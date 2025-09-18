Uložené, nebo všechny přijímané stanice? Nastavení triviálně jen vypadá
Některá auta umožňují nastavit, zda tlačítka na volantu budou procházet všemi přijímanými stanicemi rádia, nebo jen těmi uloženými. Pomozte mi pochopit, proč by někdo chtěl procházet desítky přijímaných místo hrstky těch, které rád poslouchá.
Kdykoliv sednu do nového testovacího auta, dobře dvacet minut si hraju s infotainmentem. Hledám, co se kde dá nastavit, šteluju ambientní osvětlení a v neposlední řadě ukládám několik stanic rádia, které často poslouchám, na první místa. Ve svých starých autech to mám na tlačítkách, v nových to je často jen v displeji, ale snad vždy je možnost přeskakovat mezi stanicemi tlačítky na volantu, resp. v případě Renaultu kolečkem na ovladači rádia pod ním.
Rádio poslouchám docela často kvůli zprávám, ale také abych si rozšířil hudební obzory (aspoň v těch chvílích, kdy hraje něco jiného než „Dívka s perlami ve vlasech“ od Omegy, vždyť víte, taková ta roztahaná, co ji přezpíval Aleš Brichta se stejným názvem). Jenže nechci si je rozšiřovat zas tak moc, abych mezi Radiožurnálem a Beatem, které mám vždy na pozici 1 a 2, čudlíkem procházel všechny přijímané stanice.
Auta koncernu Volkswagen, myslím, že i BMW a dost možná pár dalších značek umožňuje zvolit, jestli budete tlačítky na volantu přepínat mezi uloženými stanicemi, anebo mezi všemi přijímanými. Nejeden volkswagen či cupra, když do nich sednu, jsou nastavené tak, že přeskakují mezi všemi přijímanými stanicemi. Přitom nejsem první, kdo s tím autem jezdí, takže někdo přede mnou musel chtít procházet všechny přijímané stanice, a těch jsou na DAB v Praze vysoké desítky, místo svých několika uložených.
Kam tím vším mířím? Snad nikdo neposlouchá opravdu všechnu hudbu, od Evy a Vaška nebo Luneticu, přes Ewu Farnou, Imagine Dragons, Mozarta, Tiësta, Motörhead nebo Dragonforce až ke Cradle of Filth či Amon Amarth. Ty poslední tři tedy v rádiích moc často člověk neslyší, ale pointa je vám jistě jasná – nechápu, kdo by mohl potřebovat procházet všechny uložené stanice. Jsem rád, že ta možnost volby existuje, jen nechápu, kdo a proč využije procházení všemi přijímanými stanicemi.
Proč tedy nejsou tlačítka na volantu nastavená primárně tak, aby procházela uložené stanice? Používá někdo reálně možnost procházení všemi uloženými stanicemi? Prosím, hlasujte v anketě a rozepište se v komentářích – jak vy, kteří se mnou souhlasíte, tak i vy s názorem přesně opačným. Třeba nám všem rozšíříte obzory.
