrž stojí na platformě CMF-B, kterou Francouzi používají také u Renaultů Clio a Captur. Ve srovnání s druhým jmenovaným je arkana o nezanedbatelných 341 milimetrů delší, přičemž rozvor se liší o výrazných 81 milimetrů ve prospěch většího z francouzů.

Tomu návrháři nadělili atraktivní kabát s rychle padající linií střechy, kterou u sportovně-užitkových aut zpopularizovalo především velmi extrovertní BMW X6. Osobně mi tahle móda není příliš blízká, u kompaktního Renaultu Arkana s ní však problém nemám. Design zádě, hlavní bolístka u větších prémiových modelů tohoto ražení, se totiž podařilo zvládnout nakreslit tak, aby nepůsobila příliš odule nebo vulgárně. Také proto v Renaultu v rámci faceliftu exteriér moc neměnili, a to ani v případě přední části.

Menší clio se přitom adaptovalo na nový stylistický jazyk bez světelného „zubu“ ve spodní části hlavních světlometů. Ve výsledku se proto osvěžení na vnějšku auta podepsalo jen na malých detailech v podobě nového loga francouzské automobilky a dalších drobností.

Ty vyniknou především u nového vrcholného stupně Esprit Alpine, který se pojí výhradně se silnější zážehovou třináctistovkou se 116 kilowatty a sedmistupňovou dvouspojkou (od 795.000 Kč bez výkupního bonusu za starý vůz ve výši 30 tisíc korun) či zajímavým full-hybridem s multimódovou samočinnou převodovkou, o které jsme v testech i samostatných článcích již několikrát psali.

Vítané osvěžení

Nejvyšší linie Esprit Alpine se po estetické stránce od druhého stupně Techno odlišuje především zadním difuzorem v šedé barvě s dvojicí černých koncovek výfuku, předním sportovním nárazníkem s šedou lištou (Techno ji má v barvě karoserie), specifickými emblémy na předních blatnících, tmavší maskou chladiče (ta má proti starší verze jiný vzhled) a standardními 19“ koly Elixir. Nižší linie má o palec menší ráfky Silverstone s diamantovým efektem. Byť se jedná o drobné změny, v kovově šedé metalíze to francouzskému SUV sluší více než dříve. Působí subjektivně o chlup dospěleji.

Uvnitř se můžete těšit na tmavé čalounění se světle modrým vzorem a tmavý dekor palubní desky a výplní dveří. Volant, multimediální systém s vertikálním displejem o úhlopříčce 9,3“ a ovládání palubních funkcí zůstaly nezměněné.

Kvůli technickému základu v menších modelech zamrzí pouze jednozónová klimatizace. U auta s pořizovací cenou okolo 800 tisíc je to trochu ostudné. Pochválit však arkanu musím za udržení velkých kruhových ovladačů ventilace s naprosto jednoduchou logikou, kterou pochopí i malé dítě, což se o některých jiných modelech s výhradně dotykovým ovládáním říci nedá.

Esprit Alpine celkově potěší štědrou základní výbavou, jež zahrnuje například vyhřívaná přední sedadla i volant, elektricky nastavitelná sedadla řidiče i spolujezdce (to přitom nemají ani násobně dražší auta, případně až za tučný příplatek), adaptivní tempomat s funkcí stop&go či asistent pro jízdu po dálnici a v koloně. Osobně bych si připlatil ještě za paket City Plus za 18 tisíc (panoramatické parkování a asistent pro příčné, kolmé a úhlové parkování), audiosystém Bose s devíti reproduktory (17.000 Kč) a nějaký hezký lak v ceně od 18 do 22 tisíc. Střešní okno za 25.000 Kč mi přijde zbytečné.