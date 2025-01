Vítězové a poražení posledních dekád. Podívali jsme se na data v registru

Cílem bylo zjistit, jak si na tom jednotlivé značky stojí a zda jich spíše přibývá nebo ubývá. Zajímavé je to i ve vztahu k prodejům nových aut. Některé vozy se tu sice prodají jako nová, záhy se ale exportují. Naopak u mnoha značek Češi hledají vhodné ojetiny třeba v Německu. Některé vozy si na české silnice najdou cestu až se zpožděním a mohou tu být běžné, i když v žebříčcích prodejů nekralují.

Český trh s auty loni rostl. Dodávka od Fordu si polepšila o 26.000 %! Roman Šitner Ekonomika

Celkové pořadí je jednoznačné, s náskokem kraluje Škoda, následovaná Volkswagenem, Fordem, Hyundaiem a Peugeotem. Trendy ale naznačují, že se to může postupně měnit. Hyundai se dere vzhůru a stejně tak i Toyota.

Značky v registru s rokem výroby 2000 až 2024 Pořadí Značka Vozů v registru (s rokem výroby 2000 až 2024) Průměrný rok výroby (z daného období) Nejčastější rok výroby (z daného období) Pozice u vozů do deseti let stáří Pozice u vozů do pěti let stáří 1. Škoda 1.812.000 2011,9 2017 1. 1. 2. Volkswagen 637.000 2011,1 2011 2. 3. 3. Ford 365.000 2010,2 2008 6. 10. 4. Hyundai 278.000 2015,8 2023 3. 2. 5. Peugeot 240.000 2010,1 2003 9. 9. 6. Renault 230.000 2009,9 2010 11. 11. 7. Toyota 180.000 2014,9 2024 4. 4. 8. Citroën 180.000 2010,0 2009 14. 15. 9. BMW 164.000 2012,0 2006 10. 8. 10. Opel 160.000 2010,7 2007 12. 14. 11. Mercedes 155.000 2013,5 2023 7. 5. 12. Kia 140.000 2015,3 2023 8. 6. 13. Audi 137.000 2011,3 2008 13. 12. 14. Dacia 130.000 2016,8 2018 5. 7. 15. Seat 88.000 2010,6 2004 18. 18. 16. Fiat 85.000 2009,0 2008 20. 21. 17. Suzuki 83.000 2012,6 2007 16. 16. 18. Volvo 82.000 2013,5 2024 15. 13. 19. Mazda 77.000 2012,6 2008 17. 17. 20. Nissan 56.000 2011,4 2017 19. 20.

Výsledné pořadí je v přiložené tabulce. Čísla jsou zaokrouhlena. Pro zajímavost vedle celkového počtu registrací uvádíme i průměrný rok výroby, tedy ten, pokud se berou pouze vozy s rokem výroby mezi 2000 a 2024. Z tohoto období je uveden i rok výroby, se kterým má daná značka nejvíce registrací.

Průměr kolem roku 2012 naznačuje spíše stabilní pozici, vyšší číslo zlepšování a nižší naopak zhoršování. Nejčastější rok výroby je zajímavost, i zde je ale znát rozdíl mezi značkami, které se derou kupředu, a těmi, které upadají. Poslední dva sloupce jsou pořadí, pokud by se bralo stáří do deseti let a do pěti let.

V Česku se loni vybrala rekordní částka za mýtné. Přesáhla 17 miliard ČTK Ekonomika

Vítězové

Škoda

V první řadě je třeba zmínit domácí Škodu Auto. Ta nejen, že žebříček bez překvapení vede, také je znát, že tu v jednotlivých letech výroby jezdí více vozů, než se jich tu prodalo nových. Je tak vidět, že si je Češi ve velkém dovážejí jako ojetiny. Škoda také ukazuje poměrně vyrovnaná čísla.

Hyundai/Kia

Nástup vozů Hyundai je znát se spuštěním výroby v Nošovicích, podobný trend má i sesterská Kia, která má závod v Žilině.

Dacia

Zde je to podobné jako u Hyundai, z nultých let tohoto století v registru moc dacií není. Hlavně v posledních deseti letech jich ale začalo výrazně přibývat.

Dacia Bigster vs. konkurence v Česku: Je na hraně! Vytváří si vlastní kategorii Roman Šitner Novinky

Toyota

Tato japonská značka se dere kupředu. Na začátku tohoto století je v registru v jednotlivých letech násobně více peugeotů či renaultů než toyot. Trend je ale jasný, toyota se nejprve přibližovala, aby v posledních pěti letech měla v registru násobně více vozů než obě francouzské značky.

Poražení

Ford

Sestup této značky je při pohledu na registrace podle jednotlivých let výrazný. S rokem výroby 2008 je v registru 31 tisíc fordů, silné je celé období mezi lety 2005 až 2011.

Stellantis

Obdobné věci platí prakticky pro všechny značky koncernu. Peugeoty, citroëny, opely nebo fiaty jsou v registru spíše starší než novější. U 15 až 20 let starých aut je zastoupení těchto značek výrazně silnější než u těch do pěti či deseti let stáří.

Volkswagen

Pozice nejprodávanější evropské značky v Česku postupně slábnou. U aut do pěti let stáří se již před ni dostal Hyundai a rychle se blíží Toyota. Volkswagen bude muset přidat, aby zůstal dvojkou.

Jaecoo 7 míří do Česka. Má se bát i Volkswagen Tiguan? David Šprincl Novinky

Renault

Zde platí to podobné jako u značek Stellantisu. U 15 až 20 let starých aut je pozice této francouzské značky mnohem silnější než v posledních deseti letech. Jedním z důvodů je i to, že pokud se tyto vozy dovážejí jako ojetiny, jde převážně většinou o vozy starší deseti let.

Prémiový souboj

Samostatně je vhodné zmínit souboj Audi, BMW a Mercedesu i dotahování ze strany Volva. Data v registru ukazují, jak zásadně jiné pozice mají. Za posledních 25 let je v registru nejvíce vozů BMW (164 tisíc), následuje Mercedes (155 tisíc) a až pak Audi (137 tisíc). Jenže BMW těží z toho, že je v registru řada starších kusů. Zde je znát, že ojetý vůz bavorské značky je pro Čechy nejspíše stále velkým lákadlem. Nejčastější rok výroby BMW v registru je rok 2006, u Mercedesu je to 2023. Značka ze Stuttgartu jasně kraluje u vozů do pěti i deseti let stáří. Audi má poměrně stabilní registrace po celou dobu, na své dva konkurenty ale nestačí. Zezadu se k německé trojce přibližuje Volvo, to se v loňském roce dostalo v registracích nových aut před Audi. Díky dovozům ojetin je Volvo před Audi i v letech výroby 2018, 2019 a 2021.

Ojetý Opel Zafira • auto.cz

Data mají několik slabin, které je nutné zmínit. V první řadě, že je auto zapsané v registru vůbec neznamená, že jezdí nebo je schopné jízdy. Neznamená to dokonce, že auto existuje. V registru mohou být i vozy, které se již vyvezly do zahraničí. V době, kdy byla v Česku auta kvůli cenové válce výrazně levnější než v západní Evropě, se objevovala řada fint, jak to udělat, aby to vypadalo, že auto zůstává v Česku, i když to tak nebylo. Tyto prvky mohou hlavně u některých let a značek zkreslovat uvedená data. K tomu je třeba připočíst řadu chyb, u jednotlivých značek se objevují i desítky variant zápisu, někdy je místo značky uveden model či zcela jiný údaj. Zapracovali jsme jen ty běžnější chyby.