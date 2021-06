Toyota poprvé oficiálně láká na nový Land Cruiser, představí ho příští týden

Dlouho očekávaný nástupce Land Cruiseru J200, jehož výroba probíhá od roku 2007, bude podle informací prezentovaných v prvním oficiálním traileru představen již 9. července, tedy příští středu. A podobně jako řada jiných premiér v posledních měsících, i tato proběhne on-line.

Video zveřejněné na YouTube kanálu Toyota Middle East má pouhých šest sekund a pouze zlehka poodhaluje nový tvar masky chladiče, kterou už ale díky špionážním fotografiím celkem dobře známe. Video také zmiňuje označení LC300 a dodává, že premiéra začne v 20:30 právě na kanálu Toyota Middle East.

Víc už toho šestivteřinový klip bohužel nenabízí, díky řadě úniků informací ale víme, že Land Cruiser 300 vyroste na platformě TNGA-F a přijde o klasický atmosférický motor V8. Ten by měl pod kapotou nahradit zážehový 3,5litrový motor V6 s dvojicí turbodmychadel, zatímco zájemci o vznětové motorizace budou moci sáhnout po 3,3litrovém dieselu V6.

Benzínový 3,5litrový šestiválec ovšem nebude žádný slaboch, podle uniklých tabulek bychom se měli dočkat výkonu 305 kW a točivého momentu 650 Nm, zatímco diesel nabídne 225 kW a 700 Nm točivého momentu. Obě motorizace budou údajně spojeny s 10rychlostní automatickou převodovkou, která bude výkon posílat na osvědčený systém pohonu všech kol.

Nová generace by měla nabídnout rozvor 2850 mm, rozměry exteriéru se však mohou nepatrně lišit s volbou výbavy. Zatímco standardní LC300 by měl měřit 4985 mm na délku, v nové verzi GR Sport by délka měla narůst na 4965 mm (zřejmě kvůli upraveným nárazníkům). Na výšku by měl vůz měřit 1945 mm, zatímco na šířku cca 1990 mm.

Novinkou by měla být také hliníková střecha, snižující hmotnost i těžiště, nebo palivová nádrž zmenšená o 15 litrů, čímž automobilka opět oseká pár kilogramů. Menší V6 by navíc neměla být tak žíznivá jako V8, takže i s menší nádrží nabídne Land Cruiser 300 jistě solidní dojezd.

Parametry jako světlá výška a nájezdové úhly by měly víceméně odpovídat současné generaci Land Cruiseru 200, respektive nepůjde o žádná výrazná vylepšení. Rámová konstrukce vozu pak bude zřejmě sdílena i s novou generací pick-upu Toyota Tundra, což by mělo být zárukou vysoké pevnosti a odolnosti.

Designové změny exteriéru byly spíše drobnější, ovšem v interiéru se toho změnilo opravdu hodně. Automobilka přepracovala středovou konzolu, na palubní desku posadila nový 12,3“ displej infotainmentu, upravila rozmístění ovládacích prvků, přidala audio-systém JBL se 14 reproduktory a cestující na zadních sedadlech se mohou těšit na dvojici tabletů s úhlopříčkou 11,6“.

Land Cruiser také nově nabídne čtyřzónovou automatickou klimatizaci, průhledový displej nebo kameru na podvozku, která usnadní jízdu v opravdu náročném terénu. Sportovně laděná verze LC300 GR Sport pak zřejmě jako jediná nabídne technologii elektronického podvozku KDSS nebo přední a zadní uzávěrku diferenciálu.

Nová generace velkého Land Cruiseru 300 tak bude rozhodně zajímavým strojem, který by měl uspokojit zákazníky toužící po komfortu i luxusu. Prozatím se však zdá pravděpodobné, že stejně jako předchozí série 200 nebude na českém trhu nabízen oficiálně. S trochou snahy je však i tento problém řešitelný.