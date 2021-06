Toyota C-HR GR Sport 2.0 Hybrid – Když vás na sport baví hlavně koukat

Před rokem a půl potěšila Toyota omlazením modelu C-HR, které kromě jiného přineslo silnější dvoulitrový hybrid. Ten už umí s vozem slušně zacvičit, takže nová, sportovně střižená výbava GR Sport dává o to větší smysl.

Design, interiér

Pojďme si na úvod zopakovat pár zajímavých čísel, která dokazují, jak moc je crossover C-HR pro japonskou značku důležitý. Toyota uvádí, že pro 68 % kupujících je to první vůz této automobilky, který si pořídí. To byl ostatně cíl výrobce – extravagantní novinkou šokovat a přivést zcela novou klientelu. Povedlo se! Modelu C-HR se u nás také mimořádně daří mezi soukromníky. Standardně je Toyota zvyklá na privátní zastoupení 42 %, v případě tohoto vozu je to však pětapadesát procent.

Už v roce 2019 se model dočkal faceliftu, který přinesl drobné kosmetické retuše, již zmiňovaný silný hybrid (ještě se k němu dostaneme) a jemné inovace kabiny. Nyní byla nabídka doplněna o sportovní provedení GR Sport. Jasně, můžete namítat, že crossover se stovkou za 8,2 sekundy nemá se sportováním nic společného, ale já budu oponovat, protože stran znásilňování slovíčka „sport“ jsme se už v automobilismu dočkali podstatně děsivějších kreací.

Když bílá sluší

Bílé lakování karoserie máme nejčastěji spojené s nejlevnějšími specifikacemi fleetových polykačů kilometrů, které mají mnoho starostí, ale hezký vzhled k nim nepatří. „Naše“ Toyota C-HR však ukazuje, že i bílé auto může být stylovkou. Obzvlášť, když doplníte kontrastně zbarvenou střechu a černé detaily. Verze GR Sport se dále vyznačuje sportovními nárazníky, tónovanými skly ve světlometech a 19“ koly z lehkých slitin. C-HR se těmito zásahy nemění nikterak dramaticky, ale šmrncovnější opravdu je.

Jinak ale platí to, co jsme si říkali při testu běžné verze. Toyota v rámci faceliftu ubrala ostře řezané křivky, takže je teď auto uhlazenější a už nepůsobí jako mimozemské zjevení. Silueta se svažující se zádí zůstává shodná, stejně jako netradiční umístění klik pro zadní dveře, které pořád dokáže řadu neautařů nachytat.

Toyota C-HR GR Sport 2.0 Hybrid

Sportovní minimalismus

Pokud auto zvenčí opravdu působí ostřejším dojmem, uvnitř zůstala většina věcí při starém. Tady ambice sportovat prozrazuje snad jen volant s perforovanou kůží a červeným prošíváním, případně čalounění Alcantarou. Jinak je to C-HR, které už dobře známe, avšak v této specifikaci s velmi bohatou standardní výbavou. Součástí je automatická dvouzónová klimatizace, elektricky ovládané sedadlo řidiče, přední a zadní senzory s parkovací kamerou či systém zabránění nárazu do překážky s brzdnou funkcí. Za perleťovou bílou s černou střechou a obouvané devatenáctky se nepřiplácí. Výbava zkoušeného exempláře je tak rozšířena jen o paket s audiosystémem JBL (+25.000 Kč) a balíček s vestavěnou navigací (+19.900 Kč).

Celkově se mi na řidičovo prostředí zvykalo snadno. Na místech, kterých se člověk dotýká nejčastěji, jsou měkčené materiály, volant má úzký věnec, ale hezky padne do ruky, a sedačky jsou pohodlné. Snad jsem jen čekal, že by mohl být samotný posez ještě o něco nižší, když se nebavíme o plnotučném SUV. Není to nic hrozného, nesedíte tu jako na posedu, přesto bych při svižnějším tempu v okreskách ocenil sedák trochu blíže zemi.

Po konvenčním provedení dědí C-HR GR Sport i některé ne tak lichotivé vlastnosti. Už pohled na svažující se střechu se stylem kupé napovídá, že místa vzadu asi nebude moc. Už já s výškou 178 cm mám „sám za sebou“ jen minimální rezervu před koleny i nad hlavou, takže kdokoliv vyšší si bude stěžovat. Kromě stísněnosti mi hodně vadil ještě nedostatek světla. I kvůli malým zadním okénkům a širokým sloupkům, což kromě jiného takřka znemožňuje výhled šikmo vzad.

Tabulky slibují zavazadlový prostor s objemem 358 litrů a troufám si říct, že vzhledem k automobilové kategorii je to tak akorát. Kufr je sice mělký, dost věcí se však vejde pod podlahu. Tam chybí rezerva a naopak přebývá klasická baterie. Kufr dostává pravidelné tvary a v nejužším místě má pořád slušnou šířku 95 centimetrů. Pod víko se vejde 184 cm vysoká postava a při nakládání těžších předmětů překonáváte hranu 79 cm. Jen obrovské víko zavazadelníku vyžaduje při otevírání trochu více síly.