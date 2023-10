Velšská „třicítka“ nejspíš nezlepší ovzduší, myslí si vědec

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Wales uzákonil plošný limit 20 mph (32 km/h) ve městech místo původních 30 mph (48 km/h); změna začala platit v září tohoto roku. Argumentů pro i proti byla řada a na té první, vítězné straně, stálo i to, že se v důsledku nižší rychlosti zlepší kvalita ovzduší.

Podle Franka Kellyho, profesora londýnské Imperial College a šéfa Environmentální výzkumné skupiny na londýnské King’s College, to však je přinejmenším nejisté. „S tím, jak je na řadě městských ulic hustý provoz, rychlosti jsou často 20 mil v hodině i nižší, takže očekávám, že zlepšení kvality ovzduší uvidíme jen minimální,“ cituje ho britský web Autocar.

Argumenty velšské vlády byly opačné hlavně kvůli zrychlování z klidu na 20, resp. 30 mph. „Zrychlování na 30 mph může vyžadovat až dvojnásobek energie oproti zrychlování na 20 mph,“ uvedl v minulosti její mluvčí.

Opíral se o loňský výzkum Transport Research Laboratory, který říkal, že největším podílem na emisích při městské jízdě má zrychlování, nikoliv jízda konstantní rychlostí. Není však známo, zda se jedná o emise CO 2 , lidskému zdraví přímo neškodného plynu, či emise skutečných škodlivin, např. oxidů dusíku.

„Pro modelový vůz Ford Focus s motorem Ecoboost je jízda konstantní rychlostí 30 mph, započítáme-li zrychlování, efektivnější oproti jízdě rychlostí 20 mph jen v případě, pokud vůz může jet 0,3 míle (483 m) bez zastavení,“ stálo ve výsledcích studie.

Téměř půl kilometru bez zastavení se v hustém městském provozu opravdu dá jet málokdy, jenže v takové situaci, jak podotkl profesor Kelly, už tak bývají rychlosti mnohem nižší než 30 mph, resp. v českých podmínkách 50 km/h. Ve Walesu však snížený limit platí plošně, bez ohledu na hustotu provozu či např. seřízení semaforů.

Přeneseme-li se do Česka, kde také někteří aktivisté žádají zavedení plošné „třicítky“, právě seřízení semaforů v českých městech v dnešní době umožňuje za nízkého provozu jet plynulou konstantní „padesátkou“ i mnohem déle než necelého půl kilometru. Jak tedy vyplývá ze závěrů oné studie, snížení limitu na 30 km/h by znamenalo zvýšení emisí v řadě situací, v nichž by ono snížení mělo reálný dopad na rychlost jízdy aut.

V kontrastu s velšskou novinkou může být politika britského premiéra Rishiho Sunaka, který se v poslední době vyjadřuje proti omezování individuální automobilové dopravy např. skrze odsunutí zákazu prodeje nových neelektrifikovaných aut z roku 2030 na rok 2035.

Očekává se, že v rámci své předvolební kampaně oznámí snahu o omezení možností městských samospráv snižovat plošně rychlostní limity nebo zavádět tzv. zóny řídké dopravy, kterými nemohou lidé projíždět. Podle kritiků tyto zóny vytváří dopravní zácpy jinde a potenciálně prodlužují dojezd složek IZS na místo zásahu.