Tohle se redaktorům televizního Světa motorů fakt nepovedlo!
V letošním roce jsme pro vás natočili přes třicet dílů televizního Světa motorů. A to se samozřejmě neobešlo bez přeřeků a vtipných situací, které se do vysílání nedostaly.
V roce 2025 doznal náš televizní pořad Svět motorů spousty změn. S pomocí nové produkce jsme zapracovali na formátu a po roce se vrátili k moderovaným studiím. Až do léta jsme vás společně s Martinem Vaculíkem provázeli budovou našeho vydavatelství, abyste viděli, kde vzniká nejenom televizní pořad, ale i tištěný Svět motorů, časopis Auto Tip či obsah na weby Auto.cz a Autorevue.cz. Dost jsme se u toho nachodili, proto se od podzimu „spojováky“ přesunuly do klasického studia s auto-moto tématikou.
Myslím, že změny k lepšímu šly vidět a dost tomu pomohla i jazyková příprava, kterou každý z moderátorů pořadu absolvoval. Nebýt naší lektorky Kateřiny, ani studia by nevypadala tak, jak vypadala. Při natáčení testů a reportáží jsme však byli odkázáni sami na sebe, tak jako filmový Kroupa starší při písemce z matiky. A to se neobešlo bez vtipných zádrhelů.
Chrlit na kameru věty, které mají hlavu a patu, nezakopnout u toho o vlastní nohy či vtáhnout diváka do děje během řízení auta není snadné a všechna čest patří těm, kterým se to v tom našem malém českém auto-moto rybníčku daří. Nikdo však není dokonalý a my už vůbec ne, navíc se za to nestydíme. Proto jsme se rozhodli vám to naservírovat ve více než vrchovatém množství.
Brzy na viděnou u nové řady Světa motorů!
Zdroj: Autorský text