Finále dlouhodobého testu: VW Golf 1.5 eTSI EVO mHEV 110 kW DSG R-Line

Slyšeli jste o tom, že koncern u svých kompaktů přešel na diskutabilní digitální ovládání? A že měl hlavně z počátku produkce velké softwarové problémy? Pokus o vtip, jasně že jste o tom všem slyšeli. Samozřejmě rozebereme i zde, v rámci finálního resumé to pochopitelně jinak ani nejde, hned na začátku ale zopakuji to, co jsem psal hned v prvním článku o dlouhodobém golfu – soužití s digitálem jsem čekal horší. I když jedna konkrétní věc mě tedy vytáčela s neměnnou pravidelností

Postartovací kolečko

Určitě má většina z vás stále auta, která nastartujete a jedete. Važte si toho, ono vám to jednou skončí. Já jsem s každým nastartováním golfu vypínal udržování v jízdním pruhu, v menu si vyvolával mapu na displej (tohle je moje úchylka, nutné to není) a čekal, až naběhne menu ventilace. Že byste si rovnou po nastartování upravili teplotu nebo nedejbože zapnuli vyhřívání sedaček, na to v nejnovějších produktech koncernu VW zapomeňte. S nejnovějšími modely (od Škodováků vím, že proběhly už minimálně tři velké softwarové upgrady) se reakce zrychlují a čekací doba zkracuje, nějakou dobu si ale stále počkáte. Já vím, že to nejsou minuty. A že se po chvilce k těm sedačkám i teplotě probojujete (můžete používat i dotykovou lištu, tu jsem však využíval jen k regulaci teploty, aktivace vyhřívání sedaček alespoň mně spolehlivě nefungovala, asi jsem špatně klepal dvojicí prstů…), ale proč? Vždyť tohle roky fungovalo na první dobrou a bez problémů. Dobře, je zde nějaký vývoj, možná samoúčelný, ale dejme tomu, že se digitalizaci do budoucna nevyhneme. Od koncernu VW bych však čekal bezprecedentně příkladný a spolehlivě fungující ekosystém, který budeme dávat konkurenci za vzor. Podobně, jako jsme léta činili s vyhlášenou ergonomií. Už jsem to tady jednou psal, myslím. Ale kamarád si kdysi koupil novou škodovku, do té doby jezdil vším možným, jenom ne koncernem VW. A po pár kilometrech mi hlásil – už vím, jak si to myslel s tím jednoduchým ovládáním. To snad nešlo vymyslet líp.

Pokud by si koupil nejnovější golf, octavii nebo leon, dost pochybuju, že by podával podobně nadšené hlášení. Spíš by nechápal, proč není ta lišta pod displejem podsvícená. Slyšel jsem, že byla. Ale pak ji v rámci škrtů u VW… škrtli. O co se vsadíme, že s faceliftem tam bude? Velice bych se přimlouval.

Nedostatků tedy několik, ale jak říkám, denní soužití bylo pro mě velmi překvapivě méně nervově náročné, než jsem si zpočátku myslel. Nekecám. Co mě ale štvalo dokonale, to byl bezklíčkový vstup. Znovu se odvolám na podpultové škodovácké informace, ale s touto fičurou si taky vývojáři a testovací jezdci užívají svoje. Nově by mělo auto svého majitele identifikovat s větší vzdálenosti a na jeho příchod se připravit. Hezká myšlenka. Bohužel se mnou měl můj golf nějaký problém a odemykání/zamykání fungovalo nejspíš podle nějakého klouzavého algoritmu. Nejvíc jsem miloval, když jsem se s plnýma rukama pokoušel dotykovou ploškou auto zamknout. Jednou to šlo a pak třeba třikrát ne. A já musel lovit klíčky a zamknout klasicky tlačítkem na plastovém výlisku. Ještě jednou se tedy budu těšit na facelift, s tímhle se mi na rozdíl od digitálu žilo velmi, velmi těžko. V poslední době jsme ale pár testovacích volkswagenů i škodovek s fungujícím bezklíčkem měli, tak se třeba blýská už teď.

Co se mi však s postupem času začalo líbit velmi, to byl minimalistický design interiéru. Vím, i z pohledu materiálů a nějakých těch přihrádek bychom v sedmičce našli jistě pár lepších řešení, styl osmičky a vlastně i zpracování mi ale velice konvenovalo. Už teď bych však pro jistotu připomněl konečnou cenovku našeho více než dobře dovybaveného R-Line kousku – konkrétní červený golf stojí 966.900 Kč…

VW Golf 1.5 eTSI EVO mHEV 110 kW DSG R-Line

Odteď je už fantastický

Určitá relativizace výše popsaného a moje mírné přimhouření oka nad přemírou digitalizace může souviset i s jednoduchým faktem, že jinak je golf prakticky bezpřipomínkově fantastické auto. To, co alespoň pro mě dělá auto stále autem, tedy pohon a podvozek, funguje skoro až dokonale.

Ještě krátká odbočka k designu karoserie – mluvě za červený kousek v R-Line paketu, jsem spokojen. Hlavně první fotky osmičky mě velmi znejistěly, dlouhodobý golf a pár GTI/GTD kousků však ukázalo, že i osmička může vypadat skvěle. U základních kousků však občas v mírných rozpacích stále jsem.

Teď už k motorizaci, která se oficiálně a plným jménem označuje jako 1.5 eTSI EVO mHEV a nabízí výkon 110 kW. Jak nepochybně víte, jde o mild-hybrid s 48V palubní síti. A já po půl ruce soužití můžu napsat, že jde o mimořádně povedenou pohonnou jednotku.

Začnu třeba skvělým odhlučněním a celkovou kultivovaností soustavy. Přitom se toho děje hodně – golf prakticky neustále spalovací jednotku odstavuje, aby ji zase v zátěži bleskově nahodil. Pak zase jede jen na dva válce. Nic z toho řidič ani posádka prakticky nevnímají, vše probíhá naprosto hladce, skoro neznatelně. Třeba kolega Jirka Baborský ze Světa motorů si stěžoval, že při konstantní rychlosti na tempomat je soustavné vypínání/zapínání pohonné jednotky otravné. Ano, zvuková kulisa skutečně mírně kolísá, což dokazuje i pohled na otáčkoměr, ale za mě je nejpodstatnější, že se opětovné zapojení benzinu děje zcela plynule, bez jakéhokoliv náznaku byť jen mírného škubnutí. A to plachtění… ještě jsem neřídil auto, které by takto plachtilo. V tomto jízdním režimu absolvujete překvapivé vzdálenosti. Nicméně, Jirkovi jsem doporučil pro příště přepnout pohon do sportovního režimu, v němž pak golf plachtí výrazně méně. A zároveň chvályhodně nedrží nesmyslně vysoké otáčky. Jde tedy o využitelný jízdní režim i pro normální cestování, přibližování. Občas jsem si na sportovní mód vzpomněl při brzdění z vyšších rychlostí, stabilně na sjezdech z dálnice. To se totiž spalovací jednotka často odporoučela, když jsem počítal s jejím brzdným účinkem. A golf pak najednou potřeboval větší tlak na pedál, aby míru zpomalování zachoval. Nebylo to úplně příjemné.

VW Golf 1.5 eTSI EVO mHEV 110 kW DSG R-Line

Spolupráce s převodovkou DSG však potěší velice, znovu bych ji označil za vzorně hladkou. Tady mívaly menší TSI motory problém, hlavně popojíždění bývalo dost uškubané, mild-hybridní technologie se postarala o zásadní vyhlazení. Stopové prvky jisté nevyrovnanosti můžete pozorovat snad jenom při parkovacích mikropohybech.

Mild-hybrid jistě také přispívá k velice čipernému zátahu z nejnižších otáček, třeba ve městě pak můžete nabýt dojmu, že to bude i na dálnici pěkný fičák. Úplně nebude, od středních otáček je už zátah spíš průměrný, zde se už stále jen patnáctistovka nezapře. Dynamicky je to příjemná, odpovídající motorizace, řekněme. Výrazný nadbytek čekat nemůžete, jakkoliv by jej nízkootáčkové schopnosti mohly avizovat.

Možná jsem tedy čekal nižší spotřebu, ačkoliv zde se pod průměry kolem 6,5 litrů podepsal hlavně zvýšený dálniční provoz. Tady spotřeba skutečně rostla, jak to tak u menších motorů bývá. Za šest se jezdit dá, ale chce to klidnější jízdu, ideálně mimo zmíněné dálnice. Já zakončil dlouhodobý test s celkovými 11.436 kilometry s průměrem 6,6 litru.

Podvozek nemá chybu

Naprosto bez výhrad a jenom absolutně chválit můžu podvozek. Dlouho jsem nejezdil s autem, jehož nastavení by mi tak vyhovovalo. Mám rád spíš tužší naladění, ale auto nesmí na nerovnostech bouchat. Vím, trochu si vymrčuju, osmičkovému golfu se však v konfiguraci hatchback, sportovní podvozek, adaptivní tlumiče (stojí pětadvacet tisíc) a progresivní řízení povedlo atakovat můj ideál. Respektive, já skutečně nemám co vytýkat. Nejčastěji jsem jezdil v individuálním režimu (ten zůstával aktivovaný i po novém nastartování, pozdravuju kolegyně octavie, které se s každým startováním vrací do normálu…), kde jsem si zvolil tužší charakteristiku tlumičů a sportovnější řízení. Nemohl jsem být spokojenější. Golf mě svou bytelností a agilitou skutečně jízdně velmi bavil, řízení je na dnešní poměry skvělé, přední nápravu skoro vnímáte, a na dírách jsem od příplatkových osmnáctek (standardem je sedmnáctipalcový rozměr) neslyšel a necítil žádnou negativní odezvu.

V tomto směru samozřejmě golfu velice prospívá jeho výsadní právo na složitější víceprvkovou zadní nápravu, které je mu dopřáno od motorizací se 110 kW včetně. Octavia s leonem ji dostávají až od 110 kW výš. Smolíček.

Levný fakt není

Cenu testovaného kousku jsem už v textu zmínil, červený golf přišel na 966.900 Kč… Podobnou částku bych čekal od Golfu GTI, tady ale máme pořád jen patnáctistovku, byť tedy mlid-hybridní, ve výbavě mi taky nic nechybělo, ale pořád je to golf s patnáctistovkou a stojí skoro milion… Základ s výbavou R-Line a testovanou mild-hybridní motorizací pak vyjde na 750.900 Kč.

Auto je to však vynikající, za mě po legendárním medvídkovi nejlepší dlouhodobák, jaký jsme kdy v Auto.cz měli. Mohl být dokonalý, jak napsal Standa Švarc v testu Golfu GTI, digitální rozhraní a softwarové těžkosti však jinak fantastické auto srážejí. Jsem velmi zvědavý na facelift, co všechno VW vyslyší a změní. Software se postupně daří dolaďovat, to u nejnovějších testovacích kousků vnímáme, ovládání koncentrované do digitální podoby by však rozhodně vylepšit šlo. Jakkoliv mě ve finále obtěžovalo míň, než jsem si zpočátku myslel. Ale to jsem už psal.

Toto tedy bylo mé shrnutí půlročního působení Golfu 1.5 eTSI EVO mHEV 110 kW DSG R-Line, tradičně jsem poprosil i své kolegy, aby se k odcházejícímu dlouhodobáku vyjádřili. Zde jsou jejich dojmy.

VW Golf 1.5 eTSI EVO mHEV 110 kW DSG R-Line

Stanislav Kolman

I když jsem z našich dlouhodobáků násobně více kilometrů nacestoval v RAVce, i s Golfem jsem stihl několik videodobrodružství. Všechna se samozřejmě týkala multimediálního systému, respektive přechodu dosud snadno ovladatelného (až blbuvzdorného) modelu na dotykové prostředí plné obrazovek.

Stěžejní je samozřejmě ta prostřední, která kromě úlohy klasického infotainmentu zastupuje i panel klimatizace a veškerých s tím souvisejících úkonů. Kromě teploty tady ťapkáním na obrazovku nastavujete intenzitu foukání, vnitřní cirkulaci a tak dále. Jak jsme si ukázali v jednom z videí, veškeré dotykové plochy lze obsluhovat i v rukavicích z různých materiálů. Horší je to s ovládáním za jízdy. Trefit se na příslušnou ikonku displeje je mnohem složitější než staré dobré otočné ovladače a fyzická tlačítka, jimiž lze funkce vozu obsluhovat i poslepu.

Jejich funkci má alespoň z části suplovat dotyková lišta pod obrazovkou. Tažením po prostřední části nastavujete hlasitost, posunem prstu na krajích pak teplotu pro levou či pravou stranu. Jsou tady i chytré vychytávky – ťuknutím dvěma prsty na část věnovanou teplotě aktivujete vyhřívání sedaček. Funkce fungovala spolehlivě, jen v poctivých lednových mrazech jsem občas zaznamenal prodlevu, případně jsem pokyn musel opakovat ještě jednou. Lišta je však za tlačítka jen slabou náplastí. Vyžaduje více pozornosti a ještě k tomu není podsvícená, takže ji v noci obsluhujete na blind.

Marketéři automobilky říkají, že fyzická tlačítka už nebudou potřeba, neboť veškeré úkony nahradí hlasové ovládání. Asistent v Golfu zareagoval na oslovení v drtivé většině případů (občas zaváhal při hlasité hudbě), ne všem našim požadavkům ale dokázal vyjít vstříc. Tak třeba na naučený povel „je mi zima“ odpověděl hbitě přidáním teploty, ale zapnout vyhřívání sedaček už nedokázal.

Tak nějak polodotyková jsou rovněž tlačítka na volantu. Kromě stisku reagují i na posun prstu, což rozšiřuje jejich možnosti, zároveň ale hrozí, že nějakou funkci aktivujete nedopatřením třeba při zatáčení. Nejotravnějšího asistenta, tedy hlídání jízdního pruhu, vypnete stiskem levé páčky a potvrzením příslušným tlačítkem na volantu. Samostatné tlačítko by se mi líbilo víc, ale pořád je to lepší, než deaktivaci hledat někde v osmém podmenu systému.

Škoda některých drobných nedostatků a snahy zdigitalizovat naprosto vše. Stačilo by pár drobných zásahů (například návrat klasického panelu klimatizace) a řidičské prostředí golfu by bylo podstatně intuitivnější. Rozlišení a kvalita barev jsou totiž na velmi dobré úrovni, to ale nutně neznamená, že skrz displej chceme ovládat úplně všechno.

David Bureš

Osmá generace Golfu je z velké části přelomová, což vedle sázky na dotykové ovládání (pro mě neintuitivní a nepraktická volba) platí také pro design. Jestli byli za něco předchůdci léta kritizováni, byl to design, kterému byla vytýkána přílišná konzervativnost, mnozí golf dokonce nazývali nudným. A tak Volkswagen na tyto poznámky zareagoval.

Nový golf tak ozvláštnil nejen nabídnutím zářivého žlutého laku Lime, který se minimálně podle jeho frekvence na golfech v pražských ulicích stal populárním, ale také oživením designu. Příď je tak ozvláštněna jakýmisi ocásky, prodloužením světlometů do boků karoserie.

Podle mého názoru to ale golfu uškodilo. Najednou už není tak nadčasový jako předchůdce, který i po letech vypadá vlastně parádně, zároveň ale není ryze módní, aby se na první dobrou zalíbil, jako to umí třeba Francouzi. Zkrátka za těch pár měsíců společného soužití jsem "našeho červeňáska" viděl parkovat vedle mnohých aut, že by se mi ale zalíbil někdy více, než to auto vedle, se snad nestalo. Příď je zkrátka podle mého názoru neforemná. Ještě že celek zachraňuje ostře řezaná záď, za níž už se rádi otočíte, stejně jako výrazná červená metalíza Kings za 18.400 Kč.

Co se pak týče interiéru, tak nové digitální prostředí nechám hodnotit Standu, mě spíše zajímají spíše ty "tradiční" vlastnosti, posaz za volantem nebo prostornost. A právě v tomto směru je to pořád ten typický, výtečný Golf, jak ho známe.

Za volantem se totiž parádně sedí. Rychle najdete optimální pozici a dobře vidíte do stran, až si říkáte, že lépe to už navrhout ani nešlo. Pochvalu zaslouží také samotné sedačky, v případě R-Linu standardně sportovní, které však stále nabízí vedle dostatečné opory i dostatečný komfort. A v rámci segmentu je to bez výhrad i na zadních sedadlech. Spolucestující si vzadu nikdy nestěžovali, každopádně logicky v Golfu Variant díky prodlouženému rozvoru dostanete více místa. Krátký golf totiž sdílí kratší rozvor 2.619 mm s Audi A3, zatímco kombi má delší 2.686mm provedení jako Seat Leon nebo Škoda Octavia. Také zavazadelník s 380 litry plně postačuje. Jeho využitelnost navíc zvyšují pravidelné tvary nebo dvojitá podlaha, v normě je i nakládací hrana.

I přes tyto prvky, nad nimiž se nepochybně u VW zamysleli, však přece jen jedna vlastnost na golfu zamrzí. Je totiž znát, že se na některých místech muselo přece jen šetřit. Minimalistická palubní deska sice na první pohled vypadá famózně, jenže na ten druhý si všimnete některých lacinějších materiálů, kterých si po těch měsících užívání všímáte stále častěji. Zamrzí i chybějící krycí roletka odkládacího prostoru ve středovém panelu (drobnosti tak musíte ukrýt do loketky) nebo dnes už nechvalně proslavené chybějící plynové vzpěry kapoty. Ne že by vám tyto detaily vyloženě chyběly, od tradičního etanolu třídy však očekáváte to nejlepší, takže si nejednou v některých ohledech řeknete, že líp už bylo.

Ondřej Mára

Na rozdíl od kolegů jsem s naším dlouhodobým golfem strávil naprosté minimum času, z toho ještě tak polovinu jako pasažér. Přesto si ani já nemohu odpustit pár poznámek.

Hned ta první se přitom vztahuje ke vzhledu našeho dlouhodobáku, který vypadá jednoduše fantasticky. Ta červená barva v kombinaci se specifikací R-Line a LED Matrix světlomety propojenými osvětlenou lištou dává autu skutečně šmrnc. A rozhodně jsem nebyl jediný, komu se tahle kombinace líbí.

Uvnitř už to ale zas taková sláva není. Golf se sice snaží zapůsobit čistým a minimalistickým designem, jenže minimum tlačítek a důraz na ovládání přes dotykový displej v kombinaci s podivnou dotykovou lištou považuji za nešťastný. Za těch pár jízd jsem se nikdy nedokázal pořádně zorientovat v infotainmentu, jehož rozhraní mi přišlo až příliš komplikované. Ty doby, kdy jste sedli do golfu a během chvíle jste věděli, jak na ovládání základních funkcí, jsou zkrátka definitivně pryč. Není to však jen problémem golfu, ale téměř všech moderních koncernových sourozenců, tedy snad jen s výjimkou Audi A3. Jenže to už se dostáváme do trochu jiné ligy.

I když – cenovka našeho dlouhodobáku mě také docela překvapila. A ne zrovna pozitivně. Za necelý jeden milion už bych si asi uměl představit i zajímavější vozy. Na druhou stranu je potřeba uznat, že golf nabízel bohatou výbavu a vždy dostatek prostoru.