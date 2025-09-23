Turecko následuje Trumpa a zavádí cla na dovoz aut. Nejvíce se dotknou elektromobilů
Turecko následuje trend obchodního protekcionismu. Od letošního podzimu začnou platit nová cla na dovážené automobily, jejichž výše se bude odvíjet od typu pohonu i minimální sazby v peněžním vyjádření.
Příchod čínských automobilek pořádně zamíchal kartami na evropském trhu – jako uragán, jehož sílu ještě posiluje eskalace kolem cel uvalených Spojenými státy na importované vozy. Turecko pochopilo, že je třeba si domácí automobilový průmysl chránit, a také se přiklonilo k uvalení cel na vozidla vyrobená mimo země Evropské unie a státy, s nimiž nemá Turecko podepsanou dohodu o bezcelním obchodu.
Není divu – automobilový průmysl tvořil loni 5,5 % HDP Turecka, které je čtvrtým největším producentem aut v Evropě. Ročně se jich tu vyrobí na 1,47 milionu kusů, přičemž mezi největší závody patří Ford Otosan. Dále se zde vyrábějí toyoty, hyundaie, renaulty, fiaty, užitkové dodávky skupiny Stellantis a elektromobily lokální značky Togg.
Zprávu o zavedení cel uveřejnilo v Úředním věstníku turecké ministerstvo obchodu v pondělí s tím, že nařízení vstoupí v platnost po uplynutí lhůty 60 dní. Importéři si budou muset dávat pozor na druh auta, protože podmínky nejsou pro všechny stejné.
Automobily se spalovacími motory a hybridy podléhají 25% clu, nebo částce v přepočtu 125.000 Kč – záleží na tom, která z variant je vyšší. Na plug-in hybridy se vztahuje 30% přirážka, případně navýšení o 145.000 Kč. V případě elektromobilů je procentuální poměr stejný, ale minimální částka se zvyšuje na 175.000 Kč. Tento systém bude platit i pro vozy dovážené z USA, jež podléhaly od roku 2018 60% clu. Rovněž bude fungovat „přechodné období“ pro automobily, jejichž import už probíhá nebo byl smluven za předešlých podmínek.
Novinka se nejvíce dotkne hlavně japonských a korejských značek. Pro už tak zesláblý Nissan je to další překážka a určité problémy to představuje i pro Toyotu, Hondu, Kiu a Hyundai – i když ten bude v tureckém Izmitu od srpna 2026 vyrábět Ioniq 3. Také čínský BYD zde staví novou fabriku, jejíž provoz se rovněž rozběhne příští rok.
Cílem je nejen ochránit vlastní průmysl, ale i přimět automobilky, aby v Turecku investovaly do lokální výroby, která zvyšuje HDP a přináší zaměstnanost a vyšší daně do těžce zkoušené turescké státní kasy. Ta v posledních letech krvácí zejména kvůli vysoké míře inflace, jež navzdory aktuálnímu poklesu v září stále dosahuje více než 35 procent.
Zdroj: Electrive, Turkiye today, video: Škoda, foto: Ford