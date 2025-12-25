Videotest brutálního BMW M5 Touring: Jiná osobnost, ale cílovku si najde
BMW už dávno oznámilo, že se nehodlá zbavovat spalovacích motorů. Do budoucna to ale znamená, že v autě nemusí být samy. Jak funguje moderní plug-in hybrid v ostrém modelu M5, jsme se podívali ve videu.
S novou generací M5 se BMW pustilo do risku. Legendární model totiž osadilo plug-in hybridním pohonem, který přidal stovky kilogramů navíc. Od představení proto na adresu automobilky míří posměšky, které se kromě vzhledu zaměřují právě na zjevnou nadváhu.
Neznamená to ale, že je nové BMW M5 špatným autem. Původní osobnost je pryč, ale zároveň je zde potenciál najít si zcela novou klientelu. A nejde jen o ty země, kde plug-in hybrid ušetří hodně na daních. Nová M5 totiž umí jezdit potichu, dokáže být úsporná, ale zároveň umí pořád jet pekelně rychle.
Ve videu, které původně vyšlo v našem televizním pořadu Svět motorů, jsme se proto na novinku podívali a vzali jsme si na to verzi kombi. Ta z ostrého cvalíka dělá také praktický vůz pro rodinu, který je navíc více než dříve využitelný v každodenním životě.
