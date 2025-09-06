Trump se s Japonci dohodl na nižších clech na auta. Korejci naopak stále platí více
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal nařízení o zavedení nižších cel na japonské automobily. V případě korejských značek zatím platí původních 25 %.
Celní válka, kterou se zbytkem světa vyvolal americký prezident Donald Trump,výrazně rozvířila ekonomické vody. Z původních hodnot se však například Evropské unii podařilo dohodnout kompromis. Na vybrané zboží včetně automobilů tak místo původních 27,5 procent platí pouze 15procentní přirážka.
Totožnou výši se podařilo vyjednat také Japoncům, pro které jsou Spojené státy jedním z absolutně nejdůležitějších trhů.
Dovozní clo díky tomu ze současných 27,5 % klesne na 15 procent. Podle agentury Reuters krok znamená úlevu nejen pro firmy jako Toyota, Honda nebo Nissan, ale i pro celou japonskou ekonomiku závislou na vývozu.
Rozhodnutí o snížení cel na dovoz japonských automobilů a dalších produktů padlo v červenci. Nařízení vstoupí v platnost sedm dní po podpisu a bude platit zpětně na zboží dovezené do Spojených států od 7. srpna.
Nařízení zároveň potvrzuje, že Japonsko ve Spojených státech investuje 550 miliard dolarů (11,5 bilionu Kč). Uvádí také, že 15procentní clo na japonský dovoz dohodnuté v červenci se nebude připočítávat k vyššímu clu, které se týká hovězího masa. Na položky, které dříve podléhaly clům nižším než 15 procent, se bude nově 15 procent uplatňovat.
Trumpova cla snížila japonský export a tvrdě zasáhla japonské automobilky. Toyota minulý měsíc oznámila, že kvůli nim očekává ztrátu téměř deset miliard dolarů.
Nařízení znevýhodňuje konkurenční jihokorejské automobilky. Americká cla na dovoz jihokorejských automobilů totiž zůstávají na úrovni 25 procent, což japonským výrobcům dává velkou konkurenční výhodu. Alespoň prozatím.
Zdroj: ČTK a autorský článek, video a foto: auto.cz