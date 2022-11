TEST VW Caddy 2.0 TDI 4Motion Life PanAmericana – Schopný univerzál

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Užitkový model Caddy německé automobilky Volkswagen patří k těm, které se k nám do redakce dostávají relativně často. Díky tomu jsme mohli v rámci týdenních testů prověřit už šest různých konfigurací. Čím se nyní testované Caddy liší od těch předchozích? Dorazilo k nám ve speciálním provedení PanAmericana.

Balíček výbavy, nebo – řečí ceníku Volkswagenu – speciální model, vychází z druhého výbavového stupně Life a je dostupný pouze pro Caddy se standardní délkou karoserie. Případně je možné jej kombinovat s užitkovou verzí Caddy Cargo s totožnou délkou. V našem případě šlo o osobní Caddy Life a PanAmericana zde byla spojena s motorem 2.0 TDI v nejsilnější dostupné verzi s 90 kW. Poháněna jsou všechna čtyři kola a převodové stupně mění řidič šestistupňovým manuálem.

Označení PanAmericana odkazuje na slavnou cestu vedoucí od severu po jih Ameriky, z americké Aljašky do argentinské Ohňové země. Volkswagen Užitkové vozy toto označení v minulosti užíval u většího Multivanu, nyní však jméno zamířilo i do nabídky Caddy, v níž střídá Caddy Alltrack předchozí generace. PanAmericana přináší spíše vzhledové a především výbavové změny, než že by znamenala nějaké zásadní zásahy do techniky.

Balíček pro osobní verzi Caddy Life stojí 60.971 Kč včetně DPH a jeho zvolení v konfigurátoru značky zároveň vynutí příplatek za větší 17placová slitinová kola Colombo za 18.933 Kč. Krom toho PanAmericanu poznáte podle plastových nelakovaných nárazníků a plastových lemů blatníků, prahů a vkládaných dílů v bočních dveřích. Součástí jsou rovněž nápisy s názvem speciálního modelu na zadních posuvných dveřích a na pátých dveřích. Drobný nápis PanAmericana najdete i pod plastovou lištou mezi čelními světlomety.

Zbytek prvků zahrnutých v balíčku PanAmericana je spíše zvýhodněnou kombinací příplatkové výbavy. Zahrnuje například LED čelní i zadní světla, digitální přístrojovou desku Digital Cockpit, specifické potahy sedadel, hliníkové kryty pedálů, centrální zamykání a bezklíčkové zapalování Keyless start a další.

Plast v hlavní roli

Oplastování karoserie je náznakem toho, co najdete také uvnitř. Zde to bohužel není specifikum verze PanAmericana, ale řešení stávající generace Caddy. Když procházím fotky k tomuto testu, interiér na nich nevypadá zas tak zle, ale ve skutečnosti je definován záplavou tvrdých plastů nepůsobících zrovna hodnotným dojmem. Chápu, sedím v původem užitkovém voze a zázraky rozhodně nečekám, ale konkurence to umí lépe. Někteří konkurenti také sází na hromadu tvrdých plastů, ale výsledek v jejich podání působí hodnotněji.

Vyšší výbavové stupně sice zabalí okolí přístrojové desky a obrazovky infotainmentu do lesklého černého plastu, který sice působí o něco kvalitněji, ale zase se snadno a rychle ušpiní prachem či dotyky. Takže jsem byl ve výsledku za výhradně tvrdé a nelakované plasty vlastně rád. Pocit nižší hodnoty ovšem může být částečně dán absencí klasických tlačítek v interiéru, která jsou sloučena do dotykové obrazovky infotainmentu, kvůli čemuž je palubní deska poněkud prázdná.

Ostatně, nahrazení tlačítek dotykovým ovládáním je ve vozech Volkswagenu rozšířené řešení, což je neštěstí především proto, že není příliš dobře provedené. Opakovaně ho kritizujeme nejen my, proto se stávající šéf Volkswagenu a bývalý šéf škodovky, Thomas Schäfer, nechal slyšet, že náprava přijde v průběhu následujících dvou let. Nechme se tedy překvapit. Zatím si majitelé budou muset se současným řešením poradit. Dotyková plocha nahradila i ovládání světel vlevo vedle volantu a trochu nelogicky zahrnuje i tlačítka pro ofuk a vyhřívání skel. Alespoň v Caddy přežil volant s klasickými tlačítky.

Škoda, že uzavíratelnou schránku na vrcholu palubní desky nahradila otevřená verze, ale buďme rádi i za tu, neboť pojme poměrně velké množství drobností. Zbytek pak můžete uklidit do střešní schránky nad hlavami řidiče a spolujezdce. Ostatně s odkládacími prostory a obecně prostorností je na tom současná generace modelu Caddy dobře a provedení PanAmericana na tom nic nemění.

V prostornosti je síla

Silnou stránkou a hlavní pointou modelu Caddy je prostorný interiér. Strádat nebude řidič, spolujezdec, ani cestující ve druhé řadě. Zadní lavice je dělena v poměru 60:40 a dle potřeby můžete nejen sklápět její opěradla, ale také sedadla předklopit a zvětšit tak objem zavazadlového prostoru. Vzadu potěší sklápěcí stolky na zadní straně opěradel předních sedadel, o něco méně už absence jakékoliv možnosti otevřít okna v posuvných dveřích. Dá se za něj sice připlatit (5.083 Kč), i pak ale dostanete pouze výklopná okénka místo plnohodnotných stahovatelných.

Testovali jsme pětimístné provedení, za sedmimístné se připlácí 22.743 Kč. U vozu podobného zaměření je snad povinností pravidelné tvarování zavazadlového prostoru s rovnou podlahou i boky. V plastových výplních boků se našlo pár schránek na drobnosti a povinnou výbavu a na podlaze jsou instalována oka pro důkladnější upevnění nákladu. Za druhou řadou sedadel je připraveno 760 litrů po spodní hranu oken, respektive 1.213 l po strop. Se sklopenými zadními sedadly Caddy se standardní délkou karoserie nabízí 2.556 l do výše stropu.