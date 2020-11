Vedoucí vývoje Škody předčasně končí. Mluvilo se o něm jako o možném šéfovi značky

Christian Strube šéfoval vývoji automobilky Škoda Auto od prosince 2015. Nyní odchází do předčasného důchodu.

V automobilce Škoda Auto letos probíhají významné personální změny. Novým předsedou představenstva se v srpnu stal Thomas Schäfer, který poněkud nečekaně nahradil úspěšného Bernharda Maiera. Nyní následují další změny v nejvyšším vedení. Škoda Auto totiž hlásí také nového šéfa vývoje.

Dosavadní člen představenstva za oblast Technického vývoje, Christian Strube, totiž v 57 letech odchází do předčasného důchodu. Od 1. ledna 2021 tak tuto pozici přebírá Johannes Neft, který od roku 2016 působí jako vedoucí vývoje karoserií v automobilce Volkswagen a zároveň je členem dozorčí rady ve společnostech Volkswagen Osnabrück, Volkswagen Sachsen i Sitech GmbH.

Christian Strube na pozici šéfa vývoje Škody Auto působil od prosince 2015, v minulých letech tak měl mimo jiné hlavní odpovědnost za technickou realizaci elektrického SUV Enyaq iV. Předtím tento absolvent studia lodní techniky mimo jiné pracoval u Volkswagenu jako vedoucí Koncepčního vývoje, kdy měl na starosti práce na modulární platformě MQB, nebo jako vedoucí vývoje karoserie, tedy stejně jako jeho nástupce. V této pozici byl pověřen sériovým vývojem různých modelových řad, jako byl tehdejší Golf, Touran, Tiguan nebo Passat.

„Christian Strube v uplynulých pěti letech pro společnost Škoda Auto mnoho vykonal a dosáhl vynikajících výsledků. Pod jeho vedením vznikly důležité vozy, jako například nová generace Octavie a SUV Enyaq iV. Pro Škodu Auto pracoval vždy s elánem a plným nasazením. Za to bych mu chtěl upřímně poděkovat a přeji mu do nové etapy jeho života pouze to nejlepší,“ komentuje Strubeův odchod předseda představenstva automobilky Thomas Schäfer, který zároveň v týmu přivítal Johannese Nefta.

Německý manažer z pozice šéfa vývoje odchází jen pár měsíců po nástupu Thomase Schäfera do čela mladoboleslavské automobilky. Když přitom vyšlo najevo, že se Škoda dočká nového šéfa, mezi možnými kandidáty na tuto pozici byl zmiňován právě Strube. Místo toho však v 57 letech odchází do předčasného důchodu.

Není to však jediná změna ve vedení Škody Auto. Do důchodu odchází také Frank Schreier, vedoucí Řízení kvality, který v koncernu Volkswagen na různých pozicích pracoval přes čtyřicet let. Nahrazuje ho Florian Weymar, nynější vedoucí Vývoje celého vozu. Schreier přitom řídil kvalitu Škody již od roku 2014.

„Těším se na další spolupráci s Florianem Weymarem v jeho nové roli. Jako součást rozšířeného představenstva zajistí, že kvalita našich elektrifikovaných vozů bude i nadále udržována na typicky vysoké úrovni značky Škoda,“ říká k této změně předseda představenstva automobilky, který zároveň poděkoval Franku Schreierovi za jeho práci, hlavně v souvislosti s rozvinutím standardů kvality produktu.