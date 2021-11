Toyota Yaris se už vyrábí v Kolíně. Výroba jednoho kusu zabere asi osm hodin

Toyota tento týden oficiálně spustila sériovou výrobu modelu Yaris ve své české továrně v Kolíně-Ovčárách. První sériový vůz sjel ze zdejší montážní linky v úterý 9. listopadu 2021 ve zhruba 10:20. Pro závod je to historický milník, poprvé ve své existenci vyrábí auto s hybridním pohonem, navíc se zcela jinou konstrukcí než dosud.

Zahájení výroby Yarise v Kolíně je součástí letošních změn této továrny. Závod dosud známý jako TPCA na začátku roku plně přešel pod kontrolu Toyoty, přejmenoval se tak po vzoru dalších továren automobilky na Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) a proměnil výrobní portfolio. Toyota ukončila spolupráci s Citroënem a Peugeotem v oblasti miniaut, a tak se tu letos přestanou vyrábět jejich modely C1 a 108. Aygo naopak zůstane, nově ho v portfoliu doplňuje právě Yaris.

Ten se měl v Kolíně začít vyrábět podle původních plánů už v srpnu. Pandemie koronaviru ale s následným nedostatkem výrobních komponentů negativně ovlivnila výrobu, a tak se závod raději zaměřil na dokončení dříve objednaných vozů. Proto se Yaris v Česku začíná sériově vyrábět až v listopadu.

Pro kolínskou Toyotu je to historický milník. Poprvé v historii bude závod v Kolíně-Ovčárách vyrábět automobil s hybridním pohonem. Navíc vůbec poprvé budou z montážní linky sjíždět dva modely se zcela jinou konstrukcí. 108, C1 a Aygo sice měly jinou vizáž, jejich technický základ byl ale shodný. To Yaris se proti současnému Aygu liší, je o segment větší a používá modulární platformu TNGA GA-B. Na tu nicméně přejde i nové Aygo X, které se v Kolíně začne vyrábět v roce 2022. K prodejcům se tento maličký crossover má dostat někdy na začátku června.

Právě tyto změny si vyžádaly investice ve výši 4,5 miliardy korun. Ty byly použity na vybudování nových hal, použitých jak pro logistické účely (např. sklad baterií pro hybridní provedení), tak pro předvýrobu vybraných částí vozidla. Továrna se přitom na zahájení výroby Yarisu připravovala asi tři roky.

V rámci změn byli zapojeni noví dodavatelé, část jich je z Česka, někteří jsou ale i z Japonska, domoviny Toyoty. Navíc tu bylo přijato na 1.600 nových zaměstnanců.

Toyota Yaris se bude přitom i nadále vyrábět také ve francouzské továrně Valenciennes. Obě továrny budou schopné vyrábět jakoukoliv variantu vozu, z důvodu logistiky se ale předpokládá, že si závody rozdělí vybrané specifikace. Také se nabízí to, že kvůli logistice bude francouzský závod obsluhovat nejbližší západoevropské trhy, zatímco ten český spíše středoevropské trhy. Generální ředitel závodu TMMCZ Robert Kiml nicméně zdůrazňuje, že oba Yarisy vyráběné ve Francii a České republice jsou zcela shodné z hlediska kvality výroby nebo výbavy. Některé komponenty ale mohou pocházet od jiných dodavatelů, přestože vypadají stejně.

Yaris se v Kolíně vyrábí na stejné lince jako Aygo a spol. Od slisování montáž zabere asi osm hodin. Kvůli komplexnější technice se však na některých stanovištích montuje v jeho případě více komponentů. Továrna každopádně vyrábí modely podle potřeby, neznamená to tak, že by vznikaly v určitém taktu, třeba deset Yarisů za sebou a následně deset kusů Ayga.

Nadále je pak využívána metoda just-in-time, kdy kolínský závod má minimální sklady - velká část komponentů míří po dovozu od dodavatelů rovnou na montážní linku. Na místě jsou zhruba díly jen pro zhruba 400 automobilů. Toyota nicméně vlivem pandemie koronaviru a s tím souvisejícím nedostatkem dílů upravila logistiku, metodě just-in-time nicméně stále věří. Pokud se aktuálně nic nestane, TMMCZ má zajištěný dostatek výrobních dílů do konce roku.

Platí nicméně, že do budoucna se výroba TMMCZ rozdělí půl na půl mezi Yaris a nové Aygo. Aktuálně tu vzniká 700 až 800 aut denně, do budoucna by to pak mohlo být až 980 vozů denně. Z montážní linky přitom sjíždí jedno auto každých 67 sekund. První sériový kousek, červený hybrid, zůstane továrně.

Zahájení výroby Toyoty Yaris souvisí také se snahou o co nejefektivnější využití kolínského závodu. Díky výrobě dvou modelů továrna nebude tolik závislá na životním cyklu jediného modelu, a tak bude snazší účinněji naplnit výrobní kapacitu. Výroba aktuálního Citroënu C1, Peugeotu 108 a Toyoty Ayga mimochodem skončí do konce roku. Objednávky na trojici aut jsou už ukončeny.