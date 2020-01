Vábnička elektromobilů na levný provoz přestává fungovat. Náklady na kilometr výrazně podraží

Majitelé prvních elektromobilů možná nadávali na nízký dojezd a řadu omezení, nabíjení je však vyšlo poměrně levně. V příštích letech se však můžeme dostat do situace, kdy nabíjení elektromobilů vyjde dráž než provoz automobilu na benzín či naftu. A pro příklad nemusíme chodit daleko.

Společnost IONITY, jež provozuje rozsáhlou evropskou síť rychlonabíječek, totiž nedávno oznámila zdražení, které výrazně narušuje celou koncepci levného provozu elektromobilu. Od začátku února chce totiž IONITY účtovat 0.79 Euro za kWh. V přepočtu tedy cca 19.83 Kč za kWh. Tesla, která je známá svými Superchargery, si přitom za kWh rychlonabíjení účtuje v Evropě cca 0.25 Euro (cca 6.28 Kč).

Majitelé Tesly tak mohou být relativně vysmátí, pokud se jim podaří dojet na „domovskou nabíječku“. Majitelé nových elektromobilů typu Porsche Taycan a Audi E-Tron, které podporují rychlé nabíjení, však budou při touze rychle dobít a odjet odkázání především na nabíječky IONITY, které je ve výsledku vyjdou pořádně draho.

