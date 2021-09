Vít Klusák o řízení a filmu 13 minut: Nechci být jednou z postav svého filmu

Potkáváme se v kině, po promítání, přímo pod plátnem. Právě se vypařily poslední titulky syrového filmu 13 minut: dokumentárního snímku, jenž poukazuje na tragické důsledky pětice viníků, již zvolili nepřiměřenou rychlost. Režisér Vít Klusák je dobře naladěný, ale my, co jsme jeho hodinu a pětadvacet minut dlouhý počin zhlédli poprvé, jsme dostali silné sérum emocí. I když to byl patrně záměr…

Proč název 13 minut?

Je inspirovaný průměrným časem, který řidič ušetří na cestě z Prahy do Brna, pokud překračuje povolenou rychlost o dvacet kilometrů za hodinu.

Nejsou však palčivější problémy, jako je nepozornost za volantem?

Rozhodně neříkáme, že neexistují další, ale my jsme si vybrali rychlost, která se podle mě stále podceňuje. Nechal jsem si kvůli tomu vyjet tvrdá data – a ta čísla jsou opravdu strašlivá.

Například?

Že z důvodu nepřiměřené rychlosti zemřelo v letech 2011 až 2020 2168 lidí, že 86 % českých řidičů překračuje rychlost v obci i mimo ni, že každý desátý motorista ji překročí o dvacet kilometrů za hodinu! Obecně je však nejsmutnější fakt, že za čtyřicet procent úmrtí v posledních deseti letech může právě nepřiměřené tempo.

Jak byste se definoval coby řidič?

Výborná otázka. Mám papíry čtrnáct let, což není příliš mnoho, protože je mi jedenačtyřicet. Pár drobných ťukanců za sebou mám – především v prvních letech. Přiznám se, že dřív jsem na to dupal víc. Jinak se domnívám, že jsem docela dobrý řidič.

Svět motorů 37/2021

Změnil jste se s tímto dokumentem?

To víte, že jo. Když sedíte tváří v tvář lidem, kteří někoho zabili, změní vás to. Než chci sešlápnout plyn, v mozku se mi rozsvítí kontrolka, že to nemám dělat. Hodně jsem zkrotl. Čili radši nepřijedu na minutu na čas, než abych byl jednou z postav svého filmu. Často myslím i na jejich výpovědi.

Která se vám vybaví teď?

Kupříkladu mladého Romana: „Seděl jsem s Ludvíkem u silnice a sledoval, jak kamarádku půl hodiny zkouší resuscitovat. Nedala to. Chtěl jsem si jen koupit cigarety a přespat u kamaráda. Místo toho se na mě všichni v okolí dívají jako na vraha.“

Kde jste viníky sháněli a proč mezi nimi není žádná žena?

Jejich hledání platilo za vůbec nejtěžší, nejnáročnější fázi. Ať už se jednalo o probační a vězeňskou službu, právníky, nebo inzeráty, zmíněnému Romanovi jsem napsal na facebooku. A co se týče žen, taky jsme jednu chtěli, ale obecně s rychlostí mají více potíže muži. Ženy spíše zmatkují, civí do mobilů, proto je naše pětice ryze pánská.

Proč jste zvolil metodu rekonstrukci reálných nehod s herci?

V ten moment se naši viníci „svlékli donaha“, vybavili si jednotlivé detaily, jak se kolize přesně odehrály, žádné kličkování, byť to kolikrát bylo vážně nepříjemné. Film nicméně není o hezkých věcech…

Když jste za volantem, přehráváte si některé situace, které se objevují ve 13 minutách?

Při cestách po republice potkávám různé řidiče a samozřejmě se mi to propojí s našimi provinilci. Třeba proti nám jel někdo, kdo měl zhasnuto. Okamžitě mi připomněl příběh, kde se vedla polemika, jestli protijedoucí auto svítilo. Jinak jak jste se mě ptal, jaký jsem řidič, a já odpověděl, že celkem dobrý, tak to byla totální blbost. Neboť jsem v životě neabsolvoval žádnou školu smyku, bezpečné jízdy a tak dále. Zavázal jsem se ale, že práci na tom filmu přetavím do něčeho reálného a nějaký kurz absolvuji. Tohle vzdělávání bych doporučil každému.

Když nemáte problémy s rychlostí, s čím zápasíte?

S parkováním v Praze. Protože firmu mám v Praze 1, střižnu na trojce a bydlím na šestce – takže největší nepřítel jsou modré zóny. Poněvadž kdybych to měl platit po všech Prahách, nezbude dětem na pribináčky. Zaplaťpánbůh že nedostávám rychlostní pokuty.

Přeskočme chvíli na pozitivní notu. Podělte se s čtenáři o nějakou zajímavou motoristickou příhodu.

Před jedenácti lety, když jsem randil se svojí dnešní ženou, vyrazil jsem ze střižny a volal jí, že ji naberu. Že pojedeme na plovárnu. Pospíchal jsem na ni, ať si oblékne plavky a jde dolů. Jenže…

Co?

Na autě byla botička. Takže jsem vytočil strážníky, kteří vytočili mě. Po chvíli když přijeli, jeden z nich se zeptal: „Jestlipak víte, co jste udělal, pane řidiči?“ Neměl jsem na to náladu – a potom si pán ještě přisadil: „Kolik byste si dal pokutu?“ Už jsem se rozčílil a říkám, že to vidím na padesát korun, s čímž překvapivě souhlasil. Zatímco jsem hledal mince po kapsách, vytáhl čokoládu a položil ji na kapotu. To už jsem nevěřil ničemu, nebo možná úplně všemu.

Zajímavé…

To nebylo finále. Pokračoval slovy, že se jedná o nový motivační program, pakliže se viník chová slušně. Jenže to celé bylo trochu jinak. Žena poslouchala hovor strážníků – a když slyšela slova botička a Holešovice, spojila si to a šla se za mě rvát. Okamžitě vyběhla do krámu nakoupit dvě čokolády a řekla jim, ať si jednu nechají a druhou dají mně. Takže mě zachránila.

Ale chvíli jste vytočený byl, že?

Jo, ale rychle se hodím do klidu. Mám to tak, že občas s dětmi ze srandy ostatní v provozu komentujeme. Když nám někdo hodí myšku, hrajeme si na Jamese Bonda a střílíme prsty divně jedoucí řidiče. Vím, že těch mých statistik máte dost. Ale ještě jednu na závěr: při natáčení jsem se od expertů dozvěděl, že když je někdo rozčílený, odpovídá to tomu, jako by měl promile alkoholu v krvi.

Vít Klusák

Český filmový režisér a dokumentarista se narodil 24. března 1980 v Praze.

Vystudoval fotografii na Střední průmyslové škole grafické v Praze.

Rovněž je absolventem katedry dokumentární tvorby na FAMU. Od října 2006 přednáší na FAMU předmět Základy filmové řeči, od ledna 2011 se stal vedoucím dílny prvního ročníku dokumentaristů. Ve svých filmech se systematicky vrací k třecím plochám mezi tvorbou a společností.

Spolu s Filipem Remundou založil a od roku 2003 vede filmovou společnost Hypermarket Film, která se zaměřuje na produkci autorských dokumentárních filmů.

Mezi jeho nejviditelnější projekty patří série autorských dokumentů pro Českou televizi s názvem Český žurnál či dokumentární portrét neonacisty Svět podle Daliborka z roku 2017.

Velkou odezvu měl též jeho nedávný (2020) psychosociální experiment a dokument V síti, jenž se věnuje zneužívání dětí na internetu.

Se svým Subaru Outback ročně najede kolem 40.000 kilometrů.

Víte, že…

… loni zemřelo při nehodách způsobených nepřiměřenou rychlostí 179 osob?

… 43 % českých řidičů spěchá a chce dojet co nejrychleji?

… tendenci k rychlejší jízdě přiznávají nejvíce mladí muži? Konkrétně se jedná o 37 %.

… každých 10 km/h navíc zvyšuje při nárazu do stromu 1,5x riziko vážného zranění?