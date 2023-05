Unikátní srovnání BMW M4 a Chevroletu Corvette C8: Tohle jen tak neuvidíte!

Vše je otázkou perspektivy. Někomu stačí nebe nad hlavou a láska k životu, u jiného nic nepřekoná výkon - a další se v životě neobejde bez všeho výše jmenovaného.

Právě pro takové bonvivány máme dvě zajímavé možnosti: BMW M4 Competition Cabrio a Chevrolet Corvette Cabrio - dva špičkové kabriolety. Ale je to střet dvou světů. Řadový šestiválec biturbo versus atmosférický osmiválec, čtyřmístný kabriolet versus otevřený dvoumístný sporťák, čtyřkolka proti zadokolce - na první pohled se M4 Competition xDrive Cabrio a Corvette Cabrio skutečně zdají být nesrovnatelné. V zájmu spravedlnosti je však třeba říci, že alespoň poměr výkonu a hmotnosti je na podobné úrovni. M4 se 375 kW vozí při hmotnosti skoro 1,9 tuny pět kilogramů na kilowatt, u corvette je to jen o 200 gramů méně.

A nesrovnatelnost soupeřů se projevuje i v jejich charakteru. Oba mají zcela jedinečného ducha s velmi dlouhou tradicí, z níž se vyvinuly automobilové ikony. Pokud jste navíc měli tu čest řídit téměř všechny staré i nové zástupce těchto dvou dynastií - včetně jejich nejsportovnějších verzí -, muselo v průběhu mnoha let vzniknout určité pouto.

Video se připravuje ...

Další paralelu lze spatřovat ve více či méně revolučním zpracování základních ingrediencí. Corvette se od roku 1953 drží osmiválce s rozvodem OHV, ale v modelu C8 se z ochočeného sportovního vozu s motorem vpředu změnila v progresivní sporťák s agregátem uprostřed. BMW M3, jehož dvoudveřový nástupce a odnož se od roku 2014 jmenuje M4, bylo vždy ohledně pohonu flexibilní. Od původního čtyřválce přes řadový šestiválec a atmosférický osmiválec se během své čtyřicetileté historie propracovalo až k modernímu řadovému šestiválcovému biturbu. Za malou revoluci lze považovat použití pohonu všech kol xDrive v modelech Competition od roku 2021.

Technická data Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet 3LT Motor zážehový vidlicový osmiválec Objem 6162 cm3 Výkon 354 kW při 6450/min Točivý moment 613 N.m při 4600/min Pohon zadních kol Převodovka samočinná osmistupňová Pneumatiky 245/35 R 19-305/30 R 20 Brzdy přední/zadní 345/350 mm Vnější rozměry 4634 x 1934 x 1234 mm Rozvor 2722 mm Pohotovostní hmotnost 1709 kg Zavazadlový prostor 357 l Zrychlení 0-100/200 km/h 3,5/13,2 s Nejvyšší rychlost 296 km/h Spotřeba v testu 13,0 l/100 km Cena od 107 980 euro (2,55 milionu Kč)

Výkonné motory jsou fajn, jenže kabriolety hlavně za krásného počasí přímo vybízejí ke klidné jízdě. I výkonný otevřený vůz by tak měl být rozhodně schopen nabídnout to nejlepší také při klidné jízdě. Zvláště když na závodní dráhu oba vozy, vzdor svým schopnostem, určeny moc nejsou. Při základní ceně přes 2,5 milionu navíc asi ani nebudete chtít příliš riskovat. Realita našeho testu znamenala teplotu pět stupňů a zataženou oblohu. Takže procedury měření a focení na letišti byly zábavné jen v omezené míře. Aspoň že to kompenzovala výbava. U BMW M4 Competition Cabrio zajišťují nejlepší jízdní výkony takové příplatkové prvky jako kovaná kola o velikosti 19 a 20 palců se sportovním obutím Pirelli Pilot Sport S, skořepinová sedadla M Carbon a karbon-keramické brzdy, které dále podporuje balíček M Driver's Package. Ten zahrnuje trénink na závodní dráze a také zvýšení maximální rychlosti na 280 km/h - u kupé je to 290. Máme zde také karbonový exteriérový paket M (112.450 Kč), který kromě pěkných příplatkových dílů obsahuje boční přívody vzduchu a zadní difuzor s optimalizovanou geometrií. Cena mnichovského modelu v této specifikaci pak vychází minimálně na 3,2 milionu.

Corvette Stingray Convertible se k zákazníkovi skrze oficiální dovozce dostane vždy s paketem Z51 Performance, který je zahrnut v základní ceně 107.980 eur (zhruba 2,55 milionu korun). V něm najdete vychytávky typu sportovního odpružení, slicků Michelin Pilot Sport 4S, elektronicky řízeného diferenciálu nebo sportovního výfuku a také zadní spoiler a přední splitter Z51. V testovaném exempláři osazená sedadla (rovněž součást paketu Z51) byla prostřední ze tří možností (GT1, GT2 a Competition Sport) a měla nabízet dokonalý kompromis mezi pohodlím na dlouhé vzdálenosti a jistotou posazu na okruhu. Jako relevantní příplatková výbava se nabízí adaptivní odpružení Corvette Magnetic Selective Ride Control a zde přítomná sada litých kol s dělenými paprsky v povrchové úpravě Carbon Flash. Výsledná cena je pak 108 930 eur (2,58 milionu korun).

Souboj mezi osmiválcem a řadovým šestiválcem s téměř stejným výkonem nepřináší pouze předvídatelné výsledky. Dvakrát přeplňovaný motor M4 například po krátké fázi řazení bleskově vytvoří obrovský tlak i v nízkých otáčkách, což subjektivně umocňuje dojem ze zrychlení. Osmiválec Corvette s typickým tepajícím zvukem a rovnoměrně rostoucím zátahem zase působí analogověji, čitelněji a na povely plynu reaguje mnohem spontánněji než biturbo.

Technická data BMW M4 Competition Cabrio xDrive Motor přeplňovaný zážehový řadový šestiválec Objem 2993 cm3 Výkon 375 kW při 6250/min Točivý moment 650 N.m při 2750-5500/min Pohon všech kol Převodovka samočinná osmistupňová Pneumatiky 275/35 R 19-285/30 R 20 Brzdy přední/zadní 400/380 mm Vnější rozměry 4794 x 1887 x1395 mm Rozvor 2857 mm Pohotovostní hmotnost 1893 kg Zavazadlový prostor 385 l Zrychlení 0-100/200 km/h 3,4/12,3 s Nejvyšší rychlost 280 km/h Spotřeba v testu 10,6 l/100 km Cena od 2 746 900 Kč

Zcela očekávaně dává BMW corvettě desetinu sekundy při zrychlení na stovku a téměř celou (0,9) při akceleraci na 200 km/h, navíc se svým osmistupňovým automatem dominuje také v pružnosti. V detailech ale zámořský vůz boduje kratšími časy řazení své osmistupňové dvouspojkové převodovky a mnohem lépe vyladěným systémem Launch Control, pomoc při rychlém rozjezdu se ukazuje jako dokonale vyvážená a také vytrvalá. Jestliže corvette s pohonem zadních kol zvládá rozjezd beze ztráty přilnavosti, tak ústrojí M xDrive je na tom minimálně stejně, jak se ostatně dalo očekávat. Po rychlé jízdě však bavorák i přes nízké venkovní teploty toužil po chlazení…

M4 se chlubí karbon-keramickými brzdami, zatímco o 184 kg lehčí stingray jde tradičně do boje s ocelovými kotouči. Ze stovky ale oba vozy zastaví hbitě, brzdné dráhy se za studena pohybují kolem 34 metrů a za tepla okolo 32,5. Na první pohled nesrovnatelné vozy se tak zdají být docela blízko, ale zásadně odlišné jsou jejich charaktery. Corvette C8 s nyní méně zatíženou přední nápravou je velmi agilní, lehkonohé a plnokrevné sportovní auto, který vyžaduje řidičovu plnou pozornost přímějším řízením, tužším odpružením a ve vyšších (dálničních) rychlostech hlučnějším podvozkem. Díky většímu rozsahu adaptivního odpružení se BMW projevuje jako komfortnější cestovní stroj, z něhož se stisknutím tlačítka stane drsné okruhové náčiní. Překvapivé je také to, že v M4 Cabrio s látkovou střechou uslyšíte ve vyšších rychlostech méně aerodynamického hluku než v corvette s kovovým skládacím hardtopem. Stažení elektricky ovládaných kapucí trvá u obou aut zhruba stejně – okolo 17 sekund.

Autor: Richard Herbich

Zdroj a foto: Auto Bild a archiv