V Rakousku přestavěli Teslu Model 3 na hybrid. Prý má řadu výhod

Za přestavbou čistě elektrické Tesly Model 3 na hybrid však nestojí sama automobilka, ale rakouská technologická společnost Obrist Powertrain. Ta je pro většinu z nás jednou velkou neznámou, její zakladatel Frank Obrist má však s motory bohaté zkušenosti. Po jistou dobu totiž pracoval pro Felixe Wankela, otce slavného rotačního motoru.

Nyní se však Frank Obrist věnuje novému projektu, nazvanému HyperHybrid, který by měl účinně konkurovat záplavě tradičních elektromobilů. Princip technologie HyperHybrid přitom nepředstavuje nic přelomového – jde totiž o kombinaci menších baterií, malých spalovacích motorů s tichým / úsporným chodem a elektromotorů.

Prvním vozem, na kterém Frank Obrist prezentoval své vědecko-technické dovednosti, bylo čínské Geely Emgrand EC7, které nabízelo čistě elektrický dojezd 58 km (dle NEDC), kombinovanou spotřebu 1,42l/100 km (NEDC) a emise CO 2 33 g/km.

Nyní však společnost Obrist Powertrains představila plug-in hybridní konverzi Tesla Model 3, nazvanou „Obrist Mark II“, která díky kombinaci zmenšené baterie a benzínového motoru slibuje dojezd až 1000 kilometrů. A k čemu je vlastně taková konverze elektromobilu dobrá?

Podle webu Teslarati zastává společnost Obrist názor, že současné elektromobily nenabízejí dostatečný dojezd, kompletní infrastrukturu a jejich vysoká cena odrazuje průměrné zákazníky. A právě to mělo vést ke konstrukci pohonného ústrojí s označením „HyperHybrid“, které zákazníkům nabízí vstřícný přístup k ekologii za příznivou cenu.

Základem modelu Obrist Mark II se stala Tesla Model 3 s bateriemi o kapacitě 50 kWh, které jsou tvořeny moderními články s označením 2170. Obrist však tuto baterii vyměňuje za menší - o kapacitě 17.3 kWh a se staršími články 18650. Výměna sice sníží hmotnost o nějakých 385 kg, ale také výrazně omezí dojezd.

Z toho důvodu je do předního zavazadelníku Modelu 3 instalován malý dvouválcový motor o výkonu 54 koní, který Obrist nazývá „Zero vibration generator“ – tedy generátor s nulovými vibracemi. Jakmile vůz dosáhne rychlosti přes 64 km/h, generátor se automaticky spustí a konstantně dobíjí baterii. Podle Obrist by mělo konstantní nabíjení chránit baterii před poškozením a spotřeba motoru by se měla pohybovat okolo 1,9 l paliva na 97 km.

Teď se možná ptáte, kde je ten zásadní přínos. A odpovědí by měla být ekonomická stránka věci. Dvouválcový motor společně s bateriemi o kapacitě 17.3 kWh by měl totiž vyjít na cca 3.571.04 dolarů (cca 81.000 Kč), jak dodává web Teslarati. To je přitom o 55 % méně, než na kolik vyjde 50 kWh baterie pro Teslu Model 3.

Jak navíc dodává web The Drive, primárním cílem nemusela být hybridizace Tesly. Její vozy se však nabízejí díky relativní dostupnosti a prostornému přednímu kufru, kam šlo uložit palivovou nádrž. Společnost však plánuje nabídnout i vlastní automobil s technikou HyperHybrid, ovšem až v roce 2023. V současnosti už by se však jeho prototyp měl testovat v Německu, dodává Teslarati.