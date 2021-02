V návodech vozů koncernu VW už nenajdete specifikace olejů: Proč ty tajnosti?

Návody k obsluze vozů koncernu VW přestaly uvádět přesné specifikace olejů ke konkrétním motorům. Zjišťovali jsme, co se tím sleduje a kdo zákazníkům poradí. Konkrétní informace přinášíme i my.

Je to paradoxní situace, zákony, vyhlášky, smluvní podmínky či návody jsou čím dál rozsáhlejší, ale nejpodstatnější informace jsou v nich často utopené, nebo zjednodušené natolik, že pozbývají smyslu.

Bohužel se to týká i jinak přehledných návodů k obsluze u vozů koncernu VW. Typický uživatel, který již roky přesedá mezi škodovkami, volkswageny, seaty či audi, je sice často nečte, ale ví, že tam vše podstatné najde. Typickou věcí byla právě specifikace oleje pro daný model a motor, málokdo si ji pamatuje z hlavy. Když se pak rozsvítila kontrolka nízkého stavu oleje, i pravověrní odmítači návodů potupně nalistovali a u nejbližší benzinky si koupili správný olej. Tak tomu bylo ještě v brožurách z roku 2018, třeba u minulé octavie.

Hlavně jen půllitr

Následně přišla změna a nyní se u současných modelů dočtete, že můžete dolít olej specifikace VW 504 00/507 00 či VW 508 00/509 00, ale jen maximálně 0,5 litru mezi jednotlivými servisními intervaly. Který z těch dvou olejů je správný pro váš motor, to si máte ověřit v autorizovaném servisu.

Je to přesně věc, kterou chcete řešit o půlnoci při cestě na dovolenou. Bez informace v návodu vám nezbude než dolít půllitr něčeho naslepo a mít poloviční šanci, že jste se netrefili (tím, že minimální láhve jsou litrové, je vám pak druhá polovina drahého oleje k ničemu).

Volejte o pomoc

V návodu o pár řádek jinde se přitom dočtete, že spotřeba oleje může dosahovat až 0,5 l/1000 km. Jinými slovy v rámci třicetitisícového intervalu si vůz může říct až o 15 litrů oleje. Jistě je to extrém, ale podle příručky v pořádku. Běžně se však stává, že mezi prohlídkami je potřeba dva litry doplnit. Specifikaci tedy potřebujete nutně znát.

Místo toho vám návod řekne „něco tam nalijte, ale radši ne moc, dost možná je to špatně“. A přidává onu kouzelnou radu, že si máte zavolat do servisu. Jak nám potvrdili přejímací technici, takových dotazů přibývá a v průměru dostává každý z nich jeden denně.

Co na to automobilky? „Zjednodušení“ pro lidi

Proč informace z návodů zmizely, na to jsme se zeptali přímo ve Škodovce i u importérů ostatních koncernových značek. Pavel Jína (na snímku), tiskový mluvčí, odpovídá za Škodu Auto takto: „Zákazníci měli možnost zvolit pro svůj vůz flexibilní, nebo pevný interval výměny oleje, u nichž se specifikace maziva lišila. Někteří uživatelé pak v obsáhlém přehledu nebyli schopni jednoduše vyčíst, jakou specifikaci oleje mají použít. Proto došlo k zjednodušení návodu k obsluze. Všichni autorizovaní partneři na českém trhu jsou připraveni zákazníkům s volbou správné specifikace oleje pomoci.“

Spolu se svými kolegy z českého zastoupení dalších koncernových značek se shoduje v tom, že rozhodně nejde o žádnou schválnost vůči zákazníkům. David Valenta, tiskový mluvčí Volkswagenu, k tomu dodává: „Rozhodně neexistuje žádný pokyn ve smyslu zatajování jakýchkoliv informací. Nemáme zprávy ani ze servisní sítě ani z našeho oddělení péče o zákazníky, že by si někdy klient stěžoval na neposkytnutí informace o specifikaci oleje pro konkrétní vůz.“

Náprava přijde

Potěšující zprávou je nicméně příslib Pavla Jíny, že v budoucnu dostane každá škodovka pod kapotu příslušný štítek: „S příští modelovou péčí budou motorové prostory vozů Škoda vybaveny plaketou s podrobnými informacemi o motorovém oleji pro daný vůz.“ To je samozřejmě nejlepší a nejjednodušší způsob, jak zákazníkům potřebnou informaci přinést. V létě si u vozů modelového roku 2022 ověříme, jestli se tak skutečně stalo.

Co na to servisy?

Odlišné přístupy

Svět motorů vznesl dotaz na vedoucí servisních techniků několika autorizovaných servisů Škody a Volkswagenu s tím, jestli mají na podobné dotazy čas a jestli jsou ochotni je zodpovídat.

Tleskáme servisům: Ve třech případech nám odpověděli (dva oficiálně, jeden jen po telefonu), že čas si na to vždy udělají a s poskytnutím informací problém nemají, neboť ochota přispívá k dobrému jménu.

Ve třech případech nám odpověděli (dva oficiálně, jeden jen po telefonu), že čas si na to vždy udělají a s poskytnutím informací problém nemají, neboť ochota přispívá k dobrému jménu. Tleskáme Škodovce k vycepování některých partnerů : Další dva odpověděli, že nám nebudou odpovídat… Několik nereagovalo vůbec. Následně se ozvalo i PR zastoupení Škodovky (s kterým jsme samozřejmě už byli také ve spojení), že se mu ozývají servisy s tím, že se na něco ptáme…

: Další dva odpověděli, že nám nebudou odpovídat… Několik nereagovalo vůbec. Následně se ozvalo i PR zastoupení Škodovky (s kterým jsme samozřejmě už byli také ve spojení), že se mu ozývají servisy s tím, že se na něco ptáme… Chápeme servis: Jeden se vyjádřil v tom smyslu, že obecně nechtějí informace tohoto typu moc zveřejňovat, popřípadě jen svým zákazníkům. Vadí jim loudění podobných dat od nezávislých opravářů, které jim berou práci. Důvodem, proč to v návodu není, má být nejspíš podpora autorizovaných servisů.

Jeden se vyjádřil v tom smyslu, že obecně nechtějí informace tohoto typu moc zveřejňovat, popřípadě jen svým zákazníkům. Vadí jim loudění podobných dat od nezávislých opravářů, které jim berou práci. Důvodem, proč to v návodu není, má být nejspíš podpora autorizovaných servisů. Tady jsme i rádi, že dotazy nezodpovídají: Poslední servis odpověděl, že specifikace v návodu stále jsou. I přes naše upozornění trval na tom, že oba uvedené oleje jsou platné pro doplnění i výměnu, matoucí je prý jen formulace v návodu. Nicméně na sdělování dotazů podobného typu prý nemají jeho technici čas.

Mystery shopping: Pět ze sedmi správně

Tvrzení vedoucích techniků jsme si samozřejmě ověřili v praxi. Tentokrát jsme již jako fyzické osoby pod jinou identitou volali do náhodně zvolených servisů a čekali podobně rozpolcené reakce. Ochota a snaha pomoci nás nicméně mile překvapila. Někde projevili zároveň obchodního ducha a nabídli dolití na počkání, pokud jsme poblíž. Poptávali jsme olej do octavie čtvrté generace s motorem 2.0 TDI Evo 147 kW. Což je lehký chyták, protože se jedná o verzi dostupnou krátkou dobou a u octavie jen jako model Scout. Navíc na rozdíl od slabších motorů TDI Evo využívá starší specifikaci VW 504 00/507 00. Ve dvou případech stačilo k přesvědčivé a rychlé odpovědi uvedení modelu a motoru. Třetí technik se rovněž zeptal na motor, ale podle základě slůvka „asi“ si typem VW 504 00/507 00 úplně jistý nebyl. O ověření pomocí VIN nepožádal.

Naopak úplnou jistotu správné odpovědi na základě kódu VIN chtěli mít jiní dva technici. Přístup do servisního systému chvíli trvá. Jeden nám pak už ale hned po nadiktování čísla prozradil správný typ. Druhý vyčetl kód motoru DTUA (správně), ale na stanovení správného oleje si vyžádal delší čas. Zavolal však během několika minut zpět a specifikaci určil také správně. Spokojeni jsme nebyli ve dvou případech. Oba technici byli ochotní, ale neporadili zcela správně. První se vůbec nezeptal na motor octavie a vypálil typ VW 504 00. Trefil se tak úplnou náhodou (číslo 504 00 u oleje sice značí typ pro zážehový motor, fyzicky se však jedná o tentýž olej 504 00/507 00). Nicméně mnohem rozšířenější verze 2.0 TDI Evo 110 kW má už mít třeba normu VW 509 00. V druhém případě došlo na náš chyták s nejsilnějším dieselem. Servisní technik nepožádal o VIN a rovnou nám sdělil specifikaci pro slabší TDI – tedy onu normu VW 508 00/509 00 s tím, že dolít můžeme i 504 00/507 00 – u verze 147 kW je to přesně naopak.

Rada na závěr

Pokud chcete mít absolutní jistotu, požádejte servis o prověření přes VIN. Nikdy totiž nevíte, zda se za sebejistým hlasem neskrývá nevědomost. Tímto se omlouváme těm opravdu špičkovým technikům, kteří to dávají z hlavy a dotěrní zákazníci je budou otravovat s VIN. Volejte také raději do „svých“ servisů, často auto dohledají rychleji podle registrační značky a nebudou mít pocit, že z nich jen taháte informace. Na následujících stránkách radíme i my, v obsáhlé tabulce najdete informace ke specifikacím olejů pro většinu motorů koncernu VW využívajících platformu MQB. O informace se tak nemusíte nikoho prosit.

Jak se vyznat v olejích?

Oleje pro použití ve spalovacích motorech se dělí na základě viskozity a výkonnostních a emisních požadavků.

Viskózní specifikace

Určuje, pro jaký teplotní rozsah je olej vhodný. Dnes se používá jeden olej pro zimní i letní sezonu. Označení podle normy SAE pak vypadá například takto: 5W-40. Obě čísla určují viskozitu „tekutost“, čím je číslo nižší, tím je olej viskóznější – tekutější. Písmeno W jako winter platí pro zimní podmínky a je důležité pro startovatelnost v nízkých teplotách (nižší číslo znamená možnost nižších teplot), druhé číslo pak určuje tekutost oleje při vysokých teplotách v létě. U příliš viskózních olejů by v létě docházelo k trhání olejového filmu, příliš „hustý“ olej zase klade větší odpor, zvyšuje spotřebu a tolik sledované emise CO 2 . Trend doby je tedy jednoznačný – používat co nejřidší oleje – exaktně s velkou viskozitou.

Výkonnostní specifikace

Existují dvě hlavní klasifikace podle API (American Petroleum Institute) a ACEA (Association des Constructeurs Européens ď Automobile). Zohledňují použití v osobních, nákladních vozech, zážehové, naftové motory, přítomnost katalyzátoru, filtru DPF či SCR i jednotlivé emisní normy. Některé normy podle těchto klasifikací jsou shodné s těmi, které předepisují automobilky, eventuálně je automobilky umožňují alespoň doplnit v případě nouze. Pro uživatele je však zcela zásadní řídit se konkrétními normami jednotlivých automobilek (ty jsou nadřazené všemu, i viskózním třídám), jelikož ty mají oleje uzpůsobené přímo na míru. V případě našeho tématu to jsou specifikace označené jako VW XXX XX/XXX XX. Naopak není nutné jet pro olej přímo do autorizovaného servisu a kupovat originální láhev s logem VW. Oleje pro automobilky vyrábějí olejářské firmy, které pak přesné specifikace požadované od automobilek prodávají i pod svými logy. Pro koncern VW dodával do roku 2020 Castrol, nyní je to Shell. Požadované specifikace však najdete samozřejmě i u jiných firem.

Kontrola hladiny oleje

Jak často?

Každých 2000 km, a to i u vozů, které olej neberou. Některé závady (destrukce simerinku klikové hřídele, opotřebení turbodmychadla) mohou způsobit rychlý pokles hladiny motorového oleje a následně zničení motoru.

Když mám ukazatel hladiny?

Tyto senzory jsou obvykle spolehlivé a auto samo nahlásí, když hladina oleje klesne na minimum. Horší je, že nikdy nevíte, které auto tuto věc má a které ne. Povinná není, v cenících většinou také nefiguruje. Když už se rozsvítí červená olejnička (tu má s výjimkou mercedesů každé auto), je pozdě. Motor už nemaže. Čili na preventivní fyzickou kontrolu hladiny můžete rezignovat až poté, co se přesvědčíte, že vůz má kontrolu elektronickou. U některých aut (BMW, Mercedes-Benz, Volvo, PSA) je hladina oleje trvale zobrazitelná v palubním menu. U jiných se budete muset zeptat v autorizovaném servisu. Odpověď „mělo by to tam být“, kterou technik vypálí, když se nechce nikam dívat, není uspokojivá. Typicky některé Škody Octavia II z posledních let výroby kontrolu hladiny neměly.

Dojet do cíle, či řešit hned?

Pokud se spoléháte na elektronickou kontrolu hladiny a výzva k doplnění se vám objeví za jízdy, máte tak učinit hned na další benzínce, nebo stačí v cíli? Odpověď je, že hned. Jak už jsme nastínili, pokles hladiny může nastat nejen přirozenou spotřebou, ale i závadou. Pokud jste třeba o obrubník prorazili vanu, upozorní vás kontrolka hladiny často ještě včas. Budete-li pokračovat až do cíle, motor zadřete. Ležérní přístup si mohou dovolit řidiči, kteří už vědí, že každých 10.000 km jejich vůz vyžaduje půl litru oleje a ta chvíle právě nastala.

Kontrola po jízdě, či před ní?

Výrobci většinou píšou deset minut po vypnutí motoru. To proto, aby olej stekl zpět do vany a vyprchaly z něj bubliny. Preventivní kontroly ale doporučujeme dělat doma v garáži před jízdou. To máte naprostou jistotu, že olej je zpět ve vaně všechen a jeho hladinu nezvyšuje vzduch. Objemová roztažnost oleje z 20 na 80 ºC je asi 4,6 procenta, vzhledem k nejistotě odečtu z měrky tedy zanedbatelná. Čili byť automobilky předepisují kontrolu na teplém motoru, neuděláte chybu, když hladinu zkontrolujete zastudena.

Jak na to?

Auto musí stát na rovném povrchu. Vytáhněte měrku a otřete ji hadrem. Potom opět krátce zasuňte na doraz a rychle znovu vytáhněte. Při dlouhém ponechání měrky se olej začne kapilárně vtahovat mezi ni a tyčinku, která ji vede, takže výsledkem bude chybný odečet vysokého stavu. Odečtěte hladinu, bývá vyznačená minimální a maximální úroveň.

Kolik doplnit?

Obecná rada je, že pokud je hladina na minimu předepsaného rozsahu, doplňte půl litru maziva. Máte-li čas, zkontrolujte olej za chvíli znovu a doplňte po horní rysku.

Co když naliji víc?

Že olej nemáte přeplňovat, to asi víte. Hrozí, že jej motor odvětráním klikové skříně nasaje do válců, což u zážehového motoru může znamenat poškození svíček či katalyzátoru, u vznětového rovnou spontánní přetočení, jelikož olej se ve válcích kompresí vznítí a chod motoru pak nelze nijak regulovat. Pokud jste nalili o trochu více a nemáte jak olej odsát, vyvarujte se velkých náklonů vozidla – při nichž by zvýšená hladina mohla dosáhnout na odvětrání. Pokud jste nalili o hodně více, odtáhněte vozidlo do servisu, kde olej odsají horem, či vypustí spodním otvorem.

Oleje soudobých vozů koncernu VW

VW 502 00/505 00

Nejstarší používaná specifikace motorového oleje VW vhodná pro pevný interval výměny s maximem 15.000 km či rok a benzinové motory bez filtrů pevných částic. Lze jej použít ve většině benzinových škodovek vyrobených do srpna 2018. Z dieselů se hodí jen pro nejstarší se vstřikováním rozdělovacím čerpadlem – například Felicie 1.9 D 47 kW, Fabie I či Octavie I 1.9 SDI 47 kW či 50 kW či Octavie I 1.9 TDI (66, 81 kW) – jejichž nabídka skončila v roce 2006. Motory TDI-PD (2001 až 2010) vyžadují už VW 505 01, který již maže plunžry vstřikovacích jednotek.

VW 502 00/505 00 Objednací číslo G S55502M2 Cena v litrovém balení 558 Kč VW 502 00 Lehkoběžné oleje pro benzinové motory při ztížených podmínkách použití. VW 505 00 Celoroční motorový olej pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory. Viskozitní specifikace 0W až 10W, nejčastěji 5W-40

VW 504 00/VW 507 00 (Long Life III)

Oleje pro intervaly výměny až 30.000 km či dva roky, které si auto vypočítává samo dle provozních podmínek (v reálu bývají zejména u moderních motorů s vysokým stupněm recirkulace spalin kratší). Vyžadován je všemi motory s filtry pevných částic, což jsou některá TDI-PD a všechna TDI se vstřikováním common-rail. Od roku 2010 musí mít filtr pevných částic každý diesel, takže je použití tohoto oleje nutné i pro krátký interval. U benzinových motorů stejná situace nastává od srpna 2018.

VW 504 00/VW 507 00 (Long Life III) Objednací číslo G S55545M2 Cena v litrovém balení 734 Kč VW 504 00 Olej se sníženým obsahem popela pro benzinový motor s variabilním intervalem výměny VW 507 00 Olej se sníženým obsahem popela pro vznětové motory s variabilním intervalem výměny Viskozitní specifikace 0W-30 či 5W-30

VW 508 00/VW 509 00 (Long Life IV)

Nejnovější formulace motorového oleje pro prodloužený servisní interval, kterou jako první začaly od roku 2016 vyžadovat některé specifikace motorů Audi EA 888 (použité například ve Škodě Kodiaq 2.0 TSI 132 kW). Vždy ho musí mít také Octavia RS 2.0 TSI 180 kW. Je aditivován proti nízkorychlostnímu klepání LSPI, které postihuje moderní vysoce přeplňované zážehové motory. Má velmi účinné čisticí a rozpouštěcí přísady.

VW 508 00/VW 509 00 (Long Life IV) Objednací číslo G S60577F2 Cena v litrovém balení 888Kč VW 508 00 Olej se sníženým obsahem popela a snižující spotřebu paliva vhodný pro nejnovější zážehové motory. VW 509 00 Olej se sníženým obsahem popela, snižující spotřebu paliva, vhodný pro nové vznětové motory. Viskozitní specifikace 0W-20