Ojetý Mitsubishi Lancer Evolution: Legenda se prodražuje
Mitsubishi Lancer Evolution nabízí syrový zážitek a samotná technika je při správném servisu mimořádně odolná. Jenže s věkem přichází koroze, omezená dostupnost dílů a riziko mimořádně drahých závad. Někdejší homologační speciál dnes stojí na pomezí mezi investicí a finančním hazardem.
Klíčem k pochopení celé modelové řady je neuvěřitelné tempo vývoje. Deset generací během patnácti let. A to zdaleka není vše. „Evo je strašně obsáhlé téma. Těch evolutionů bylo tolik verzí a neustále se to vyvíjelo i v rámci jedné generace. Lepší turbo, lepší diferenciál, lepší software. Pořád něco,“ říká Miroslav Jagoš z Jedeto, který zná Lancery Evo různých generací do šroubku.
První tři generace Lanceru Evo nemají žádné aktivní diferenciály ani složitou elektroniku, vše je čistě mechanické. Karoserie byla proti sériovému modelu výrazně vyztužena, současně se ale snížila hmotnost odstraněním tlumicích materiálů a výbavy. Postupně se zvyšovala tuhost, rozchod kol a účinnost chlazení i desítky detailů. Evo III už má výrazně přepracovanou aerodynamiku s funkčním přítlakem. Z provozního hlediska jsou tyto generace relativně mechanicky jednoduché a odolné, ale dnes už trpí věkem a nedostatkem náhradních dílů. V Evropě je navíc potkáte jen sporadicky.
Evo IV s rokem 1996 přechází na novou platformu označovanou CN9A. Dochází k zásadnímu konstrukčnímu zlomu – motor 4G63T je otočen o 180 stupňů. Výfuk jde dozadu, sání dopředu. Mění se převodovka, mění se transfer, mění se uložení pomocného rámu i vedení poloos. Blok motoru zůstává litinový, ale mění se kliková hřídel, písty, systém chlazení. Kódové označení je sice stejné, ale motor jinak není se starším typem kompatibilní.
