Video: Martin Vaculík a zapomenutý poklad v garáži Světa motorů

Redakce partnerského časopisu Svět motorů nyní dlouhodobě spravuje Dacii Duster v provedení na LPG. Jak už jistě víte z našeho dřívějšího testu, tento typ pohonu se ve voze pojí výhradně s manuální převodovkou a pohonem předních kol. Martin Vaculík však chtěl našeho kameramana Marka (a samozřejmě i obecenstvo Auto.cz) přesvědčit, že ani bez čtyřkolky nemusí být Duster v lehkém terénu úplně k zahození.

Jenže co čert nechtěl, tohle SUV se sympatickou cenovkou zrovna odjelo. Aby ale setkání Martina a Marka nebylo úplně zbytečné, zkoušeli sehnat jiné auto. Asistentka Dáša nejprve nabídla elektromobil Volkswagen ID.3. Nechceme podceňovat schopnosti elektrického hatchbacku, ale nemyslíme si, že by terénní vložka s ním měla být kdovíjakým zážitkem. No a potom se objevila ještě jedna možnost. Která? To už se podívejte ve videu.

Pokud vás vůz ze záběrů výše zaujal, máte se na co těšit. Přiložené video je totiž pouhou upoutávkou na nový, půlhodinový díl Šumných aut Martina Vaculíka, který se na našem webu objeví co nevidět. Pokud vás nová videa baví a chcete zůstat v obraze, nezapomeňte sledovat náš Instagram @auto.cz.