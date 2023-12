Toyota Hilux má nový naftový 48V mild-hybrid. Jízda v terénu tím neutrpí

Ani Toyota Hilux neunikla elektrifikaci. Nově se představuje s 48voltovým mild-hybridem přidávajícím novou sílu původnímu naftovému čtyřválci. Dokonce i s lithiovým akumulátorem se může brodit do až 700 milimetrů vody.

Toyota Hilux až dodnes unikala elektrifikaci, ale aby s velkým turbodieselem přežila i v moderní Evropě, udělala první krok vstříc zítřkům. Japonci odhalují novou modernizaci populárního užitkového pick-upu, díky níž je výkonnější a efektivnější. Toyota svůj legendární pick-up představuje se základním stupněm elektrifikace, tedy s mild-hybridní elektrifikací už známého motoru.

Nejmodernější Toyota Hilux je nově vybavena 48voltovým mild-hybridním elektrickým systémem s elektromotorem přidávajícím dalších 12 kW (16 koní) a 65 newtonmetrů k dosavadnímu výkonu pick-upu. V Evropě se Hilux prodává s přeplňovaným vznětovým čtyřválcem 2.8 D-4D o 150 kW (204 koních) a 420 newtonmetrech. Elektrická energie se ukládá do 48voltové lithiové baterie, a protože jde pouze o mild-hybrid, není k dispozici žádný režim pro jízdu čistě na elektřinu.

Toyota uvádí, že nový Hilux Hybrid 48V je s moderním mild-hybridem o pět procent účinnější než původní ryze naftový čtyřválec, ale zatím neuvádí oficiální spotřebu paliva. Částečný vliv na vyšší účinnost má vylepšený systém stop/start s kultivovanějším chováním v kolonách a automobilka zapracovala také na naladění volnoběhu. Nově jej nastavila na 600 ot./min., aby čtyřválec pracoval s méně palivem.

Nový elektrifikovaný Hilux bude současně vybaven systémem Toyota Multi-Terrain Select pro volnu šesti jízdních módů do náročnějších podmínek: Dirt, Mud, Rock, Sand, Deep Snow a Automatic, který vybere ten nejlepší ze vás podle aktuální trakce. A pokud s novým Hiluxem plánujete občasné výlety až do řeky, automobilka uvádí, že i s mild-hybridem má brodivost až do 700 milimetrů hloubky.

V Evropě se nová mild-hybridní Toyota Hilux Hybrid 48V začne prodávat v polovině roku 2024 a bude dostupná výhradně s kabinou Double Cab. Na zveřejnění oficiálního českého ceníku si ještě musíme počkat, ale zatím připomeneme, že aktuálně se u nás „nehybridní“ Hilux prodává se základní cenou od 1.047.000 Kč bez DPH.