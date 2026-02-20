Ford chystá elektrický pickup za cenu běžného hatchbacku
Americká značka Ford pracuje na novém elektrickém pickupu s cenou kolem 30 tisíc dolarů. Má jít o zásadní model postavený na úplně nové platformě. Zda se ho dočká i Evropa, však zůstává velmi nejisté.
Ford se zjevně poučil z dosavadního vývoje trhu s elektromobily. Velké a drahé modely typu F-150 Lightning sice budí pozornost, ale trh nedobyly. Odpovědí má být výrazně dostupnější vůz - středně velký elektrický pickup s cenou okolo 30 tisíc dolarů (asi 620 tisíc korun), jehož uvedení se očekává v roce 2027.
Automobilka projekt prezentuje jako zásadní zlom. Elektromobil, který má oslovit běžné zákazníky podobně, jako kdysi spalovací modely značky. V zákulisí na něm pracuje samostatný tým, jde o menší skupinu inženýrů s velkou mírou autonomie a s cílem vyvíjet rychleji a levněji než tradiční struktury velké korporace.
Technickým základem bude zcela nová univerzální platforma pro elektromobily. Ford ji navrhuje s důrazem na co nejnižší náklady a jednoduchost. Místo složité spleti řídicích jednotek má přijít jednodušší architektura s menším množstvím kabeláže a modulů.
Automobilka také počítá s bateriemi typu LFP, které jsou sice energeticky méně husté než některé alternativy, ale levnější a odolnější. Klíčem má být efektivita – tedy co nejnižší hmotnost a co nejlepší aerodynamika, aby vůz nepotřeboval obří a drahou baterii.
Podle automobilky má být nový středně velký pickup o zhruba 15 % aerodynamičtější než jakýkoli jiný pickup aktuálně prodávaný na americkém trhu. Dojezd by měl být srovatelný se spalovacími ekvivalenty. Konkrétní parametry jsou zatím tajné.
Pokud se Fordu podaří dostat skutečně sériový elektrický pickup k avizované cenovce, půjde o jeden z cenově nejdostupnějších elektromobilů své velikosti na americkém trhu.
Nová platforma má sloužit jako základ pro více modelů, což je zásadní pro rozložení nákladů a dosažení potřebných objemů výroby. Právě škálovatelnost má být jednou z hlavních zbraní proti rostoucí konkurenci, ať už ze strany Tesly, Rivianu nebo čínských značek.
Evropa může zůstat stranou
Otázka, která evropské zákazníky zajímá nejvíce, zní: přijde tento model i na starý kontinent? Odpověď zatím není povzbudivá. Ačkoli je platforma označována jako univerzální, Ford otevřeně připouští, že její nasazení v Evropě zatím není na pořadu dne.
Důvodů je několik. Pickupy tradičně patří mezi silně americké kategorie, zatímco v Evropě tvoří jen okraj trhu. Přizpůsobení modelu místním předpisům, bezpečnostním normám a zákaznickým preferencím by znamenalo další investice. Takový krok nemusí být ekonomicky obhajitelný.
Ford navíc v Evropě část své elektro strategie opírá o spolupráci s Volkswagenem a využívá jeho platformy. Nasazení nové vlastní architektury by tedy znamenalo zásadní přehodnocení dosavadního směru a servisního zázemí.
Nový dostupný elektrický pickup zatím působí hlavně jako auto navržené pro americký trh. To ale neznamená, že by Evropa byla definitivně ze hry. Hodně napoví, jak si vůz povede doma v USA, protože právě úspěch na domácím trhu může rozhodnout o tom, zda se časem podívá i na starý kontinent.
Zdroje: Car and Driver, Ford, Inside EVs