TEST Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI 75 kW – Pracant se hlásí do služby

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Komu by takto vzniklý prostor pořád nestačil, může sklopit ještě sedadla v druhé řadě, případně je zcela vyjmout. Výsledkem je maximální objem zavazadelníku až 3.105 litrů, přičemž potěší velmi nízká nakládací hrana, dvojice LED svítilen v pátých dveřích a přístup bočními posuvnými dveřmi, což podstatně usnadňuje využití zavazadelníku na maximum.

Velkou předností kabiny je praktičnost, respektive dostatek prostoru. A to nejen pro posádku, ale také pro různé drobnosti. Kapsy ve dveřích jsou velmi prostorné, stejně jako středová konzola. Praktickým detailem je také polička pod střechou a přihrádka na přístrojové desce, trochu ale zamrzí, že není čalouněná nějakým měkčím protiskluzovým materiálem, jenž by zabránil otravně rachotivému a poměrně častému cestování odložených drobností.

Od výbavy ale k samotnému vozu, respektive jeho kabině, protože v exteriéru skutečně není příliš co řešit. V kapličce přístrojů vidíme klasické analogové budíky, které doplňuje menší informační panel. V palubní desce je zabudována 8,25” obrazovka multimediálního systému Composition, který potěší několika klasickými tlačítky i otočnými voliči. Ovládání klimatizace je sice pořád zabudované do displeje, ani v nejmenším mě ale nemrzela absence dotykových plošek pod obrazovkou.

Základní barva je šedá, odstín bílá Candy vyšel na 6.156 Kč. Vůz standardně sedí na 16palcových ocelových discích, ocelové sedmnáctky na testovaném kousku vyšly na 14.364 Kč. Stejně tak se připlácelo za nárazníky v barvě (6.487 Kč), střešní nosiče (5.577 Kč), černou ochranu nákladové hrany (4.544 Kč), tónovaná okna (6.156 Kč) nebo pevné tažné zařízení se stabilizací přívěsu (16.692 Kč). Na první pohled by to ale jeden nehádal, ostatně dojem základního provedení umocňují i halogenové světlomety H7, jejichž výkonnost je v dnešní době a při srovnání s LEDkovými světly skutečně jen průměrná.

Motor, jízdní vlastnosti

Do kopce podřaď

Volkswagen Caddy Maxi je nejdostupnější s benzinovým čtyřválcem 1.5 TSI o výkonu 84 kW, kombinovaným s manuální převodovkou. Zájemci o Caddy Maxi se vznětovým motorem mají na výběr ze dvou naladění 2,0litrového vznětového čtyřválce. Základní nabízí 75 kW, šestistupňový manuál a pohon pouze předních kol, zatímco silnější verze o výkonu 90 kW může mít manuál i automat a volitelně i pohon všech kol. Tedy v závislosti na výbavě.

Silnější nafťák už jsme zkoušeli opakovaně, takže tentokrát došlo na základní verzi. Motor nabízí nejvyšší výkon 75 kW v rozmezí 2750 až 4250 otáček, zatímco nejvyšší točivý moment 280 Nm je dostupný v rozmezí 1500 až 2500 otáček.

Volkswagen Caddy Maxi 2.0 TDI 75 kW

Na auto s délkou přes 4,8 metru a hmotností přes 1,7 tuny to není žádný zázrak, což ukazují i parametry dynamiky. Sprint z 0 na 100 km/h trvá dlouhých 14 sekund, kdo si ale počká, může se těšit na maximální rychlost až 175 km/h. A číslům odpovídá i charakter jízdy.

Motor má lehce hrubší chod, z nižších otáček se zvedá poměrně pozvolna, ve středním pásmu přichází nadechnutí s docela výrazným zátahem. Ve vyšších otáčkách už diesel maskuje nedostatek elánu vyšší hlučností. Zkrátka slabší nafťák ve velkém autě.

Aby to ale nevyznělo úplně špatně - pro klidnější řidiče může jít o naprosto dostačujícího společníka. Obzvlášť v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou, se kterou se snadno pracuje a řidiči dává nad autem lepší kontrolu. Po docela dlouhé době se mi ale stalo, že jsem v táhlém dálničním stoupání musel podřazovat, přičemž vůz nebyl plný ani z poloviny. Co teprve pokud by se někdo pokusil využít plnou kapacitu ložné plochy.

Co ale základní caddyně chybí na elánu, to dohání úsporností. Při lehké noze není problém jezdit se spotřebou kolem 6,0 l/100 km, přičemž na dálnici motor točí na nejvyšší převodový stupeň jen lehce přes 2.000 otáček. Snaha vymáčknout z motoru maximum života pak znamená spotřebu přibližující se více k sedmi litrům. Nicméně na konci týdenního testu jsem vůz vracel se spotřebou 6,3 l/100 km, což považuji za velmi solidní hodnotu. Díky nádrži o objemu 50 litrů se navíc nemusíte bát ani delších cest.

Komfort osobáku

Jak už bylo v minulosti mnohokrát napsáno, současná generace caddy stojí poprvé na platformě MQB, kterou sdílí s osobními vozy. Listová pera tak nahradily vinuté tlumiče, zadní náprava je však stále tuhá.

I tak je ale výsledkem poměrně komfortní jízda, která není příliš vzdálená klasickému osobáku. I na sedmnáctipalcových kolech, obutých do pneumatik s rozměrem 215/55, zvládá caddy pohodlně tlumit většinu běžných nerovností. S prázdným autem jsem se ale nemohl zbavit dojmu, že v některých rozbitých zatáčkách měla záď tendenci trochu nervózněji poskakovat.

Po stránce odhlučnění pak caddy patří spíše k průměru. Jak už jsem zmiňoval, motor má vcelku hrubý chod a ve vyšších otáčkách se umí výrazně projevit. Podvozek je odhlučněn celkem slušně, vyšší stavba kabiny ale na dálnicích znamená trochu toho aerodynamického svistu. Na boční poryvy větru ale auto příliš náchylné není a působí hezky stabilně.