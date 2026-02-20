Do Evropy se mají vrátit malá auta. Škodovka chce být u toho
Koncern Volkswagen podle zákulisních informací urychluje vývoj celé rodiny kompaktních elektrických modelů, do níž se mají zapojit i značky Škoda a Audi. Podstatným impulzem připravovaná evropská legislativa, která má zvýhodnit dostupné městské elektromobily v nové třídě M1E.
Evropská komise pracuje s návrhem nové kategorie osobních vozů označované jako M1E, která by se týkala elektromobilů do délky přibližně 4,2 metru. Cílem je vytvořit regulační rámec, jenž bude motivovat automobilky k vývoji menších a cenově dostupnějších bateriových vozů.
Nejmenší městské modely dnes na trhu citelně chybí. Nabídka je koncentrována především v segmentech SUV a větších rodinných modelů, zatímco skutečně kompaktní elektromobily s rozumnou cenou téměř neexistují.
Pro výrobce by nová kategorie znamenala zvýhodnění při výpočtech flotilových emisí a potenciálně i lepší přístup k pobídkám. Pro kategorii M1E je ve hře je také menší počet povinných asistenčních systémů, které dnes patří k tomu hlavnímu, co malá auta činí příliš drahými.
Právě kombinace uvolněnější regulace a ekonomických stimulů znovu otevřela téma malých elektromobilů uvnitř koncernu Volkswagen, kde se dříve některé podobné projekty odkládaly kvůli nízké rentabilitě.
Celá rodina novinek
Základem nové ofenzivy je připravovaná rodina malých elektromobilů koncernu Volkswagen postavená na modernizované platformě MEB+. Ta má využívat sjednocené bateriové články a efektivnější výrobní procesy, které sníží náklady a umožní nabídnout vozy se základní cenou kolem 25.000 eur (zhruba 600.000 Kč).
Klíčovým představitelem této nové generace je Volkswagen ID. Polo, s nímž jsme se už svezli v podobě maskovaného prototypu. Volkswagen slibuje dojezd až kolem 450 kilometrů podle WLTP, moderní infotainment i pokročilé asistenční systémy – tedy výbavu, která ještě nedávno byla doménou vyšších tříd.
Na stejné technické bázi má vzniknout i sportovně laděný model Cupra Raval, jenž cílí na mladší zákazníky a má zdůraznit dynamický charakter značky Cupra. Koncern tak jasně ukazuje, že malý elektromobil už nemá být kompromisem, ale plnohodnotným produktem s vlastním charakterem.
Pro českého zákazníka je zásadní kompaktní novinkou Škoda Epiq, která má letos dorazit k zákazníkům. Škoda jej profiluje jako praktický a cenově dostupný model, jenž rozšíří její elektromobilovou nabídku směrem dolů.
Ani jedno z těchto aut ovšem nebude představitelem kategorie M1E, budou to plnohodnotná auta kategorie M1 se všemi potřebnými bezpečnostními prvky.
Epiq nemusí být nejmenší
Škoda již v minulosti zvažovala ještě menší a levnější elektromobil, který by cenou atakoval hranici půl milionu korun. Tyto plány však byly pozastaveny, především kvůli vysokým nákladům na baterie a nejisté návratnosti investic.
Nyní se však situace mění – pokud bude nová evropská třída M1E skutečně zavedena, může se i tento segment stát ekonomicky smysluplným. Epiq tak představuje jakýsi mezistupeň: není to nejmenší možný elektromobil, ale už se pohybuje v cenové hladině, která může oslovit širší publikum.
Podle aktuálních informací má o odvozený model z této malé elektrické rodiny zájem také Audi. Ve hře je elektrický nástupce modelu Audi A1, který by mohl nést označení A1 e-tron a dorazit na přelomu dekády. Zároveň se také šíří zvěsti o návratu jména A2.
Audi v posledních letech postupně opouštělo nejmenší segmenty a soustředilo se na vyšší třídy s vyšší marží. Elektrifikace a nové regulatorní prostředí však mohou tuto strategii přehodnotit. Malý prémiový elektromobil by značce umožnil oslovit mladší zákazníky a zároveň splnit přísnější emisní cíle bez nutnosti dramatických zásahů do portfolia větších modelů.
Zatím jde o zákulisní informace, nikoli oficiálně potvrzený projekt. Samotný fakt, že se o něm v rámci koncernu jedná, však naznačuje, že segment malých elektromobilů už není považován za slepou uličku.
Od problému k příležitosti
Ještě nedávno automobilky otevřeně přiznávaly, že na malých elektromobilech vydělávají jen minimálně, nebo dokonce prodělávají. Vysoké ceny baterií, omezené výrobní objemy a tlak na nízkou prodejní cenu vytvářely obtížně udržitelný model. Koncern Volkswagen proto některé projekty přehodnotil a zaměřil se na efektivnější platformy a sdílení komponent napříč značkami.
Klíčem má být právě rozsáhlá modularita platformy MEB a sjednocené bateriové články. Pokud se podaří dosáhnout dostatečných objemů výroby, mohou se malé elektromobily stát nejen nástrojem pro plnění emisních limitů, ale i reálně ziskovým produktem.
Z pohledu zákazníka by to znamenalo zásadní posun. Elektromobil by přestal být výsadou vyšších příjmových skupin nebo firemních flotil a stal by se běžnou alternativou ke spalovacím hatchbackům a malým SUV.
Rozhodnutí urychlit vývoj mini elektromobilů je součástí širší transformace evropského automobilového průmyslu. Pro koncern Volkswagen jde o strategii, jak si udržet dominantní postavení na domácím trhu a čelit rostoucí konkurenci z Číny, která právě v segmentu dostupných elektromobilů posiluje.
Pokud se plány naplní, může druhá polovina dekády přinést skutečně širokou nabídku kompaktních elektromobilů různých značek, charakterů i cenových úrovní. A právě nová evropská třída M1E by se mohla stát nenápadným, ale klíčovým impulsem, který tento proces urychlí.
Zdroje: Motor1, Electrive, Inside EVs