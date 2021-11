Víte, že Opel Calibra mohla mít nástupce? Tak ladný už ale nebyl

Calibra při své premiéře nadchla ladnou aerodynamickou karoserií, což se projevilo i na jejích prodejních úspěších. Přesto se přímého nástupce nikdy nedočkala. To však neznamená, že by na něm Opel nepracoval.

Opel je dnes známý pro své na rodiny orientované automobily, v minulosti ale součástí jeho nabídky bývalo tradičně i kupé. Slavná je hlavně Manta, devadesátá léta ale patřila Calibře. Ta při premiéře v roce 1989 nadchla a stala se vážnou konkurencí pro tehdy uvedená japonská kupé. Proti nim se Calibra prosadila, vždyť mezi lety 1989 až 1997 vzniklo na 239.118 jejích kusů. I přes obchodní úspěch však na přímou náhradu nikdy nedošlo.

Někdy se sice mluví o tom, že náhradou byla Astra Coupé uvedená v roce 2000, obdobně velké kupé vyráběné u Bertoneho však sama automobilka prezentovala jako nástupce někdejšího Kadettu C Coupé. To však mohlo souviset s tím, že se tehdy ještě na ústředí Opelu mohlo věřit, že přijde i přímý nástupce Calibry.

V Rüsselsheimu se totiž na druhé generaci Calibry skutečně pracovalo. Paradoxně to ale bylo potvrzeno až v roce 2019, po tehdejším převzetí Opelu Skupinou PSA, která se po fúzi s Fiatem letos stala koncernem Stellantis. Tehdy totiž nový vlastník otevřel depozit továrního muzea Opelu, kde na světlo světa vystoupil prototyp druhé generace Calibry.

Design automobilu v mnoha ohledech přímo navazoval na svého předchůdce, což je znatelné hlavně na charakteristických koncových světlech nebo nízkých světlometech. Logicky ale jednotlivé detaily byly přizpůsobeny modernější době. Nutno ale podotknout, že tak ladný tvar jako předchůdce už prototyp Calibry II nenabídl.

Červené kupé z depozitu automobilky přitom podle všeho je jen stylistickou mulou. Dokazují to třeba odlišně tvarované přední světlomety. Podle všeho se tudíž v této fázi prací ještě ladil celkový design zvažovaného auta.

Technický základ měla stejně jako první Calibra poskytnout platforma GM2900, konkrétně měl být vůz odvozen od druhé generace Vectry z roku 1995. Opět tudíž měla být použita technika z velkosériového auta, což kupé mělo zlevnit. Nastavení ale mělo být přizpůsobeno sportovnímu charakteru kupé.

Tomu navíc měla odpovídat také motorová paleta. Výchozí Vectra B byla dostupná také s vidlicovým šestiválcem o objemu 2,5 litru, s nímž by se pro Calibru nepochybně rovněž počítalo. Dvorní ladič Irmscher navíc uměl takový agregát vyladit až na 163 kW, což je nepochybně hodnota, s níž by se počítalo také pro Calibru.

Do takové fáze se ale Opel Calibra II už nikdy nedostal. Bohužel důvod ukončení vývoje není jasný a můžeme o něm jen spekulovat.

První Calibra se sice stala prodejním hitem, jenže na přelomu tisíciletí evropská klientela o takový druh auta ztrácela zájem. Tehdejší vlastník Opelu, americký General Motors, tak v takovém autě už do budoucna neviděl dostatečný obchodní potenciál. I proto to Opel v tehdejší době zkusil raději v menších segmentech – ať už malým kupé Tigra nebo již zmíněnou Astrou Coupé. Kupé na bázi modelu střední třídy měl být v rámci General Motors vyhrazen jiným značkám, fungujícím na americkém trhu, kde naopak taková auta prodejně stále fungovala. Opel ale do USA vpuštěn nebyl, aby nekonkuroval americkým značkám.

Kupé o velikosti Calibry tak měl v rámci GM nabídnout tehdy ještě stále fungující Saab, který v USA svá auta prodával. Díky prémiovějšímu charakteru značky se navíc nabízelo, že by se na takovém kupé vydělalo. I proto se ostatně mluvilo o tom, že už první Calibra dorazí na americký trh se znaky Saabu. Nakonec ale ani na realizaci ani jednoho z těchto projektů nikdy nedošlo.

To však neznamená, že by se o návratu Opelu Calibra v dalších letech několikrát nespekulovalo. Hodně se o něm mluvilo třeba v roce 2007, kdy debutoval koncept GTC, opět návrh ladné kupé střední třídy. Nakonec se ale stal jen předobrazem první Insignie, náhrady za Vectru. Pozdější světová ekonomická krize potenciální příchod kupé ale neumožnila.

Calibra tak do dnešní doby zůstává jediná. Je přitom na co vzpomínat, vždyť její karoserie tehdy měla nejnižší součinitel aerodynamického odporu na trhu, s hodnotou 0,26. Ladné tvary pak i po letech zůstávaly moderní. To spolu s dostupnou cenovkou znamenalo, že Calibra prodejně překonávala hlavní rivaly v podobě Fordu Probe nebo Fiatu Coupé.

Přesto se Opel do budoucna rozhodl oživit předchůdce Calibry, Mantu. Už však nepůjde o klasické kupé, trend zkrátka takovým autům nefandí, ale bude to SUV-kupé. A co víc, nový Opel Manta-e bude elektromobilem, v duchu dalšího směřování této německé značky. Na trhu ho uvidíme do poloviny dekády.