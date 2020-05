Toyota GR Yaris už zná českou cenu. Za malý hatchback dáte klidně milion

Toyota na trh uvádí napjatě očekávaný super hot hatch GR Yaris, třídveřový speciál se svébytnou konstrukcí, poháněný řadovým tříválcem 1.6 Turbo o výkonu 192 kW a točivém momentu 360 N.m, kombinovaného s šestistupňovým manuálem a pohonem všech kol. Vyspělá technika už dopředu naznačovala, že cena GR Yarise nebude zrovna nízká, což se nyní potvrzuje. Toyota GR Yaris na českém trhu přijde na 899.000 korun.

To na hot hatch segmentu B není vůbec málo, na druhou stranu za tuto částku dostane opravdu silné a rychle jezdící auto. Vždyť GR Yaris zrychlí z 0-100 km/h za 5,2 sekundy a jede nejvyšší rychlostí 230 km/h. Takový Ford Fiesta ST díky tříválci 1.5 EcoBoost (147 kW) akceleruje z 0-100 km/h za 6,5 sekundy a jede nejvýše 232 km/h. Jako třídveřový model však stojí 559.900 korun.

Vedle pořádného výkonu a v segmentu unikátního pohonu všech kol navíc dostanete i slušnou porci výbavy. GR Yaris pořídíte s 18palcovými koly z lehkých slitin, dvouzónovou automatickou klimatizací, diodovými světlomety, bezklíčovým vstupem, parkovací kamerou, koženým čalouněním nebo vyhříváním předních sedadel i volantu.

Cena za tento malý hatchback navíc klidně přesáhne milion. Stačí si připlatit za některý z příplatkových laků za 17.000 korun (k dispozici je jen bílá perleť, černá a červená) a balíček Sport za 100.000 korun, který přidá samosvorné diferenciály Torsen vpředu i vzadu, závodní tlumiče nebo kovaná kola.

Na koho by ale taková verze byla až příliš ostrá, je tu ještě alternativa v podobě paketu VIP, který však nelze kombinovat se Sportem. VIP stojí 50.000 korun a jeho součástí jsou komfortní a asistenční prvky, jako je head-up displej, hlídání mrtvého úhlu, přední a zadní parkovací senzory, navigace nebo prémiový hudební systém JBL s osmi reproduktory.

Toyota GR Yaris tak na trh vstupuje ambiciózně, ve velkém stylu a my jsme hodně zvědavi, jak se tomuto hot hatchi bude dařit. Předchozí Yaris GRMN byl limitka stojící v době premiéry v roce 2017 850.000 korun, po které se jen zaprášilo. Nástupce už počtem kusů omezen nebude, přesto je kvůli ještě vyspělejší technice ještě dražší. My mu však hodně fandíme, minimálně na papíře to stojí za to a my se už nemůžeme dočkat, až se s GR Yarisem svezeme!