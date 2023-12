Tři nejlepší a jedno nejhorší auto roku 2023 podle Lukáše Volšického

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Život motoristického novináře je plný aut, ať už jsou obyčejná nebo opravdu zajímavá. Když jsem už koncem listopadu začal přemýšlet a vyhodnocovat, jakými nejlepšími novými auty jsem se letos svezl, začal jsem váhat. Lépe řečeno, když jsem přemýšlel o nejlepších třech autech letoška, u prvních dvou jsem si byl okamžitě jistý. Nepřekvapivě jsem však záhy zjistil, že vůbec nejtěžší je vybrat to poslední, třetí auto.

Dovolím vám lehce nahlédnout do mého každodenního života, když uvedu, že letos jsem s „novinářskými“ auty ujel přes 35 tisíc kilometrů a celkem měl v rukách přibližně devadesát aut. A vybírání trojice těch nejlepších z nich bylo o dlouhém přemýšlení a hledání důvodů, proč by se na tomto seznamu měla objevit. O prvním z nich jsem si byl jistý od prvního nastartování, to druhé soupeřilo s praktičtějším „sourozencem“ a vůbec nejdelší rozhodování si vyžádalo to poslední.

To poslední vám totiž pomůže ujistit se v tom, že jste ty předcházející dvě opravdu vybrali správně a zaslouží si své tituly. A už to nebudu moc prodlužovat, takže se rovnou pojďme podívat na trojici letošních vítězů.

Zlato: Lamborghini Huracán Tecnica

Těch přibližně 25 hodin s loňskou novinkou Lamborghini Huracán Tecnica bylo doslova splněným snem. Jedno z posledních čistě spalovacích Lamborghini jsem si jel půjčit až do jeho rodiště v italském městečku Sant’Agata Bolognese nedaleko Modeny, abych se s ním následně vypravil objevovat krásy toskánských okresek. Italské supersporty jsou mou vášní už od dětství a každá vteřina za volantem Huracánu byla nezapomenutelná.

Představte si, že sedíte v karbonovém monokoku ve skořepinovém karbonovém sedadle a v rukách máte Alcantarou obšitý volant. Těsně za vašimi zády pracuje vysokootáčkov atmosférický 5,2litrový vidlicový desetiválec o 470 kW (640 koních), jehož výfukové klapky se při každém větším sešlápnutí otevírají naplno a umožňují mu hlasitě řvát. I tak málo stačí k tomu, aby se exkluzivní placka stala tím nejúžasnějším, co jsem si letos mohl vyzkoušet. Tecnica je nepochybně mým autem roku!

Stříbro: BMW M3 Competition Touring

O prvním místě pro Lamborghini jsem si byl od začátku jistý, ale už na druhé pozici jsem začal váhat. Nové BMW M3 Competition Touring totiž soupeřilo o stříbro s už minulým BMW 540d xDrive Touring, se kterým jsem letos v létě vyrazil do sídla BMW a muzea značky v Mnichově. Častá jízda dvoustovkou po prázdných německých dálnicích s reálnou spotřebou okolo sedmi litrů na sto kilometrů u mě dodnes zůstává argumentem, že i velké naftové šestiválce jsou úsporné.

Vraťme se však k „M-trojce“, protože ta je dalším splněným snem, tentokrát většiny benzinových nadšenců. Když se v Mnichově definitivně rozhodli spojit nejrychlejší „trojku“ s tělem praktického rodinného kombi, všichni jsme ji nadšeně vyhlíželi. A když se konečně objevila v naší redakční garáži, rozhodně nebyla zklamáním. BMW M3 Touring je mým ideálním rodinným autem, kdybych nemusel řešit pořizovací a provozní náklady – kombinuje 510 koní (375 kW) výkonu s 500 litry objemu zavazadelníku.

Bronz: Honda CR-V 2.0 e:HEV AWD

Obsadit poslední místo na mém seznamu nejlepších aut roku 2023 bylo asi nejtěžší. Vybrat z luxusních, rychlých a drahých aut umí asi opravdu každý, ale cíleně jsem chtěl, aby třetí auto na tomto seznamu dávalo smysl a bylo i relativně „dostupné“. Bronz si nakonec odváží nová Honda CR-V, která přinesla velká mezigenerační vylepšení – je prostorná, praktická, komfortní, luxusně vybavená a má příjemně nenáročný moderní hybrid.

Letos jsem si vyzkoušel standardní hybrid e:HEV i výkonnější plug-in hybrid e:PHEV a říkám, že bych za všech okolností sáhl po nenabíjecím modelu s pohonem všech kol. Nejsem příznivce tankování i nabíjení současně a motorizace 2.0 e:HEV není o moc dynamicky slabší než plug-in hybrid a i po dálnicích jezdí s přijatelnou spotřebou do sedmi litrů na sto kilometrů.

Zklamání: Fiat Tipo 1.5 GSE T4 MHEV

Výběr trojice nejlepších aut právě končícího roku 2023 bylo příjemnou chvílí letošní rekapitulace, ale jaké naopak bylo to úplně nejhorší? Nemusel jsem o tom dlouze přemýšlet. Zklamáním letoška pro mě je lidový Fiat Tipo s mild-hybridem 1.5 GSE T4.

Italům se vývoj mild-hybridu pro Tipo nepovedl natolik, že když stisknete tlačítko „e-Auto Off“ a „odpojíte“ elektrickou část pohonu, je výrazně příjemnější. S aktivovaným elektropohonem cuká při připojování/odpojování spalovacího motoru, dvouspojková převodovka škube při rozjezdech i kolonách, a když chcete brzdit, dostanete kousavé brzdy. V kombinovaném režimu se pak ani neumí rozjet bez váhání.

Co závěrem? Tohle byla rekapitulace mých nejlepších a nejhorších aut za letošní rok 2023. To první je dokonalou řidičskou hračkou, když se neohlížíte na peníze, druhé je pro tatínky s nestárnoucí duší a srdcem a třetí je racionální volba, která aktuálně soutěží i v prestižní české anketě Auto roku 2024. A to nejhorší? To bylo absolutním zklamáním.